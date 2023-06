Lady Gaga reveló en una carta a sus fans por qué no se mostró públicamente en los últimos meses

Lady Gaga regresó a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores REUTERS/Henry Nicholls TPX

Desde el lanzamiento de su álbum Chromatica en mayo de 2020, Lady Gaga se ha mantenido lejos de las redes sociales. Si bien, hasta el día de hoy continúa subiendo fotos y videos de manera relativamente constante, su interacción con su público se ha limitado mucho. Muchos seguidores comenzaron a mostrar su preocupación, teorizando que la salud mental de la multifacética artista se estaba deteriorando. Sin embargo, en un esfuerzo para calmar los nervios de sus fanáticos, Gaga ha regresado a Instagram con una carta para todos sus seguidores.

Acompañada de una fotografía donde aparece con los ojos cerrados, las piernas flexionadas y las manos entrelazadas, la intérprete de Born This Way compartió a sus seguidores un “momento más personal” donde habló de cómo ha vivido los últimos meses, confesando que ha estado creando música para un “proyecto muy especial” además de definir su paso por la secuela de Joker como “un tiempo muy introspectivo”.

“Hoy quería compartir un momento más personal con ustedes, sé que no lo he hecho mucho últimamente y algunos de ustedes están deseando que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera realmente especial y privada: escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, rodé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo)”, declaró Lady Gaga en las primeras líneas de este mensaje.

Gaga también compartió que se ha mantenido ocupada manejando su marca de maquillaje Haus Lab inaugurada en 2012 y reabierta en 2019; también se encuentra trabajando en el montaje de la película de Chromatica Ball, su más reciente gira que la llevó por Japón, Estados Unidos, Europa y Canadá. Gaga confesó que la fotografía con la acompañó el texto tiene una pequeña sorpresa: en la pantalla detrás de ella se ve un pequeño vistazo a lo que será Chromatica Ball.

“Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por el arte, la música, la moda y el apoyo a la comunidad nunca ha sido tan satisfactorio. Puede que no comparta tanto de mí misma en línea como lo he hecho en el pasado, pero espero que sepan que este tiempo para mí ha sido extremadamente curativo y recargador para mi corazón, mente, cuerpo y creatividad, para crear dentro de mí y tener una vida personal que es sólo para mí”, continúa Gaga su carta reiterando que este tiempo lejos de las redes la ha ayudado a sentirse mejor consigo misma.

Stefani Joanne Angelina Germanotta concluye su carta agradeciendo a sus seguidores que la han apoyado desde su debut en 2008 y espera ansiosa que los proyectos en los que se ha enfocado en los últimos meses sean del agrado de sus little monsters.

“Gracias por estar dispuestos a crecer conmigo para que pueda cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo. Espero que les encanten todas las cosas que he estado creando para ustedes y espero que esto sea un pequeño recordatorio para ustedes de mi profunda pasión y compromiso con el arte”.

El mensaje de Lady Gaga tuvo tal impacto que personalidades de la talla de Rachel Zagler, Dylan Mulvaney, Manuel Rodríguez y Katy Perry reiteraron su apoyo a la artista.

El comunicado de Gaga llega un mes después de que se compartiera la noticia de que un hombre trató de acceder a su residencia en Malibú para regalarle un ramo de flores. Al parecer, Gaga no se encontraba en su casa, pero su equipo de seguridad logró interceptar al personaje que ya en anteriores ocasiones había tratado ponerse en contacto con la cantautora.

