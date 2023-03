Maxine Woodside ya contrató abogados para enfrentar a Ana María Alvarado

Ana María Alvarado está reclamándole a Maxine Woodside sobre su supuesto despido injustificado (Instagram)

La conductora de televisión Ana María Alvarado comentó en su programa de YouTube El precio de la fama que quien fuera su jefa en Todo para la Mujer, Maxine Woodside, ya tiene abogados listos para enfrentar por fin el problema que tienen entre ellas.

En su streaming, Alvarado le contó a su compañero Caro Uriel todo lo que había acontecido después de que la reina de la radio no asistiera a la reunión que tenían juntas para arreglar el asunto, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México (CDMX).

Agradeció al programa Chisme No Like por facilitarle una entrevista donde Maxine Woodside fue abordada por el reportero del programa, Eduardo, a las afueras de las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula para preguntarle sobre la situación legal que atraviesa con Alvarado.

En el video, Maxine Woodside parece algo molesta y declaró que nadie le había avisado de la notificación que tenía para presentarse. Ante esto, Ana María Alvarado había declarado que no tenía sentido, pues de ser así no tendría ya abogados listos, tal como la misma Maxine declaró en dicha entrevista.

Recientemente, Maxine Woodside declaró que está checando con sus abogados el tema de Ana María Alvarado (Foto: Instagram)

La reina de la radio dijo, respecto al pago de la liquidación que le correspondería a la conductora de De primera mano por su trabajo en Todo para la mujer, que no podía decir mucho al respecto porque esa era una situación que estaban arreglando sus abogados.

Ante esto, María Alvarado se sintió contenta por tres razones que enlistó en su programa en internet, diciendo que dichas declaraciones cambiaban el rumbo de la historia. En primer lugar, le dio gusto que Woodside ya reconozca que tiene esos abogados, como ya lo había externado en entrevista con Chisme No Like.

Esto significaría que Maxine Woodside tiene todas las intenciones de enfrentar las demandas de Alvarado y que ya no estaría evadiendo el tema y desmintiendo los reclamos de la conductora compañera de programa de Gustavo Adolfo Infante.

Del mismo modo, Ana María Alvarado declaró que ella no litigaba en medios, que lo hacía donde tenía que hacerse y por eso había asistido el pasado lunes 13 de marzo del 2023 al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México (CDMX); asimismo, dijo que lo único que hacía era informar a todos como parte de su trabajo.

“Si ella dice que no me corrió, pues que lo diga frente a los juzgados y listo. Las autoridades van a decidir”, declaró Ana María Alvarado (Captura de pantalla/YouTube)

Volvió a defender sus acciones diciendo que lo que hacía no tenía nada de malo. Del mismo modo, declaró que “si ella dice que no me corrió, pues que lo diga frente a los juzgados y listo. Las autoridades van a decidir”.

También, dijo sentirse aliviada porque la existencia de esos abogados de Maxine Woodside significaría que “ya le va a entrar” al tema legal y de esta manera respondería.

A su intervención sobre dicha polémica, Ana María Alvarado añadió que se sentía agobiada porque le habían cerrado la puerta de la camioneta de Maxine Woodside en la cara al tratar de entrevistarla por ese tema y que no le parecía bien que se tratara de esa manera a los periodistas: “Él nunca fue grosero, nunca le faltó al respeto”, manifestó.

Al parecer, Maxine Woodside tiene todas las intenciones de enfrentar las demandas de Alvarado (Instagram/@maxwoodside)

Ana María Alvarado y Maxine Woodside llevan un tiempo estirando este conflicto derivado del supuesto despido injustificado que reclamara la conductora de De primera mano. La reina de la radio le ha dado vueltas al asunto desde que comenzó, diciendo que ella nunca había corrido a nadie.

No se sabe si Maxine Woodside responderá asertivamente a la situación legal y pagará la liquidación que se reclama, o alargará el proceso para no aceptar las señalaciones de Maria Alvarado y pelear por defender su versión de las cosas.