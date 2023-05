Un hombre intentó ingresar en la casa de Lady Gaga

Lady Gaga (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Ser una celebridad no debe ser tarea fácil. Es común ver cómo en los conciertos fanáticos suben al escenario para conseguir una selfie, abrazar al artista e incluso, en los estrenos de películas, se agolpan a las afueras de los teatros para conseguir, por lo menos, un roce de sus manos o una sonrisa.

Este fue el caso de Lady Gaga, que recientemente recibió la visita de un fanático en su mansión que buscaba entregarle un ramo de flores a la intérprete de Born this way, Shallow y Always remember us this way. La pericia del hombre no fue bien vista por el personal de seguridad, por lo que culminó en una detención por las autoridades.

La nueva imagen de Lady Gaga en su rol de Harley Quinn en la película 'Joker: Folie a Deux'. Grosby Group

La artista estaba en el interior de la vivienda ubicada en Malibú, ciudad en el sur de California en los Estados Unidos. Gaga no tuvo ningún tipo de contacto con el asaltante, según informó TMZ. Al parecer, el hombre logró llegar hasta la puerta de la casa y fue detenido por la escolta de la cantante. Luego, se comunicaron con la Policía, que inmediatamente se desplazó al lugar y detuvieron al fanático.

“El tipo solo llegó a la base del camino de entrada de Lady Gaga antes de que lo detuvieran... y los policías le dijeron que no era una buena idea tratar de darle nada a Gaga”, indicó TMZ en su portal de noticias.

Lady Gaga junto a uno de sus perros (X17/The Grosby Group)

El medio de comunicación reveló que el sujeto indicó que “cuando llegaron las autoridades hasta el sitio, el hombre indicó que solamente estaba dejando el ramo de flores en la propiedad de la cantante”. Otro de los datos que entregó TMZ tiene que ver con el hecho de que no es la primera vez que este personaje se acerca a la residencia de Gaga para dejarle algunos presentes.

“Esto es un poco alarmante”, comentó la seguridad de la cantante estadounidense, que además agregaron que es frecuente la presencia del hombre en la zona cercana al hogar de Gaga.

Lady Gaga durante la 64ª edición de los premios Grammy en Las Vegas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Qué otros famosos han estado en riesgo por sus fans

En ocasiones, lo que puede considerarse un motivo de admiración por el trabajo que realiza alguna celebridad, ya sea en el campo del cine, televisión o la música, puede llegar a transformarse en un episodio inquietante o aterrador.

Uno de los más inquietantes fue el que le ocurrió a Madonna el 8 de abril de 1995, cuando regresaba a su casa de dar un paseo en bicicleta y se cruzó con un hombre que tenía un aspecto bastante desprolijo, su ropa estaba sucia y con una mirada que podría generar terror. “Se veía amenazante”, indicó la cantante en unas declaraciones sobre el hecho.

Madonna fue acosada por un hombre que había salido de la cárcel (Ricardo Gomes/Cortesía Ocesa)

Se trató de Robert Dewey Hoskins, un ex convicto que el día anterior había estado merodeando por el lugar. Al verla no le dijo nada, pero le entregó una nota escalofriante: “Te amo y serás mi esposa con seguridad”. El hombre fue inmediatamente alejado por el entrenador de Madonna y sus guardaespaldas.

Halle Berry fue víctima de acoso por Hoskins, el mismo que interceptó a Madonna (Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group)

Posteriormente, la cantante continuó recibiendo mensajes en el teléfono de la reina del pop, en los que incluso llegó a decirle que “si no puedo tenerte, te cortaré la garganta de oreja a oreja”. Hoskins fue encerrado en prisión entre 1996 y 2006, cuando cumplió su condena, y reincidió en el delito de acoso, esta vez en contra de la actriz Halle Berry.

Fue arrestado nuevamente y enviado a una institución psiquiátrica. En 2012, logró vencer la seguridad y escapar de su internación, pero fue recapturado a los pocos días.

