Shanik Berman defendió nuevamente a Maxine Woodside tras polémica con Ana María Alvarado: “Fue un linchamiento asqueroso”

La controversia entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado continúa, pues desde que la conductora de Sale el Sol fue despedida del programa radiofónico Todo para la mujer, Shanik Berman -quien tomó su lugar- se ha metido en el conflicto.

Ante esto, no sólo Ana María confesó recientemente que ya se está asesorando legalmente contra Woodside, sino que Berman volvió a opinar sobre el tema y con esto creo aún más polémica.

Fue durante el programa Chismorreo de Multimedios, donde la también colaboradora de Hoy mencionó que le parecía muy injusto el “linchamiento” mediático que se le está haciendo a Woodside.

“Amo a Ana María Alvarado”, comenzó a decir Shanik ante la pregunta de Fabián Lavalle respecto a cuál era su problema con la presentadora de Imagen Televisión.

Ante la respuesta de Berman, El Fabiruchis no se quedó callado y le cuestionó de forma más directa a Berman sobre su posición, pues además, mostró un clip donde se observa a la famosa en una discusión con Alvarado durante el programa Con Permiso.

Debido a esto, Shanik respondió: “Te quiero decir algo: Ana María y yo somos amigas, Maxine y yo somos amigas, y yo ahí lo único que le pregunté fue ‘¿Es cierto que la vas a demandar el martes?’, porque yo lo estaba oyendo en el programa de Inés Moreno”.

Los ánimos comenzaron a subir en el foro y Esteban Macías intervino para cuestionar a Shanik sobre algunas especulaciones que apuntarían a que Todo para la mujer podría salir del aire y, en su lugar, entraría un programa con Berman.

“A ver: Maxine Woodside es la reina de la radio, ¿por qué le pusieron así? Porque es la que más vende, nadie podemos vender lo que vende ella. Eso es una brutalidad que alguien dijo, también dijeron que iba a entrar Ana María y Martha Debayle… Todas son mentiras, este programa es de Maxine Woodside; ella tiene una bola de anunciantes que no te la acabas”, sentenció Shanik.

Asimismo, Berman aseguró que si le llegaran a ofrecer un programa de ese tipo, ella no estaría dispuesta a aceptarlo, pues aseguró que algunos de sus sueños ya se habían cumplido.

“No, porque yo ya tengo mi programa, papi, aparte tengo el gran honor de estar con ella; a ver, todos tenemos sueños con esta vida: mi sueño era tener mi propio programa de televisión con mi nombre, era tener un programa de radio, mi sueño era estar con Maxine Woodside”, dijo.

Shanik agregó que “adoraba” a Ana María Alvarado, pero dejó en claro que le parecía injusta la situación en la que se encontraba Woodside actualmente:

“O sea, no me gustó que lincharan en redes sociales a Maxine, que siento que con tanta entrevista que dio Anita el resultado fue un linchamiento asqueroso, y ahí no es como con Yuridia. La Fiscalía no apoya a Maxine Woodside ahora que todo mundo la ofendió diciéndole cosas asquerosas. Yo nunca he estado de acuerdo con las injusticias, y cuando todo mundo se le va encima a alguien y quieren hacer leña del árbol caído, como ocurrió con Maxine, que acaba de perder a su hijo hace dos meses, todo mundo le está diciendo de cosas por las entrevistas de Anita. No estoy de acuerdo con el linchamiento de las redes”, aclaró.

Una vez más, Berman ahondó que no estaba de acuerdo en cómo se habían desarrollado los hechos entre ambas famosas, ya que le parecía muy “triste, incorrecto e injusto”.

“Pero la relación entre ellas dos, la situación laboral entre ellas dos, yo no tengo ni idea, porque con ellas dos estuve un mes, cuatro martes, y luego ya no llegó. Yo no me he metido contigo, Anita, yo te quiero mucho”, concluyó.