Aunque persisten las protestas, el director de la CSS, Dino Mon Vásquez,aseguró que ya comenzaron a ingresar algunos de los medicamentos de mayor demanda. (CSS)

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Aunque la Caja de Seguro Social (CSS) ha impuesto multas por USD 12,8 millones a proveedores de medicamentos desde octubre de 2024, las quejas de los asegurados son constantes por la falta de productos en las farmacias.

Cerca de 20 empresas figuran en los registros de incumplimiento de la entidad.

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El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que las sanciones responden a atrasos e incumplimientos en las entregas contratadas.

La institución había divulgado inicialmente una lista de ocho compañías vinculadas con distintos renglones de medicamentos, pero luego incorporó nuevos casos y prevé actualizar el registro cuando detecte otras irregularidades.

Además de las multas, los procesos administrativos pueden obligar a las empresas a cubrir diferencias de precios y permitir la ejecución de fianzas de cumplimiento, explicó Mon Vásquez.

Una plataforma permite consultar desde cualquier dispositivo si un medicamento está disponible y en cuál farmacia de la CSS puede retirarse. Cortesía CSS

Según indicó, la entidad también evaluará inhabilitaciones temporales para participar en futuras contrataciones vinculadas con los renglones incumplidos.

Las medidas pueden extenderse a la inhabilitación como proveedor de medicamentos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, cuando la normativa lo permita y de acuerdo con la gravedad o reiteración de los incumplimientos.

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“El propósito no es recaudar multas. Es garantizar medicamentos a tiempo en las manos de los pacientes”, afirmó el director general. También reconoció que algunos proveedores han asumido costos adicionales y realizado gestiones para cumplir con sus contratos pese a las dificultades de suministro.

Para atender los faltantes, la CSS activó compras de emergencia amparadas en el Decreto Ejecutivo No. 16, procedimientos de contratación directa y nuevas licitaciones de precio único. La institución prevé normalizar el abastecimiento en su red de farmacias durante las dos primeras semanas de diciembre.

Mon Vásquez informó que ya comenzaron a ingresar algunos de los medicamentos de mayor demanda. Sin embargo, persisten dificultades para adquirir productos cuyos procesos de contratación quedaron desiertos.

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Los más afectados con la falta de medicinas son los jubilados y los pensionados.

Ante esa situación, la CSS realiza gestiones internacionales para obtener las cantidades requeridas, que representan millones de tabletas. Los departamentos de Logística y Compras buscan alternativas para cubrir los renglones afectados por incumplimientos de proveedores o licitaciones sin ofertas.

El director de la entidad sostuvo que una sanción económica no reemplaza un tratamiento para los pacientes, por lo que los procedimientos administrativos avanzan de forma paralela a las medidas de contratación destinadas a restablecer la disponibilidad de medicamentos.

como parte de estos esfuerzos, ya comenzaron a llegar algunos de los medicamentos de mayor demanda; sin embargo, reconoció que todavía existen dificultades para adquirir determinados productos cuyos procesos de contratación han quedado desiertos.

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Respecto al por qué faltan medicamentos actualmente, La CSS sostiene que en primera instancia se debe a la respuesta solidaria al sismo del 9 de octubre.

En ese momento, asegura la entidad en un comunicado, se trasladó grandes cantidades de medicamentos a las regiones afectadas para atender a asegurados y a miles de panameños no asegurados.

Una persona con bata blanca busca medicinas en una estantería de farmacia con algunos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ante el sufrimiento humano, no podíamos preguntar primero quién cotizaba y quién no. Era nuestra obligación ayudar y lo volveríamos a hacer”, dijo.

Esa decisión, argumentó, alteró los inventarios y provocó faltantes en otras regiones. Entendemos la molestia de quienes enfrentan esas consecuencias.

De igual manera, reitera que la situación responde a que algunos proveedores no han cumplido sus entregas. Medicamentos para la presión arterial, enfermedades cardiovasculares, tratamientos oncológicos y otras condiciones no llegaron en las cantidades o fechas contratadas.

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Sin embargo, indica que algunos proveedores enfrentaron dificultades reales y realizaron esfuerzos extraordinarios, asumiendo costos adicionales, adelantando entregas e incluso suministrando gratuitamente otros medicamentos.

“Reconocemos esas acciones, sin que ello elimine sus obligaciones. Cada situación será evaluada según sus circunstancias y, cuando corresponda, se aplicarán las medidas previstas en la ley, respetando el debido proceso”, afirma la entidad.