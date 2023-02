Stephanie Peregrín arremetió contra la carrera artística de Belinda: “La han prostituido”

(Instagram)

Belinda inició su carrera en la industria del entretenimiento a los 10 años cuando protagonizó la telenovela Amigos x Siempre de Televisa y brincó a la fama por su carisma y talento en la actuación. Desde entonces, la española comenzó a consolidar una trayectoria no sólo como actriz, sino también como cantante.

Sin embargo, aunque la intérprete de éxitos como Bella traición, Luz sin gravedad o Amor a primera vista suele evitar inmiscuirse en polémicas y opinar sobre su vida personal; en esta ocasión se vio en el ojo del huracán, pues Stephanie Peregrín -su prima- apareció ante los medios de comunicación y arremetió contra la carrera de su familiar.

Fue durante una entrevista que Stephanie dio para el programa de YouTube, Chisme No Like, donde lanzó fuertes declaraciones en contra de la actriz de Bienvenidos al Edén y de sus progenitores:

“Era una persona que estaba explotada, la explotaron demasiado joven, de una forma u otra la han prostituido en la vida, la han hecho estar con hombres mayores, yo creo no quería estar, creo que está con ellos por el dinero (...), porque su padre siempre está ahí, que traiga dinero”, mencionó.

Asimismo, la prima de Belinda destacó que -según su perspectiva- Ignacio, padre de la artista, aparentemente buscaría sacar provecho del trabajo de su hija.

“Ahora Nacho vive de ella, necesita de ella, necesita comer y ella es la que trae la comida, la mano que le da de comer”, dijo y agregó:

“Me da mucha pena esta niña porque veo que no va a parar de trabajar, no va a parar de prostituirse”.

Pero ahí no paro todo, ya que Peregrín narró un poco sobre la vez que conoció a Belinda y destacó que le había quedado un mal sabor de poca, pues supuestamente la famosa tuvo una mala actitud hacia su persona.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita: era una chica interesada; si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”, aseveró.

De igual forma, Stephanie apuntó que la cantante del Baile del Sapito la habría “barrido” cuando tuvieron su primer encuentro, algo que no le pareció adecuado a su prima.

“Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. (…) De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”, añadió.

Cabe señalar que hasta el momento, Belinda no ha salido ha dar su versión de estos hechos, ni se ha posicionado sobre las controversiales opiniones que dio su prima ante las cámaras.

No obstante, en días pasados, la también actriz de melodramas como Aventuras en el tiempo o Camaleones lanzó un mensaje contundente a las mujeres.

Fue durante una entrevista para Despierta América, donde Belinda contó que se encuentra en una etapa muy cómoda y apacible en su vida, donde además de continuar sumamente enfocada en su carrera artística, también busca la forma de pasar tiempo de calidad con sus familiares y amigos.

“Todo muy bien, tranquila, con amistades y feliz... tranquila, en paz”, dijo ante las cámaras del matutino.

Asimismo la famosa aprovechó el momento para enviar un inspirador mensaje a las televidentes y seguidoras: “Que sean fuertes, que no se dejen, que luchen por sus sueños, que crean en ellas, que somos muy poderosas, somos la luz de la vida, del universo, somos energía maravillosa y no podemos dejarnos jamás. Tengamos mucha fuerza y que creamos en nosotras, que es lo más importante”.