La Defensoría del Consumidor detectó irregularidades en cerca del 30% de las 290 verificaciones previas al Black Friday en El Salvador. REUTERS/Rachel Wisnieswki

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La temporada de descuentos ya comenzó en El Salvador, pero detrás de los anuncios de rebajas y promociones hay controles que pusieron bajo la lupa a decenas de comercios. La Defensoría del Consumidor detectó incumplimientos en cerca del 30% de las 290 verificaciones realizadas durante noviembre, antes del Black Friday del 27 de noviembre.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó que la institución activó un plan de inspecciones, atención de denuncias y monitoreo de precios para evitar promociones engañosas, cobros indebidos o problemas con las compras por internet.

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“Estamos aplicando fuertemente la ley en temas de promociones y ofertas”, aseguró Salazar durante una entrevista en el programa Frente a Frente. El funcionario sostuvo que la entidad puede iniciar procedimientos sancionatorios cuando detecta irregularidades en la publicidad comercial.

Las multas pueden alcanzar hasta 200 salarios mínimos, según explicó. Entre las prácticas bajo vigilancia figuran los descuentos que no se aplican en los productos anunciados, la falta de información sobre restricciones y las promociones disponibles solo en determinados canales o sucursales.

Las multas para los comercios con publicidad irregular pueden alcanzar hasta 200 salarios mínimos. REUTERS/Toby Melville

La Defensoría revisa precios, publicidad y condiciones de venta

Uno de los principales controles se concentra en la información que las empresas entregan antes de una compra. Salazar indicó que toda promoción debe precisar su vigencia, las existencias disponibles, el beneficio ofrecido y las condiciones que puedan limitar su aplicación.

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“Lo que se ofrece se debe de cumplir”, dijo el presidente de la institución. También señaló que la publicidad debe informar si una oferta es exclusiva de la tienda en línea, de una sucursal específica o para clientes de determinados bancos y tarjetas de crédito.

La institución puso a disposición el portal Compara, una plataforma que reúne información sobre más de 1,600 productos y permite revisar sus precios en distintos comercios y zonas del país. El sistema también muestra un historial de los últimos seis meses para que los usuarios contrasten el valor regular de un artículo con la rebaja anunciada.

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El funcionario explicó que la herramienta busca evitar los llamados precios inflados, una práctica que consiste en elevar el valor de un producto antes de una campaña y luego presentarlo como descuento. “El consumidor pueda hacer esa comparación de precio para evitar cualquier tipo de sorpresa o de engaño”, afirmó.

Las empresas deben detallar con precisión la vigencia, las existencias disponibles y las restricciones de cada oferta. REUTERS/Rachel Wisnieswki

Las denuncias pueden llegar durante la compra

La Defensoría habilitó el WhatsApp 7844-1482 y la línea telefónica 910 para recibir denuncias durante la temporada comercial. Salazar indicó que los consumidores pueden enviar capturas de pantalla, fotografías de la publicidad y la ubicación del establecimiento ante un posible incumplimiento.

“En ese momento puede usted mandarnos la captura, incluso la ubicación del lugar, para que nuestros equipos puedan realizar la verificación”, señaló. La entidad también prevé desplegar personal en centros comerciales durante el Black Friday, desde las primeras horas de la jornada hasta el cierre de los establecimientos.

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Entre los incumplimientos que la institución busca erradicar figuran los recargos por pagos con tarjeta de crédito y la exigencia de montos mínimos para aceptar ese medio de pago. Salazar sostuvo que ambas prácticas están prohibidas y pueden derivar en sanciones.

“Independientemente del medio de pago, sea efectivo, sea con tarjeta de crédito o cualquier otro medio, este no debe tener ningún tipo de sobrecargo”, sostuvo.

El portal Compara recopila el historial semestral de precios de más de 1.600 productos para contrarrestar rebajas engañosas.

La desconfianza persiste entre los compradores

La Defensoría realizó una encuesta con más de 1,600 participantes. El sondeo indicó que el 41% planeaba comprar durante la temporada de Black Friday, frente a cerca del 32% o 33% registrado cinco años antes, según Salazar.

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Sin embargo, el 68% consideró que los comercios solo algunas veces ofrecen los precios más bajos del año. El dato refleja la cautela de los compradores frente a las campañas de descuentos, que este año se extendieron durante noviembre bajo formatos como Black Week o Black Month.

La tecnología encabezó las categorías de compra previstas, seguida por ropa, calzado y artículos para el hogar. El 39% de los encuestados señaló que planeaba pagar con tarjeta de crédito, mientras que el 75% anticipó compras presenciales.