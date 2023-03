Ana María Alvarado recordó cuando Adela Micha pidió que la corrieran de Todo para la Mujer

Micha fue una de las que se molestó por las revelaciones que hizo Ana María en Todo para la mujer

En medio de la polémica a causa del despido de Ana María Alvarado de Todo para la mujer, la periodista de espectáculos reveló que durante su estancia en el programa varias personas “pidieron su cabeza”, entre ellas Adela Micha.

La presentadora de Sale el Sol reveló en entrevista con Gabriel Roa que ella fue testigo de cómo Micha le exigió a Maxine Woodside que la sacara del programa de radio porque había hablado de ella y cómo había acabado su romance con Jorge Castañeda, en 2003.

Y es que Ana María fue la primera en dar a conocer que la pareja había terminado su romance de forma dramática, pues la periodista cortó las corbatas del político por lo enojada que estaba.

Ana María Alvarado aseguró que fueron muchas personas las que pidieron que fuera despedida de Todo para la mujer, pero Maxine siempre la defendió (Instagram @anamaalvarado/@adelamicha)

“Adela Micha, cuando terminó con el político, que yo también conté que se había salido del departamento y le había cortado las corbatas. Luego, le llamó a Maxine para reclamarle, ‘¡córrela!’, y luego resultó que pues sí fue verdad”

La ex conductora de Todo para la mujer recordó que cuando Adela llamó a la Reina de la Radio para exigirle que la despidiera, ella estaba al lado de Woodside, por eso es que escuchó el reclamo.

Pese a que en ese momento Maxine pudo despedir a Alvarado porque Adela Micha era de las personas más importantes en el medio, la defendió y se negó a correrla de su espacio.

Esto sucedió en 2003, cuando Adela ya se había consolidado como una de las periodistas más influyentes en México (Instagram/@adelamicha)

“Me acuerdo muy bien porque yo estaba al lado cuando (le reclamó) ‘oye, ¿quién es esa que dijo que yo me enojé?’, y era Adela Micha, claro. Qué bueno que me apoyó Maxine y no salí del programa. Luego se supo que habían terminado y luego él mismo nos confirmó lo de las corbatas”, compartió la presentadora.

Cabe recordar que este fue un escándalo en la vida de la titular de La Saga porque, tiempo después, el ex canciller confirmó que su noviazgo con Micha fue una de sus relaciones más complejas.

Otra de las que le reclamó, pero no pidió su despido, fue Michelle Renaud cuando se hizo público que mantenía un romance con Danilo Carrera pero ellos aún no lo confirmaban.

La presentadora compartió que consideraba a Maxine como una familiar antes de que la despidiera, pero actualmente aún le guarda aprecio (Captura de pantalla/YouTube)

Alvarado recordó que no fue ella quien dio a conocer la noticia, aún así, la protagonista de La Herencia le expuso lo molesta que estaba porque había “inventado” que mantenía un noviazgo con su compañero.

Asimismo sucedió con Ernesto Laguardia, quien le reclamó por haber destapado que se separó de su primera esposa, Patricia Rodríguez. Él también se enojó porque supuestamente no era cierto, pero tiempo después lo confirmó.

Anita mencionó que a pesar de que hoy se encuentra en una pelea legal con su exjefa, aún reconoce los buenos momentos que vivió con ella porque gracias a este tipo de situaciones, en que la defendió de las personas que pidieron su cabeza, es que aún la quiere y la considera la mujer de quien aprendió lo que sabe sobre la farándula, inclusive dijo que la veía como su segunda mamá.

Maxine Woodside y Ana María Alvarado actualmente enfrentan una batalla legal porque la Reina de la Radio no le ha pagado su indemnización a su ex colaboradora (Instagram/@maxwoodside)

“Yo siempre trabajé con ella con mucho cariño, le aprendí mucho, es una estupenda moderadora, viajamos mucho, la veía más que a mi mamá y que a mi familia, yo incluso siempre le dije que era como mi segunda mamá porque siempre estuve con ella”, reconoció Ana María.

La conductora reveló que desde que anunció que la Reina de la Radio la despidió de Todo para la mujer, no ha tenido contacto con ella y confesó que por ahora no está segura de si ya se siente preparada para volver a ver a Woodside, por lo que espera no encontrarla en las oficinas de Radio Fórmula.