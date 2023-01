Lyn May de nuevo contra Karol G y sus fans mexicanos: “Señora gorda”

Lyn May aseguró que Karol tiene "cuerpo de tamal" (Foto: CUARTOSCURO Foto: Getty Images)

Fue en mayo pasado cuando Lyn May arremetió en contra de la cantante colombiana Karol G, quien con su propuesta de reggaetón pop ha conquistado las listas de popularidad en muchos países de Latinoamérica.

Y es que Lyn se ha destacado por ser una de las figuras femeninas mejor conservadas, pues al paso de las décadas, tras su debut en los años 70, sigue manteniendo su escultural figura que la posicionó como una de las vedettes más cotizadas en los centros nocturnos de México a finales del siglo XX.

Es por ello que la acapulqueña de ascendencia china goza de presumir su silueta y su “cinturita”, atributos que destacó hace unos meses cuando fue cuestionada sobre su look parecido al de la intérprete de Bichota, dado que ambas lucián en aquel momento una cabellera verde agua.

Este fue el atuendo de Lyn May que desató la comparación (Foto: Instagram/@elgordoylaflaca)

“Te veo muy Karol G”, le dijo una reportera en un evento en Los Angeles a Lyn, quien al escuchar la comparación mencionó que tal semejanza no existe. “No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.

De igual manera, Lyn May presumió que su cintura mide 57 centímetros: “siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, mencionó. En aquel momento, las palabras de Lyn fueron criticadas por Laura León.

Pero ahora, la cantante de Lo que a mí me gusta ha vuelto a emitir polémicos comentarios a propósito de Karol G. Fue en un reciente encuentro entre Lyn y la periodista Berenice Ortiz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la bailarina exótica se lanzó de nuevo contra la cantante de Tusa, y no sólo por su físico, sino que critió que los mexicanos la enaltezcan.

“Lo que pasa es que soy un poco agresiva para hablar porque soy de Acapulco, no porque sea grosera, sino porque digo que por qué a las extranjeras las apoyan tanto en México habiendo mujeres tan guapas en México, siempre viene una extranjera y nos insulta, nos dicen lo que quieren, se burlan de nosotros y viene una extranjera y la tratan como diosa ¿y a las mexicanas?”, cuestionó la vedette de 70 años.

La actriz de la película Tívoli señaló que en el país existen muchas figuras femeninas que no se han visto favorecidas por el público, por lo que criticó a quienes considera “malinchistas”.

“Las mexicanas somos guapas y sabemos trabajar, por qué vienen una extranjera y la suben como una diosa, y nos insultan y nos dicen cosas horribles y nosotros lo aceptamos... Porque viene una mujer de otro lado y la suben como la espuma, si aquí en México hay muchachas guapas, mujeres muy guapas y que saben trabajar, y están abandonadas, ahí andan, ahí andamos, pues, pero no es justo”, añadió.

Al ser cuestionada sobre si le tiene envidia a las famosas jóvenes que han podido ganarse al público, Lyn May aseguró que eso está lejos de ser verdad.

“Fíjate que si yo fuera envidiosa no estaría aquí, no soy envidiosa, al contrario, yo pienso que la mujer que está en un escenario debe de conservarse, de hacer siempre ejercicio, cuidarse, arreglarse para que el público te vea guapa, te vea bien, porque si vas a estar como una señora que está haciendo su quehacer todos los días en su casa, barriendo, planchando, no tienen tiempo de ir al gimnasio, de arreglarse, es lógico”, agregó.

Además, la actriz cuya historia se cuenta en el documental Bellas de noche, de 2016, volvió a reafirmar lo que piensa de la figura de Karol G.

“Yo pienso que la señora está gorda y la traen acá los mexicanos por qué, si aquí en México hay preciosidadess, hay mujeres en Guadalajara, en México, en Sonora, por qué nadamas viene una extranjera y la suben como la espuma, son malinchistas”, recalcó Lyn.

