Lyn May pidió que no la comparen con Karol G: “Parece un tamal”

Lyn May dijo que Karol G parecía un tamal (Foto: CUARTOSCURO/ Foto: Getty Images)

Recientemente, Lyn May viajó a Los Ángeles en Estados Unidos para presentar su tema de reggaetón ¡Claro que yes!, durante el evento, la bailarina lució una peluca de color azul fantasía y un llamativo vestido rosa que se ajustaba a su cuerpo.

Una reportera le encontró parecido con Karol G, la cantante que suele usar la cabellera en el mismo color en sus presentaciones, por lo que le dijo “Te veo muy Karol G”; al escuchar la comparación, Lyn May mencionó que tal semejanza no existe.

Este fue el atuendo de Lyn May que desató la comparación (Foto: Instagram/@elgordoylaflaca)

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, dijo ante las cámaras de El Gordo y la Flaca.

De igual manera, Lyn May presumió que su cintura mide 57 centímetros: “siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”, mencionó.

Lyn May presumió que su cintura siempre ha medido 57 centímetros (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

También aseguró que las jóvenes reggaetoneras quieren imitar su forma de desenvolverse: “Pobrecitas no saben, quieren copiarme todo”. Ante los comentarios de Lyn May, sus colegas y otros reporteros soltaron varias carcajadas.

Por el contrario, los internautas arremetieron contra ella en comentarios como “Hay que envejecer con diginidad, caray”, “Ya está bastante mayor para verse como de 15, esa etapa ya la quemó” y “Esta señora tiene un problema con las mujeres”.

Esta no es la primera vez que Lyn May critica lo que hacen las artistas, bailarinas o influencers más jóvenes, pues recientemente arremetió contra Becky G: “Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí pero pues no les sale muy bien”, mencionó en el programa Venga la Alegría.

La ex vedette ha arremetido contra varias famosas jóvenes (Foto: @lyn_may_, @iambeckyg, @anitta / Instagram)

Hace pocos meses la protagonista de la película Bellas de noche aseguró que la cantante colombiana Anitta, le robó el sensual paso de su tema Envolver, el cual a su aparición se volvió rápidamente un challenge entre diversas personalidades; el famoso movimiento de cadera incluso se convirtió en una tendencia de TikTok.

Fue entonces que la actriz constató previo a una demostración de su representativo contoneo de cadera frente a las cámaras de los medios, que siempre le son plagiados sus bailes: “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”.

Por otra parte, en junio de 2021, Lyn May explicó que, para ella, Belinda no representa una contrincante, además de que opina que debe hacer algunas mejoras en su persona. “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo, es muy gris”, comenzó la bailarina.

Lyn May dijo ser un referente (Foto: Instagram/@lyn_may_)

A pesar de todo, la actriz de películas del Cine de Ficheras le dio un consejo a Belinda en 2022, días después de su ruptura con Christian Nodal.

“Esa niña...ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, expresó la bailarina ante las cámaras de Imagen Televisión.

Así lucía Lyn May cuando era joven (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Las críticas de la bailarina de 69 años incluso han llegado hasta Danna Paola. Hace casi un año mencionó lo siguiente sobre ella: “Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando las caderas, el movimiento de mis caderas en su baile ¿Por qué no se pone a estudiar? que se vaya a una academia a estudiar baile”, mencionó la ex veddette.

