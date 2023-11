La razón por la que Homero ya no estrangulará a Bart en las nuevas temporadas de Los Simpson

Después de 34 años al aire, "Los Simpson" han decidido terminar con uno de sus chistes más emblemáticos

Luego de 34 años al aire y 750 episodios emitidos, Los Simpson han decidido retirar uno de sus chistes clásicos en favor de adaptarse a los cambios generacionales. Durante el más reciente episodio de la serie titulado McMansion & Wife (referencia a la serie de los 70′s McMillan & Wife), el protagonista Homero Simpson reveló que ha dejado de estrangular a su hijo Bart.

Te puede interesar: La voz inconfundible de Homero Simpson, el mexicano Humberto Vélez, se suma a la Cómic-Con Colombia

A pesar de ser una de las dinámicas más famosas entre padre e hijo en el show, esta acción ha sido muy criticada en los últimos años por fomentar la violencia. En este nuevo episodio, que también ha dado mucho de qué hablar, Homero se presentó ante su nuevo vecino Thayer con un apretón de manos, el nuevo personaje remarca la fuerza del agarre de Homero, a lo que el jefe de la familia Simpson respondió: “Mira, Marge, estrangular al chico valió la pena... Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”, dijo Homero en una declaración metareferencial que indica que muchas cosas han cambiado en la sociedad desde que la serie se estrenó en 1989.

Tras 34 años al aire, Homero finalmente ha dejado de estrangular a Bart Créditos: X/@BabyLamb5

El episodio fue transmitido por primera vez a finales de octubre, pero el comentario de Homero generó conversación en línea cuando una espectadora publicó la escena en X (antes conocida como Twitter) durante los primeros días de noviembre.

Te puede interesar: Disney adquiere el control total de Hulu tras la compra a Comcast

“Sabía que mi hombre Homero iba a aprender. Es un tipo listo”, “Disney quiere que Los Simpson sean aptos para toda la familia, así que deshacerse de viejos gags que hoy en día se considerarían ofensivos o abusivos es una decisión muy acertada”, “Siempre se ha considerado maltrato infantil, incluso antes de que empezara el programa”, son algunos de los comentarios que el episodio ha generado.

La última vez que el programa presentó a Homero estrangulando a Bart fue en el inicio de la temporada 31 en el episodio The Winter of Our Monetized Content. En este, Homero y Bart se vuelven virales tras grabarse accidentalmente en una de sus clásicas peleas, haciendo que un experto en redes los busque para generar contenido aún más viral.

La última vez que Homero y Bart protagonizaron una de sus clásicas peleas fue en el episodio "The Winter of Our Monetized Content" de la temporada 31

Sin embargo, el tema de la violencia entre padres e hijos ya se había tratado en varias ocasiones. En el episodio Love is a Many Strangled Thing de la temporada 22, Homero asiste a una “clase de enriquecimiento para padres” por sugerencia de su esposa Marge. Durante la clase, el jugador de baloncesto, Karim Abdul-Jabbar le enseña a Homero lo que se siente “ser joven, pequeño y aterrado” estrangulándolo e invitando a otros a hacer lo mismo.

Traumatizado por su experiencia, Homero descubre que no debe estrangular a Bart. Sin embargo, en el episodio Love is a Many-Splintered Thing de la temporada 24, Homero retomó su método de castigo y estranguló a Bart frente a su amigo Milhouse, quien queda aterrado ante la escena.

Si bien, muchos usuarios de redes han aplaudido la decisión de acabar con la violencia entre Homero y Bart, las reacciones no fueron igual con la salida del personaje de Apu del programa (Cortesía: Fox Television)

Aunque todo parece indicar que la gran mayoría de fanáticos de la serie están de acuerdo con que Homero no vuelva a estrangular a Bart, el programa no ha tenido este buen recibimiento al momento de tratar con el personaje de Apu, a quien decidieron eliminar por completo.

Apu era un personaje indio que era interpretado por el actor blanco Hank Azaria y la serie fue criticada por esta elección de casting y por su caracterización estereotipada. A partir de 2018, este personaje fue eliminado silenciosamente de la serie, y aunque todos los fanáticos culparon a los creadores, fue el mismo Azaria quien confesó ya no sentirse cómodo con interpretar a Apu.

“Aquello que creé en Hollywood a través de mi personaje Apu —que es un gran referente en este país y en el mundo— ayudó a crear un estereotipo bastante marginalizador y deshumanizante”, declaró el actor de voz en 2023.