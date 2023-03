José Julián, único “esposo” de Irma Serrano, lamentó su deceso: “Vivimos cosas hermosas”

José Julián, quien sostuvo un romance con Irma Serrano, se pronunció sobre el deceso de "La Tigresa"

Fue durante la mañana de este miércoles 1 de marzo cuando se difundió la noticia del deceso de Irma Serrano, conocida dentro y fuera de los escenarios mexicanos como La Tigresa. A sus 89 años, la icónica actriz, cantante y política falleció en un hospital de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en su natal Chiapas.

La noticia ha causado revuelo entre los integrantes del medio artístico, pues desde su debut en los años 60 en el cine mexicano, su posterior grabación de múltiples producciones discográficas y la personalidad extravagante y enigmática que siempre mostró, la consolidaron como una estrella del escenario.

Pero no sólo en su faceta artística y política La Tigresa interesó el público, también generó curiosidad su vida privada, por la que pasaron múltiples hombres a lo largo de las décadas, con quienes nunca se casó y tampoco la convirtieron en madre, aspecto que también la posiciona como una mujer libre fuera de la norma establecida en la sociedad, especialmente por aquellos años del sigo XXI.

La icónica actriz consagró su carrera artística en la década de los 60's (Facebook / Irma Serrano "La Tigresa de México")

La Tigresa también fue conocida por sus múltiples escándalos y polémicos romances. Uno de los más sonados ya entrado el nuevo milenio fue con el cantante leonés José Julián. Y es que en 2004 era frecuente ver a la estrella acompañada por el intérprete de música ranchera, hasta que su noviazgo fue confirmado por ellos mismos.

La relación llegó a tal que incluso “se casaron” y aunque no se unieron de manera formal y legal, Irma y el joven que entonces buscaba darse a conocer en el género regional mexicano celebraron una unión simbólica mediante un ritual en una ceremonia indígena.

Días después de este “enlace”, la polémica Tigresa se separó del cantante de entonces 29 años, pues “no le cumplió como hombre”. Mucho se dudó de esta relación, pues se le acusó al intérprete de buscar “colgarse” de la fama de la estrella para darse a conocer entre el público.

En su momento el intérprete de entonces 29 años fue acusado por "quererse colgar" de la fama de la actriz y cantante mexicana (Foto: Archivo)

En 2021, el cantautor recordó ese pasaje en su vida. “En el ritual mazahua que nos casaron. Fue una sensación muy extraña”, recordó. “Después de ese escandalazo, que fue la nota durante tres meses, todo el mundo me conoció, todavía hay gente que se acuerda de mí por la señora Irma Serrano”. Además, el intérprete se mostró orgulloso por haber “desposado” a la famosa. “Yo soy su marido, quieran o no, este pollito les ganó a La Tigresa”. “Siempre es un gusto poder escucharla contenta”, dijo respecto a su relación con Irma, a quien siguió saludando al paso de los años.

Fue en 2004 cuando la estrella mexicana se involucró sentimentalmente con el cantante de rancheras (Foto: Instagram)

Ahora, ante el anuncio del fallecimiento de la actriz, José Julián reapareció ante el público para lamentar el deceso. A través de un video difundido entre los medios, el originario de León expresó.

“Hola, qué tal, pues les saludo con mucho gusto a todos ustedes, compartiéndoles la tristeza por la pérdida de la señora Irma Serrano, La Tigresa, mi comadre que me dio ese honor de volverla mi comadre y que aprendí tanto de ella, que me ayudó muchísimo en mi carrera artística, que también tuvo que ver bastante en ello y me dio buenos consejos”, comenzó el cantante El milagro de tus ojos.

“Pude conocer a una persona amorosa, decidida, con carácter, una persona que había que aprenderle muchísimo, y estuvimos viviendo cosas hermosas en esas salidas, los viajes que hacíamos con las familias y poder reír tanto y recordar esos momentos tan bonitos, con eso me quedo”

Pero José Julián no fue el primer hombre joven con quien la hoy fallecida sostuvo una relación más allá de la amistad, pues desde el año 200 la intérprete de La Martina compartió su vida con los participantes de la primera edición de Big Brother, Patricio Pato Zambrano y Alfonso Poncho de Nigris, con quienes sostuvo polémicas y mediáticas relaciones.