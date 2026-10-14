80% de los graduados de Gastro-Lab son mujeres que busca revolucionar la cocina salvadoreña

Gastro-Lab Surf City graduó a 1.277 personas desde 2021, con un 80% de participación femenina en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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La cocina salvadoreña busca abrirse espacio con nuevos sabores, técnicas y emprendimientos impulsados por jóvenes. En ese proceso, Gastro-Lab Surf City ha graduado a 1,277 personas desde 2021, con una destacada participación femenina que alcanza el 80%, según datos de su coordinador, Otto Leiva.

El proyecto funciona como una escuela de formación gratuita para jóvenes que quieren incorporarse al sector gastronómico, mejorar un negocio propio o acceder a oportunidades de empleo. Leiva explicó, en una entrevista radial de 105, que Gastro-Lab surgió tras la pandemia, ante la demanda de personal capacitado que acompañó el crecimiento del turismo en El Salvador.

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“Gastro-Lab es prácticamente una escuela de cocina que nace en el 2021, justamente para los jóvenes acá en el país”, afirmó. La certificación dura cuatro meses y combina formación teórica, práctica profesional, pero también contenidos vinculados con la gestión de emprendimientos.

El programa surgió después de la pandemia para responder a la demanda de personal capacitado en el sector turístico salvadoreño. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

¿Qué incluye la formación?

Los estudiantes reciben capacitación en cocina, barismo, nutrición, inocuidad alimentaria, servicio al cliente y administración básica de negocios. El programa también incorpora el cálculo de costos, la presentación de productos y la búsqueda de proveedores locales, herramientas que apuntan a que los participantes puedan trabajar en restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos turísticos.

“El empresario necesita que el joven llegue con esas capacidades”, sostuvo Leiva. Durante los primeros tres meses, los alumnos participan en clases prácticas y teóricas. El último mes contempla una pasantía de 150 horas en empresas del sector.

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La propuesta incluye además una feria de oportunidades laborales con la participación de más de 15 empresas. De acuerdo con el coordinador, algunos jóvenes consiguen empleo tras las entrevistas que realizan durante esa instancia, mientras otros utilizan los conocimientos para fortalecer emprendimientos propios.

El programa promueve el uso de ingredientes locales y productos tradicionales, como el loroco, el tenquique (hongo que crece de forma local), el chiltepe (chile) y el maíz. La idea es que los alumnos puedan reinterpretar preparaciones salvadoreñas sin dejar de lado sus sabores de origen. “Como es un laboratorio de cocina, ahí probamos todos estos ingredientes”, explicó Leiva.

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La iniciativa organiza una feria laboral con más de 15 empresas para conectar a los graduados con oportunidades de trabajo. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Hay 150 becas completas para jóvenes

Las becas están dirigidas a personas de entre 18 y 35 años que hayan completado, como mínimo, noveno grado. La formación es gratuita e incluye uniforme, insumos, materiales de estudio y una transferencia económica de $120 mensuales durante los cuatro meses de capacitación, destinada a cubrir gastos de traslado.

Leiva indicó que hay 150 becas por zona para las sedes disponibles en La Libertad, Santa Ana, La Unión y San Miguel. Los aspirantes pueden inscribirse en el Puerto de La Libertad, en el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) de Santa Ana, en el Megatec ITCA de La Unión y en la Universidad Gerardo Barrios, en San Miguel.

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La convocatoria también está disponible a través de las redes sociales del Ministerio de Turismo y del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las personas interesadas pueden solicitar información en el número 7906-5947.

La formación gastronómica dura cuatro meses e incluye módulos teóricos, prácticos y una pasantía de 150 horas en empresas del sector. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

La Semana de la Gastronomía Salvadoreña reunirá a chefs internacionales

El programa tendrá participación en la Semana de la Gastronomía Salvadoreña, que contempla actividades y cenas en restaurantes de San Salvador y La Libertad. La agenda busca reunir a chefs locales y extranjeros, cocineros tradicionales y productores para visibilizar la oferta culinaria local.

Gastro-Lab acompañará una gala en el Palacio Nacional, donde sus estudiantes y equipo presentarán preparaciones elaboradas con productos salvadoreños. “Si queremos llegar lejos, tenemos que llegar juntos”, señaló Leiva al referirse a la necesidad de articular el trabajo de cocineros, emprendedores y productores locales.

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