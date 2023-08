La reunión que tenía Michael Jackson el 11-S en las Torres Gemelas, cómo salvó su vida y las versiones sobre qué hizo después

Michael Jackson podría haber sido otra de las víctimas del atentado del 11-S en Nueva York.

Una frase popular dice: “Lo que es para ti, aunque te quites. Lo que no es para ti, ni aunque te lo pongas” y al parecer esto aplica en todos los sentidos de nuestra vida. Michael Jackson pudo morir el 11 de septiembre de 2001; sin embargo, salvó su vida, sin ni siquiera saberlo en ese momento.

La reunión en las Torres Gemelas

Según contó el hermano del cantante, Jermaine Jackson, en su libro ‘You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes’, el ‘Rey del Pop’ se encontraba en la ciudad de Nueva York cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, ya que el 7 de septiembre había dado el último show de su gira en el Madison Square Garden, en el que había celebrado sus 30 años de carrera. En esta presentación interpretó sus mejores temas y tuvo grandes invitados como Britney Spears, Eminem, Macaulay Culkin, Whitney Houston, Liza Minelli, Beyoncé y Elizabeth Taylor.

Michael Jackson había dado el último concierto de su gira en el Madison Square Garden de Nueva York (EFE/Quique/Archivo)

Pero además de la serie de shows, el rey del pop tenía programada una reunión de negocios para el 11 de septiembre por la mañana en una de las Torres Gemelas, por lo que decidió quedarse en la ciudad hasta esa fecha.

Sin embargo, por cosas del destino, la noche anterior se quedó hasta tarde conversando por teléfono con su madre, lo que provocó que se acostara a muy altas horas de la madrugada y se quedara dormido.

Este pequeño cambio de planes fue lo que le salvó la vida.

Nadie en su familia sabía de esa reunión programada en las Torres Gemelas, pero apenas la noticia de los atentados comenzó a difundirse, la madre llamó de nuevo a Michael que la atendió en su hotel.

“Madre, estoy bien, gracias a ti”, le dijo. “Me mantuviste despierto hablando tan tarde que me quedé dormido y falté a mi cita”, respondió el cantante entre lágrimas.

Para aquel momento, ya ambas torres habían sido impactadas por los aviones secuestrados por lo terroristas de Al Qaeda y el mundo seguía en vivo con estupor el mayor atentado de la historia.

El 11 de septiembre de 2001, el grupo yihadista ‘Al Qaeda’ produjo nen Nueva York el mayor atentado terrorista de la historia (EFE)

Qué hizo Michael Jackson tras salvar su vida

La vida de Michael Jackson siempre ha estado rodeada de teorías incomprobables y este hecho no podía ser la excepción. Aunque, numerosas versiones han circulado sobre lo que hizo el cantante luego de esquivar la tragedia.

La versión conspirativa más delirante sugiere que el intérprete de ‘Thriller’ habría recibido la llamada de un amigo de Arabia Saudita, quien le habría advertido del atentado y que la historia de que se había quedado dormido fue inventada por él para que no le cree problemas.

Otra versión que circuló por mucho tiempo fue que Jackson, tras enterarse del atentado y con los aeropuertos de Estados Unidos bloqueados, lo primero que hizo fue alquilar un vehículo para pasar a recoger a sus amigos Liz Taylor y Marlon Brando, quienes también se encontraban en Nueva York y para resguardarlos los llevó hasta Ohio.

Michael Jackson lloró cuando su madre lo llamó y agradeció seguir con vida tras no haber asistido a la reunión que tenía en las Torres Gemelas. (Photo by Kevork Djansezian-Pool/Getty Images)

Según aquel rumor, el auto que alquiló era uno no muy llamativo para pasar desapercibidos y como eran muchas horas de viaje, los artistas paraban en McDonald’s y KFC para comer en la ruta.

Pero fue finalmente la misma Liz Taylor quien desmintió esta historia y reveló que ella se quedó en Nueva York cuidando a Debbie Reynolds, con quien hacía poco había retomado su amistad después de años de distanciamiento por haberle “robado” su marido, Eddie Fisher.

La huida que inspiró una película

Pese a la desmentida, la supuesta huida en automóvil de Michael Jackson, Marlon Brando y Elizabeth Taylor en un auto alquilado por las rutas del este norteamericano fue adaptada por el canal Sky Arts para convertirla en película.

Los protagonistas de ese filme fueron Stockard Channing, quien interpretó a Elizabeth Taylor; Brian Cox, que le dio vida a Marlon Brando y el británico Joseph Fiennes, que personificó a Michael Jackson.

Joseph Fiennes fue el encargado de interpretar al 'Rey del Pop' en la frustrada película “Elizabeth, Michael & Marlon”, donde narran su huida luego del atentado de las Torres Gemelas. REUTERS/Kyle Grillot/File Photo

Sin embargo, en 2017, cuando ya estaba terminada con el título “Elizabeth, Michael & Marlon” y se había lanzado el tráiler promocional, fue súbitamente cancelada.

El trailer recibió numerosas críticas. Una de ellas era porque un actor blanco interpretaba al rey del pop. A esto se le sumó la indignación por parte de dos miembros de la familia del Michael, su hija Paris y su sobrino Taj.

“Por desgracia, esto es con lo que mi familia tiene que lidiar. No hay palabras que puedan expresar la descarada falta de respeto”, expresó muy enojada en Twitter la modelo y segunda hija de Jackson.

A través de un comunicado, Sky Arts se disculpó y aclaró que la decisión fue tomada tras la “preocupación expresada por la familia directa de Michael Jackson”. “Llevamos a cabo una apariencia desenfadada de unos hechos supuestamente reales y nunca pretendimos causar ninguna ofensa. Joseph Fiennes apoya totalmente nuestra decisión”.

