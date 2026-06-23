Crimen y Justicia

Un adolescente está acusado por el homicidio de otro menor: le dispararon en la cabeza a quemarropa

El fiscal Germán Martín formuló cargos y solicitó el arresto excepcional del acusado, quien habría disparado contra Francisco Peuchot el pasado 19 de junio

Guardar
Google icon
La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y fue presidida por el juez de garantías Lisandro Borgonovo
La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y fue presidida por el juez de garantías Lisandro Borgonovo

La madrugada del 19 de junio, el barrio Confluencia de Neuquén fue escenario de un crimen que conmocionó a la comunidad local. La víctima, Francisco Peuchot, un adolescente de 16 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

El ataque ocurrió poco después de las 22, cuando un joven de la misma edad se presentó en la vivienda ubicada en la intersección de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso. Al arribar, el agresor encontró a Peuchot en el exterior de la casa, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales resultó fatal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros informes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía provincial, el hecho quedó registrado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La autopsia preliminar, elaborada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y remitida a la fiscalía de Delitos Juveniles, confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo grave por proyectil de arma de fuego.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Germán Martín, quien en la mañana del día siguiente presentó cargos contra el presunto autor, también de 16 años.

PUBLICIDAD

Por tratarse de una persona menor de edad, la audiencia se realizó en el marco de la Ley provincial 2302, que regula la responsabilidad penal juvenil en Neuquén. El fiscal detalló que el adolescente fue imputado en calidad de autor por homicidio agravado y solicitó la aplicación de una medida cautelar de arresto excepcional, argumentando que “el delito atribuido supera los 10 años de prisión, se ha constatado la plena existencia del hecho y la probable participación del adolescente en el mismo, en su calidad de autor”. Martín sostuvo que “no resultan viables otras medidas” para garantizar el proceso judicial.

La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y fue presidida por el juez de garantías Lisandro Borgonovo. El magistrado avaló tanto la apertura de la investigación penal como el pedido del MPF, fijando un plazo de dos meses para la finalización de las pesquisas.

En el mismo acto, el fiscal Martín enumeró las medidas de prueba aún pendientes: relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho, entrevistas con testigos y análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados tras el crimen. La investigación busca esclarecer la motivación del ataque, el origen del arma utilizada y el contexto previo al homicidio.

Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de junio pasado, el barrio Confluencia de Neuquén  (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a la consulta sobre las razones del arresto excepcional, el MPF fundamentó que el adolescente imputado presenta riesgo procesal y que no existen alternativas viables que garanticen el cumplimiento de las etapas judiciales sin la privación de su libertad. El fiscal argumentó que, ante la gravedad del delito y la contundencia inicial de las pruebas, resulta necesario proteger tanto la investigación como la seguridad pública.

En línea con la información oficial, la apertura de la investigación fue avalada por el juez Borgonovo, quien estableció el plazo de dos meses para que el MPF complete las diligencias y defina la situación procesal del imputado. Durante la audiencia, se remarcó la importancia de resguardar la integridad de las partes involucradas y garantizar el cumplimiento estricto del debido proceso.

Temas Relacionados

adolescenteimputadohomicidioNeuquén

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión en Neuquén

El hecho ocurrió la noche del domingo en la calle Rawson al 1470, donde tras una discusión, la víctima sufrió una lesión en la cabeza y falleció horas después

Una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión en Neuquén

Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

La mujer fue encontrada sin vida en uno de los ambientes de la casa en donde residía. En el lugar también estaba el hijo, bajo efectos de psicofármacos

Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

Murió una mujer que fue baleada en un robo en un tour de compras y agonizó por días en Salta

La víctima viajaba en un colectivo cuando fue atacada por delincuentes armados a la altura de la rotonda Colonia Santa Rosa en Orán

Murió una mujer que fue baleada en un robo en un tour de compras y agonizó por días en Salta

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Es una de las principales acusadas en el caso. Según la fiscalía federal, participó de la sustracción del niño y luego desplegó distintas acciones para desviar la investigación

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

El neurocirujano imputado adelantó que hará una serie de aclaraciones sobre decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y responderá acusaciones en su contra. Además, declararán testigos clave sobre los últimos días del Diez en la casa de Tigre

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

DEPORTES

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

“¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?“: el tajante análisis de un periodista brasileño

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

“Insaciable”: los detalles desconocidos de la metamorfosis de Messi hasta convertirse en el líder de la selección argentina

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

TELESHOW

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

Israel reafirmó que mantendrá sus operaciones y la denominada “zona de seguridad” en el sur de Líbano pese a las exigencias de Irán

El presidente de Irán viaja a Pakistán para coordinar la agenda diplomática tras el acuerdo alcanzado con Estados Unidos

El misterio de las mariposas que casi viven un año: ¿cómo lo logran?

Ratifican a Panamá como país de “riesgo insignificante” frente al mal de las “vacas locas”

República Dominicana aboga por un modelo de justicia juvenil “centrado en la dignidad humana” en la región