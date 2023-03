La misteriosa foto de Maxine Woodside junto a Pati Chapoy

Las comunicadoras han llevado una carrera paralela en el medio informativo del entretenimiento (Foto: Instagram)

Un encuentro poco usual ha llamado la atención de los internautas durante la noche de este miércoles 15 de marzo, pues Pati Chapoy y Maxine Woodside se dejaron ver juntas en las redes sociales luego de coincidir en un evento.

Y es que el encuentro se logró gracias a la llegada de Paulina Rubio a México, pues la llamada “chica dorada” concedió una serie de entrevistas a algunos medios de comunicación, entre ellos los liderados por las dos periodistas que han sido consideradas rivales.

La conductora de Ventaneando y la llamada “reina de la radio” coincidieron en el evento de prensa de Paulina Rubio y no dudaron en saludarse y en posar para la cámara de Rosario Murrieta, periodista de TV Azteca.

Ambas periodistas comenzaron su carrera en los espectáculos en los años 80 (Foto: Instagram)

Las imágenes donde ambas aparecen sonrientes fueron compartidas por Pati Chapoy en sus cuentas de Instagram y Twitter. “Siempre un gusto encontrar a mi querida Maxine Woodside”, escribió la periodista en la red social de fotografías, mientras que en la de mensajes cortos, anotó “Miren a quién me encontré y me dio mucho gusto saludar a @maxwoodside tenemos planes, ya les contaré”. Estas últimas palabras causaron expectación entre los internautas.

Por su parte, Woodside hizo lo propio y compartió en Instagram: “Un gusto volver a verte, mi adorada Pati Chapoy”, junto a un emoji de corazón.

La imagen generó diversas reacciones en las redes sociales, muchas de ellas en un tono agresivo: “Hasta Paulina trae cara de sorpresa”, “Las dos villanas de los espectáculos”, “Tal para cual”, “Qué bien se ven, pero más Pati”, “Hipócritas las dos”, “Y no le ventaneó diciéndole que le pague a Ana María Alvarado y no se haga tonta, con todo respeto para la señora de la radio”, “Par de adultas mayores tóxicas”, “La corrupción del espectáculo”, “¿También es gordofóbica?”.

El programa "El mundo del espectáculo" lanzó a Chapoy a la fama, pero según Woodside, el proyecto fue ideado por ella (Foto: Instagram)

La imagen ha causado revuelo en gran parte por los escándalos que recién han envuelto a ambas comunicadoras. Y es que Pati Chapoy fue señalada hace unas semanas por haber emitido comentarios presuntamente denigrantes contra la cantante Yuridia.

Según la egresada de La Academia, Chapoy y algunos de sus colaboradores de Ventaneando han realizado en el pasado diversos comentarios agresivos respecto a su imagen y a su peso, lo que le habría provocado disturbios en su salud mental.

Por su parte Maxine Woodside se encuentra enfrentando un lío legal luego de que quien fuera su colaboradora durante más de 30 años, Ana María Alvarado, asegurara haber sido despedida del programa Todo para la mujer sin haber recibido una liquidación justa correspondiente a su antigüedad.

Pati Chapoy y Maxine Woodside son consideradas las dos figuras femeninas más importantes del medio del periodismo de espectáculos mexicano, y sus carreras profesionales han transcurrido paralelamente. Aunque no mantienen una amistad cercana, tampoco son enemigas, según lo comentó la misma Woodside en 2019.

“Cuando ella (Pati) hizo El mundo del espectáculo en Televisa, a mí me habla Humberto Navarro y me dice que quiere hacer un programa de espectáculos y yo estaba en espectáculos en noticieros. Roberto Caballero me hizo el piloto e inclusive la entrada que era un mundo que daba vueltas y así, se llamaba El mundo del espectáculo”, recordó sobre el programa de 1987 la locutora en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside por su despido sin liquidación (Foto: Archivo)

“Entonces vamos y se lo dejamos a Navarro y me dice: ‘Ah, sí, está bien, lo voy a ver’, y luego me entero que se lo dio a Pati Chapoy, cosa que a mí tampoco... pues dije ‘bueno, si no era para mí, no era para mí’, aunque yo hice el trabajo y ya, y lo hizo Pati Chapoy”, añadió.

Pese a que Chapoy finalmente quedó al frente del programa que había ideado Woodside, esto no afectó en la percepción de Maxine sobre su colega.

“Y luego de ahí alguien inventó que habíamos tenido problemas, pero no, creo que es una periodista pero bien en todo el sentido de la palabra, no te digo que es mi íntima amiga, para nada, pero nos conocemos desde hace muchos años, muchísimos años, desde que ella trabajaba con Raúl Velasco”.