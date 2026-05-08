La particular razón por la que Turquía prohibió Pokémon durante casi una década

El gobierno de Turquía prohibió la transmisión de Pokémon tras incidentes en los que menores intentaron imitar escenas peligrosas del anime (Créditos: Nintendo)

El gobierno de Turquía prohibió el anime japonés Pokémon durante casi una década tras varios accidentes en los que menores de edad resultaron heridos al intentar imitar escenas de la serie, una medida que generó un debate nacional sobre la influencia de los contenidos extranjeros en la infancia, según informó el portal especializado SensaCine.

Accidentes que motivaron la prohibición

En el año 2000, dos incidentes graves encendieron las alarmas en Turquía: una niña llamada Seda Aykanat se fracturó una pierna tras saltar desde el balcón de su casa intentando “volar” como los personajes del anime, y pocos días antes, un niño de cuatro años sufrió una lesión similar por el mismo motivo.

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Ambos casos, ampliamente difundidos por la prensa local, impulsaron a las autoridades a intervenir frente a la preocupación social por la seguridad de los menores.

Dos accidentes con niños que intentaron 'volar' motivaron el veto y desencadenaron un fuerte debate sobre la influencia de los contenidos extranjeros en la infancia turca

La notoriedad de estos episodios llevó a los medios a vincular directamente las conductas de los niños con el contenido de Pokémon, intensificando el debate sobre la responsabilidad de los creadores del programa y el rol de la televisión en la formación de los más jóvenes.

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Investigación oficial y argumentos del gobierno

Ante la creciente inquietud pública, el ministro de Salud de Turquía, Osman Durmus, conformó un equipo de especialistas para analizar el impacto del anime en la infancia. El informe, citado por SensaCine, concluyó que la serie “distancia a los niños de la realidad y les confunde al presentar héroes buenos y malos, quitándoles la sensibilidad ante la violencia”.

Estos resultados sirvieron de base para que el gobierno intensificara las restricciones y priorizara la protección de la niñez frente a los posibles riesgos asociados al consumo de contenidos audiovisuales extranjeros.

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Un informe oficial argumentó que el anime japonés confundía a los niños, alejándolos de la realidad y reduciendo su sensibilidad ante la violencia (Créditos: Nintendo)

Como medida concreta, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía emitió una orden que prohibió la transmisión de nuevos episodios y restringió el acceso a material asociado a la franquicia en todos los medios.

Consecuencias en la televisión y la cultura juvenil

La prohibición se materializó con la suspensión de la serie tras el episodio 105, titulado “Charizard congelado”. En respuesta, cadenas como Star TV recurrieron a la repetición de capítulos anteriores, pero finalmente se vieron obligadas a cesar la difusión ante el riesgo de sanciones.

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El veto no solo afectó al anime: también alcanzó a los videojuegos y al juego de cartas, desconectando a una generación de las tendencias globales de la franquicia japonesa.

El Consejo Supremo de Radio y Televisión ordenó suspender nuevos episodios y restringió el acceso a todo material relacionado con la franquicia Pokémon en medios turcos

La medida transformó el consumo cultural juvenil en Turquía, marcando una diferencia entre quienes crecieron con Pokémon y quienes, debido a la restricción, quedaron al margen de su fenómeno internacional. El debate sobre la influencia y regulación de los productos extranjeros se mantuvo vigente en la agenda mediática y gubernamental durante esos años.

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Retorno de Pokémon y su impacto posterior

A mediados de la década del 2000, con la disminución de la polémica inicial, el anime, los videojuegos y las cartas de Pokémon comenzaron a regresar progresivamente a Turquía. El retorno se produjo sin que se repitieran incidentes similares a los del año 2000, según SensaCine.

La reapertura de la franquicia permitió que nuevas generaciones se integraran al fenómeno global, mientras el temor que motivó la prohibición fue perdiendo peso en la conversación pública.

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A mediados de los años 2000, las autoridades turcas permitieron el retorno de Pokémon y no se reportaron nuevos incidentes asociados al anime ni a sus derivados

La experiencia turca con Pokémon subraya el efecto de la intervención estatal sobre la circulación de productos culturales y la importancia de la regulación en la protección de la infancia.

Si bien la decisión de vetar la serie respondió a hechos concretos y a una alarma social, su posterior levantamiento confirmó que la normalización del consumo no derivó en nuevos riesgos para los menores, consolidando un cambio en la percepción colectiva sobre el anime japonés en el país.

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