Poncho de Nigris y Pato Zambrano tienen prohibida la entrada al homenaje de Irma Serrano

Poncho de Nigris y Pato Zambrano son los únicos que no podrán entrar al homenaje de Irma Serrano (Twitter @elpatozambrano/Cuartoscuro/Instagram @ponchodenigris)

El 4 de marzo se llevará a cabo un homenaje a Irma Serrano por su muerte, el evento está abierto a todo el público, pero el Pato Zambrano y Poncho de Nigris no podrán acceder por “dignidad”, dijo el sobrino de la actriz.

Luis Felipe, sobrino de La Tigresa, es el encargado de organizar el homenaje póstumo a la protagonista de La Martina, quien murió el 1 de marzo a sus 89 años. El evento se celebrará en el enigmático Teatro Fru Fru, propiedad de la histrionisa.

En entrevista con De Primera Mano para dar detalles acerca de cómo van los preparativos, Luis Felipe García comentó que todos los artistas son invitados, pero él ya se encargó de enviar invitaciones a quienes fueron más cercanos a su tía y con quienes espera contar.

El sobrino de Irma fue quien se encargó de ella durante sus últimos años de vida (Instagram/@irmaserrano.oficial)

“Bienvenidos, es un homenaje de puertas abiertas para la gente que tenga una estima, un cariño y quiera despedirse de ella, es para todo el mundo”, dijo García.

Al ser cuestionado sobre quiénes no están permitidos asistir a este evento, el sobrino de La Tigresa no dudó en mencionar que todas aquellas personas que se habrían aprovechado de su tía no van a poder entrar al Fru Fru.

“Creo que es obvio, ¿no? Toda la bola de sinvergüenzas, rateros, que ni se les ocurra acercarse (...) yo les pedirían que tengan... no sé si dignidad, porque los sinvergüenzas no tienen mas que dignidad”

Fue en la década de los 2000 que la relación de Patricio con La Tigresa escandalizó por la diferencia de edades (Twitter/@elpatozambrano)

José Luis no pudo decir nombres ya que la llamada se cortó, pero Gustavo Adolfo Infante mencionó que a él le dijo que no quiere ver en el homenaje a Alfonso de Nigris ni a Patricio Zambrano.

“Tengo un mensaje de Luis Felipe García, el sobrino de Irma Serrano, para El Pato Zambrano y para Poncho de Nigris, que no quiere que ni se les ocurra pararse mañana por el Teatro Fru Fru porque no los va a dejar pasar”, dijo el periodista.

Tanto Alfonso como Patricio supuestamente mantuvieron romances con Irma; aunque estos noviazgos nunca fueron confirmados, ambos han hablado acerca de que la misma Tigresa ideó estas polémicas para llamar la atención; al mismo tiempo, durante ese tiempo les enseñó a cómo ser grandes celebridades.

Poncho dijo que no daría entrevistas acerca de Serrano por respeto a ella, pero aclaró que le dolió su fallecimiento (Instagram/@ponchodenigris)

Inclusive, el influencer fue uno de los primeros en lamentar la muerte de la protagonista de Santo y el águila real, pues dijo que fue una persona muy importante en su vida y le dejó muchos aprendizajes.

“QEPD doña Irma Serrano, una fregona de sus tiempos. Vuela alto. 2 días antes de mi cumple. A recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado”, escribió Poncho en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Zambrano prefirió simplemente compartir varias fotografías con la actriz, a quien llamó “vieja linda”.

Esta fue la única publicación que Zambrano le dedicó a Irma; él tampoco aceptó entrevistas (Instagram/@patozambrano)

“Así te vamos a recordar siempre vieja linda. Valiente, indomable y buena como el pan. Cuántas aventuras, cuánta vida, cuántos años. Qué mujer! Gracias”, compartió en Twitter.

Cabe mencionar que otro de los grandes “amores” de La Tigresa también estuvo José Julián, el único hombre que se casó con la también empresaria en una ceremonia mazahua.

El homenaje a Irma Serrano se llevará a cabo en su teatro, al cual le invirtió gran parte de su vida y fortuna (Instagram/ @irmaserrano.oficial)

¿Cuándo será el homenaje a La Tigresa?

El homenaje a Irma Serrano se llevará a cabo el sábado 4 de marzo en el Teatro Fru Fru, ubicado en la calle Donceles, colonia Centro. La entrada comenzará a partir de las 11:00 horas, de las 12:30 horas en adelante será evento con mariachi y una misa.

El sobrino de la fallecida artista pidió que quienes asistan utilicen ropa blanca porque era el color favorito de su tía, pero no existen restricciones de vestimenta.