Murió Fernando Peregrín, tío de Belinda que acusó a su familia de fraude

Fernando Peregrín falleció el 14 de febrero, pero Belinda no ha tocado el tema, así como tampoco sus papás (Instagram/@belindapop)

Fernando Peregrín, tío paterno de Belinda, falleció a los 75 años de cáncer en febrero, poco después de acusar a su familia de un supuesto fraude millonario y señalar a la cantante de ser una “interesada”.

A inicio de 2023, Fernando Peregrín aseguró que su hermano, Ignacio —padre de la intérprete—lo había defraudado con una suma millonaria que lo dejó en la ruina y con deudas. Asimismo, llegó a mencionar que su hermano había explotado a Belinda desde niña y la hizo ser una mujer interesada.

Tras un mes de este escándalo, un familiar de los Peregrín confirmó a Chisme No Like que Fernando falleció debido al cáncer que le fue diagnosticado y porque tuvo que detener su tratamiento ya que no contaba con los recursos para cubrirlo.

Fernando Peregrín fue admirado en España por su investigación acerca de la música (Twitter/@JavierCeriani)

Según mencionaron los presentadores del programa, el tío de Belinda sufría de tres tipos de cáncer diferentes y que, además, ya se encontraban en una fase muy avanzada.

Fernando habría fallecido en un asilo en España, donde fue atendido mientras buscaba la forma de costear su tratamiento y porque la falta de recursos no le permitió acceder a otro tipo de atención médica.

Tanto la intérprete de Luz sin gravedad como su padre, estarían al tanto de la muerte de su familiar, aunque los allegados a Fernando en ningún momento compartieron la noticia.

Ignacio Peregrín fue el principal acusado por parte de su hermano, pero no fue el único (Instagram/@belindapop)

En el programa, también se informó que la última voluntad del tío de Belinda fue que su cuerpo fuera donado a la ciencia, por lo que su cuerpo fue entregado a una institución para la investigación.

Fernando Peregrín en varias ocasiones acusó a su hermano de presuntamente haberse llevado alrededor de EUR 250 mil —alrededor 4 millones 700 mil pesos—de una finca en España que era de la familia.

Supuestamente, fue en la década de 1980 que el padre de la cantante despojó a su familia de 200 millones de pesetas junto a uno de sus primos. El dinero se lo repartieron entre ellos y, además, presuntamente extorsionó a sus padres para quedarse con el 60% de las acciones de la empresa familiar.

Belinda ha tomado distancia de su familia paterna, según su prima, porque ni siquiera sabía de su existencia (Twitter/@belimotosierra)

Fernando aseguraba que, cuando murieron los abuelos de Belinda, él vendió este negocio, quedándose con el dinero y dejando al resto de los integrantes con una gran deuda.

Entre las acusaciones que el señor Peregrín hizo en contra de Beli, señaló que su sobrina era una mujer interesada que manipulaba a sus parejas por dinero.

Mencionó que la intérprete de Ni Freud ni tu mamá solía pedirle dinero a sus novios y que, inclusive, tenía un modus operandi. Hace años, la cantante supuestamente habría tenido hasta tres parejas al mismo tiempo por las mismas razones.

“Les pedía dinero a sus víctimas, haciéndose la víctima”, dijo en una ocasión Fernando en Chisme No Like.

Las acusaciones de la prima de Belinda fueron las que más golpearon a la cantante ya que concordaban con lo que dijo Nodal después de su ruptura (Instagram: @belindapop)

En este sentido, Fernando Peregrín aseguró que la cantante fue “prostituida” por su padre, quien se habría encargado de lanzarla como actriz desde su niñez.

Stephanie Peregrín, prima de Belinda e hija de Fernando, secundó estas acusaciones e insistió en que la protagonista de Bienvenidos a Edén solamente quería tener novios por su dinero.

Por su parte, la protagonista de Cómplices al rescate no ha hecho declaraciones respecto a sus familiares, pero en varias ocasiones ha enviado indirectas acerca de que no necesita de alguien en el sentido económico.

En uno de sus más recientes entrevistas con Despierta América, cuando comenzaban las acusaciones de su tío y su prima, Stephanie, en su contra, ella recomendó a las mujeres “que sean fuertes, que no se dejen, que luchen por sus sueños (...) somos energía maravillosa y no podemos dejarnos jamás”.