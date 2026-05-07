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Brittany Furlan revela ingresos de más de 40 mil dólares mensuales en OnlyFans en medio de su disputa legal con Ronnie Radke

Los registros judiciales incluyen cifras correspondientes a marzo y abril de 2026 obtenidas desde OnlyFans

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La disputa legal de Brittany Furlan destapa sus ganancias en OnlyFans. (Instagram)
La disputa legal de Brittany Furlan destapa sus ganancias en OnlyFans. (Instagram)

Brittany Furlan informó ingresos mensuales superiores a los 40 mil dólares a través de la plataforma OnlyFans, según documentos judiciales presentados en el marco de una disputa legal con el músico Ronnie Radke.

La información forma parte de una declaración de ingresos y gastos presentada por Furlan ante el tribunal y obtenida por el medio TMZ. En los documentos se incluyeron capturas de pantalla correspondientes a sus ganancias en la plataforma durante marzo y abril de 2026.

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De acuerdo con los registros presentados, la creadora de contenido obtuvo en marzo ingresos brutos por 54 mil 599 dólares con 29 centavos. Tras descuentos y tarifas aplicadas por la plataforma, el monto final quedó en 43 mil 677 dólares con 91 centavos.

El desglose de los ingresos señala que 31 mil 161 dólares con 60 centavos provinieron de mensajes privados, mientras que 11 mil 801 dólares con 91 centavos correspondieron a suscripciones. Además, la influencer recibió 714 dólares con 40 centavos en propinas.

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El reporte de Brittany Furlan detalló de dónde provienen sus ingresos de OnlyFans. (Instagram)
El reporte de Brittany Furlan detalló de dónde provienen sus ingresos de OnlyFans. (Instagram)

Los documentos judiciales también incluyeron información correspondiente a abril de 2026. Según la captura presentada, Brittany Furlan registró ingresos brutos por 65 mil 491 dólares con 26 centavos.

Después de las tarifas descontadas por la plataforma, la cifra final fue de 52 mil 391 dólares con 44 centavos.

En ese período, la mayor parte de los ingresos también provino de mensajes privados, con un total de 37 mil 2 dólares con 40 centavos. A ello se sumaron 12 mil 543 dólares con 23 centavos por suscripciones y 2 mil 845 dólares con 81 centavos en propinas.

En la misma declaración, la famosa indicó que trabaja alrededor de 80 horas semanales y reportó ingresos mensuales aproximados de 45 mil dólares.

La documentación presentada ante el tribunal incluye además una lista de gastos mensuales. Entre ellos aparece una hipoteca de 39 mil dólares que comparte con su esposo, el músico Tommy Lee.

Brittany Furlan y Tommy Lee comparten una hipoteca de 39 mil dólares al mes. (Instagram)
Brittany Furlan y Tommy Lee comparten una hipoteca de 39 mil dólares al mes. (Instagram)

También reportó gastos de 910 dólares en atención médica, 2 mil dólares destinados a comidas fuera de casa, otros 2 mil dólares en compras de supermercado, 100 dólares mensuales en lavandería y 500 dólares en ropa.

La presentación financiera forma parte del proceso judicial en curso entre Brittany Furlan y Ronnie Radke, vocalista de la banda Falling in Reverse.

En marzo de este año, un tribunal otorgó a Furlan una orden de restricción por dos años contra Radke. La influencer había declarado previamente que el músico mantenía una conducta “obsesiva” hacia ella.

Según documentos judiciales difundidos anteriormente por el medio Page Six, Brittany afirmó que comenzó a comunicarse con Radke a través de Snapchat en abril del año pasado.

Brittany Furlan contó que conoció a Ronnie Radke a través de Snapchat. (Shutterstock)
Brittany Furlan contó que conoció a Ronnie Radke a través de Snapchat. (Shutterstock)

En su declaración sostuvo que durante ese período ambos intercambiaron fotografías y videos explícitos mientras atravesaba dificultades en su matrimonio con Lee.

Por su parte, Ronnie Radke negó haber mantenido esas conversaciones directamente con Furlan y aseguró que ella había sido víctima de una suplantación de identidad. El músico sostuvo que la influencer estaba interactuando con una persona que se hacía pasar por él.

Sin embargo, la creadora de contenido afirmó en su presentación judicial que consideraba auténticas las conversaciones debido a que recibió un video que, según dijo, confirmaba la identidad del músico. También señaló la naturaleza explícita del contenido compartido.

Brittany Furlan agregó además que Ronnie Radke supuestamente le pidió abandonar a Tommy Lee y aseguró que ambos habían acordado reunirse en mayo del año pasado en la residencia del cantante.

Brittany Furlan aseveró que Ronnie Radke le pidió dejar a Tommy Lee. REUTERS/Andrew Kelly
Brittany Furlan aseveró que Ronnie Radke le pidió dejar a Tommy Lee. REUTERS/Andrew Kelly

Según su relato, el encuentro no llegó a concretarse y posteriormente comenzó un comportamiento que describió como manipulador. En enero, Radke presentó su propia solicitud de orden de restricción contra Furlan.

En esa petición sostuvo que ella lo acosaba a través de redes sociales y afirmó que la situación se intensificó luego de que dejara de responder sus mensajes. No obstante, la solicitud presentada por el músico fue rechazada por el tribunal.

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