Lyn May arremetió contra Becky G y Anitta: “Aquí la única que baila y canta reggaeton soy yo”

La vedette mexicana incursionó en el género urbano con "La Loba". (Foto: @lyn_may_, @iambeckyg, @anitta / Instagram)

Lyn May se encuentra envuelta en la controversia por sus polémicas declaraciones contra dos grandes representantes del reggeaton: Anitta y Becky G. La vedette mexicana mencionó que ambas artistas están copiando su estilo al grado de considerar que el popular baile de la intérprete de Envolver es una “copia” de sus icónicos movimientos de cadera sobre el escenario.

La actriz que brilló en el Cine de Ficheras concedió una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde habló sobre su próximo show con el que pretende recorrer gran parte de México y Estados Unidos. Durante la charla, Lyn May explotó contra las estrellas femeninas del género urbano porque piensa que: “Aquí la única que baila y canta reggaeton soy yo”.

La oriunda de Acapulco, Guerrero, dejó entrever que se considera pionera de dicho género musical y estilo de baile porque desde su debut en el cine nacional impresionó a más de uno con sus sorprendentes pasos que se caracterizaron por su elasticidad: “Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí pero pues no les sale muy bien”.

Anitta reaccionó al TikTok de Erika Buenfil

Respecto al popular baile de Anitta que actualmente se mantiene en tendencia en redes sociales, Lyn May no sólo mencionó que es una imitación de su estilo, también lanzó una fuerte crítica sobre la apariencia física de la joven intérprete:

“Anitta tiene las nalgas bien agua**s, ¿se las han visto? parecen gelati**s. Dios mío, a mí me daría pena [...] yo tengo cuántos años haciéndolo y ella a penas va, pobrecita”.

Bajo este contexto, la actriz de Bellas de noche presumió su figura y aseguró que mantiene muchas áreas firmes gracias a sus constantes rutinas de ejercicio. Por último, mencionó que le gustaría hacer una colaboración con Grupo Firme, grupo que en los últimos años ha alcanzado la fama con sus cover y posteriores lanzamientos propios.

El talento mexicano se ha unido a este trend en redes sociales

Pese a las crudas críticas de que la actriz de Tívoli, muchas figuras del medio nacional se han sumado al reto de TikTok que consiste en tratar de imitar el paso de twerking de Anitta. Entre las artistas que lo han intentado resaltan Kristal Silva, María León y Erika Buenfil.

Por otro lado, después de que Lyn May confesara que tuvo un tórrido romance con Manuel El Loco Valdés, uno de sus hijos desmintió la información. Fue frente a las cámaras de Venga la Alegría que Marcos Valdés desmintió el testimonio de la vedette al comentar que: “No, casi te puedo asegurar que no anduvo con ella”.

No obstante, recordó que en alguna ocasión el actor de Ensalada de locos le contó que la acapulqueña le había mandado una fotografía algo subida de tono, pero su interacción no pasó de ahí. Cabe mencionar que la bailarina se encuentra en planes para lanzar un libro biográfico donde contará algunos de sus encuentros románticos con figuras del medio, entre ellos estaria el comediante.

Manuel Valdés falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años. (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Lyn May no se quedó atrás y bastante molesta respondió a los comentarios del integrante de la dinastía Valdés durante su misma entrevista con Venga la Alegría Fin de Semana. La vedette pidió que no se involucre en el tema y no sólo confirmó que sostuvo relaciones sentimentales con el Loco y Tin-Tan, sino que sostuvo romances con muchas figuras más.

“Yo no sé por qué se meten ahora. Yo he tenido muchísimos amantes, pero bien hombres que no andan hablando cosas por ahí. Es mi historia y además estoy muy feliz”, dijo. “A Ramón no lo conocí, pero con el que más anduve fue con Tin-Tan y luego estuve con su hermano mucho tiempo [...] si te gusta alguien y te anda insistiendo, uno es débil, la carne es débil y un día le dije: ‘Pues órale’”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: