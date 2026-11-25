El financiamiento del Fondo OPEP cubrirá parcialmente la primera fase del programa vial metropolitano, orientado a mejorar la circulación, la seguridad en las vías y la conexión entre la capital y municipios cercanos (Foto archivo. Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Guardar

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un préstamo de hasta USD 30 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, organismo financiero multilateral con sede en Viena, destinado a financiar parcialmente la primera fase del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) en el Área Metropolitana de San Salvador.

La autorización, aprobada el lunes 23 de noviembre, habilita al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir el contrato de crédito en representación del Estado salvadoreño. El decreto establece que los recursos se destinarán a intervenciones vinculadas con la infraestructura vial y el transporte urbano.

PUBLICIDAD

El texto legislativo sostiene que el financiamiento busca reforzar la capacidad de circulación, la seguridad vial y la conectividad dentro del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). También plantea que las obras deben contribuir a una movilidad más fluida de personas y mercancías, con impacto en la actividad económica de la capital y sus municipios aledaños.

Plazo de 20 años y cinco de gracia

El préstamo contará con un plazo de hasta 20 años, incluidos cinco años de período de gracia, que comenzarán a regir desde la firma del contrato con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Los diputados autorizaron este financiamiento internacional para modernizar la circulación vehicular del área metropolitana, mediante un plan que dispondrá de dos décadas de plazo y cinco años de gracia para su cancelación (Captura de video)

Tras el vencimiento de ese período, El Salvador deberá amortizar el capital en 30 cuotas semestrales. El monto de cada pago quedará sujeto a las condiciones que fije el organismo financiero en el anexo correspondiente al contrato.

PUBLICIDAD

El decreto no precisa qué obras concretas financiará el PIVMU en su primera fase ni la distribución de los USD 30 millones entre los proyectos previstos. La iniciativa se limita a señalar que los recursos respaldarán de forma parcial el programa de infraestructura vial y movilidad urbana.

Tasa de interés según la referencia del Fondo OPEP

Las condiciones financieras incluyen el pago de una tasa de referencia más el margen aplicable a los créditos del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. Los intereses se calcularán de forma semestral sobre una base de 360 días y se abonarán en las fechas previstas en el contrato.

El Estado también deberá cubrir una comisión de compromiso de 0,25% anual sobre el saldo no desembolsado. Ese cobro comenzará a devengarse 60 días después de la firma del acuerdo y deberá pagarse dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigencia.

PUBLICIDAD

A esto se suma una comisión inicial equivalente al 0,25% del total del préstamo, que deberá abonarse dentro de los 90 días posteriores a la vigencia del contrato.

El préstamo del Fondo OPEP sumará intereses semestrales, una comisión de compromiso anual y una comisión inicial equivalente al 0,25% del total, además de un plazo máximo de 20 años (Foto archivo. Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El contrato deberá regresar a la Asamblea para su validación

La autorización legislativa permite al Ejecutivo negociar y suscribir el crédito, pero el contrato final deberá ser remitido nuevamente a la Asamblea Legislativa para su aprobación, según establece el artículo dos del decreto.

La norma entrará en vigor una vez que sea publicada en el Diario Oficial. A partir de ese paso, el Gobierno podrá avanzar con la formalización del acuerdo financiero y definir el calendario de desembolsos para el programa.

PUBLICIDAD