Lorena Herrera respondió a las críticas de Lyn May por usar vestuario “corriente”

Lyn May criticó a Lorena Herrera por no comprar mejores vestuarios (Instagram/@lorenaherreraoficial/@lyn_may_)

Lorena Herrera respondió a Lyn May por decirle que utiliza ropa “corriente” para sus shows, algo que “no merece” el público, la actriz no se quedó callada y aseguró que ella no necesita comprar vestuario costoso para verse bien.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, la vedette mostró su molestia por la forma en que Lorena se presenta en los escenarios, pues dijo que es evidente que su ropa no es de la mejor calidad.

“Lorena es linda, es guapa, pero luego saca una ropa que cuesta mil pesos el vestido. ¿Por qué no gastan en vestuario? Es un vestido... carajo, con una tela bien corriente. Caray, la gente no se merece eso”

Lyn May resaltó que Lorena es guapa, pero no es suficiente para lucir bien (Captura de pantalla/YouTube)

Herrera, al ser cuestionada al respecto señaló que su “percha” es lo único necesario para verse bien, pero aún así, sí cuida de su vestuario.

También destacó que ella usualmente manda confeccionar su vestuario con profesionales y es ella quien propone el diseño, es decir, no los compra ya hechos, y tampoco repite su ropa en los eventos a los que asiste.

“Cuando tiene la percha una tan correcta, no tiene uno que invertirle tanto a la producción, pero cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marca. Yo, gracias a Dios, no invierto tanto, pero lo que compro se me ve bien (...) Nunca repito el outfit, a fin de cuentas, la mayoría de las cosas las diseño yo en mi cabeza”

La cantante se mostró divertida por los comentarios de Lyn, pero le pidió hablar con pruebas (Instagram/@lorenaherreraoficial)

Asimismo, preguntó si Lyn en alguna ocasión ha visto sus facturas para saber cuánto gasta en su ropa; “¿Ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿a caso los paga? ¿ve mis facturas? No lo creo”, dijo entre risas.

Para finalizar, la presentadora de La Más Draga señaló que la bailarina en muchas ocasiones critica a la gente simplemente para causar polémica y es por eso que está vigente en los medios, pero pidió que hable con pruebas.

“Yo creo que a veces Lyn May nada más dice cosas por crear sensación y yo creo que ya todos la conocemos, es querida y ustedes la aman porque siempre les da de qué hablar, pero a veces cuando habla, yo creo que es mejor hacerlo con bases”, expresó Lorena.

Lyn May ha criticado a decenas de artistas por su apariencia y también por supuestamente copiarle (Instagram/@lyn_may_)

Herrera no es la única artista a la que la acapulqueña ha criticado en los últimos meses; recientemente se ganó el odio de los fans de Karol G cuando se refirió a ella como “señora gorda”.

Ya que la actriz en varias ocasiones ha sido comparada con la cantante colombiana, explotó contra ella y dijo que, a diferencia de celebridades extranjeras, ella se cuida para verse “guapa, bien”, pero los mexicanos prefieren a las mujeres como Karol.

“Yo pienso que la señora está gorda y la traen acá los mexicanos ¿por qué?”, dijo en enero en un encuentro con la prensa.

La última vez que criticó a una persona fue a Piqué, por haber engañado a Shakira, inclusive le dedicó una canción (Instagram/@Lyn_may_)

Asimismo, anteriormente, en mayo de 2022, la protagonista de Perro callejero dijo que la intérprete de Tusa no tenía ningún parecido con ella porque “está gorda ella y yo estoy muy bien (...) está muy pareja, parece tamal”. Sus comentarios surgieron porque en aquella ocasión ambas tenían el cabello color verde agua y algunos periodistas le mencionaron que tenían el mismo look.

Antes de esto, en abril de 2022 criticó a Becky G y a Anitta por haber copiado uno de sus icónicos movimientos de cadera. “Aquí la única que baila y canta reguetón soy yo”, explotó al hablar acerca de las cantantes.

Según dijo, le molestaba que ella había incursionado en el género urbano antes que ellas y le estaban copiando lo que hacía, pero no les salía bien.