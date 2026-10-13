Hasta USD 131 millones serían incorporados al presupuesto educativo de 2026 en El Salvador

El presupuesto de Educación podría recibir USD 131 millones para innovación digital (Foto cortesía)

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió este lunes un dictamen favorable para incorporar hasta USD 131 millones al presupuesto 2026 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, procedentes de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado al programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.

El expediente será remitido al pleno legislativo este 14 de octubre, que deberá decidir sobre la reforma a la Ley de Presupuesto 2026.

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Los recursos forman parte de un financiamiento de hasta USD 501,2 millones, autorizado el 9 de abril y aprobado por la Asamblea Legislativa en este año. Según el dictamen, el préstamo permite financiar “acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, necesidades de liquidez y transferencias”.

La reforma busca dar cobertura presupuestaria a operaciones del ramo de Educación, Ciencia y Tecnología. El documento no detalla la distribución específica de los USD 131 millones entre programas, compras o proyectos.

Los diputados emitieron un dictamen favorable para reformar la ley financiera de 2026 con recursos de un crédito del Banco Mundial destinado a tecnología, evaluación y mejoras en el aprendizaje (Foto cortesía)

El programa prevé plataformas digitales, evaluación y entrega de dispositivos

La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó ante la comisión que el programa tiene como propósito acelerar el aprendizaje en el sistema público, fortalecer las prácticas pedagógicas y extender el uso de tecnología en las aulas.

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Reyes señaló que el financiamiento opera bajo la modalidad de resultados, por lo que el BIRF reconocerá avances del país a partir de indicadores establecidos para el sector educativo.

El programa contempla tres áreas. La primera está vinculada al aprendizaje de estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato, con énfasis en Matemáticas y Lectura. Entre los resultados previstos figuran la puesta en marcha de una plataforma digital y mejoras en el desempeño en ambas materias.

La segunda área se enfoca en el desarrollo de capacidades y en la información para el sistema educativo. Incluye un sistema de evaluación del aprendizaje y mejoras en la gestión de datos, con el objetivo de que las decisiones se sustenten en indicadores educativos.

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La tercera contempla infraestructura digital para el aprendizaje, con la entrega de computadoras portátiles y tabletas a estudiantes y docentes, además de la incorporación de plataformas de datos y herramientas basadas en inteligencia artificial.

Hacienda vinculó la reforma con operaciones estratégicas del Gobierno

Reyes indicó que la modificación presupuestaria tiene como finalidad: “dar cobertura presupuestaria de forma oportuna a diversas operaciones estratégicas del Gobierno”.

La comisión también aprobó un dictamen favorable para reforzar con USD 78 millones los presupuestos de varias instituciones públicas durante el último trimestre de 2026. Dentro de esa iniciativa se incluyó una asignación de USD 2,7 millones para el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología.

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La subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce de Aguilar, afirmó que ese refuerzo proviene de excedentes en la recaudación tributaria registrados hasta septiembre, por encima de las estimaciones previstas en el presupuesto vigente.

El dictamen aprobado contempla USD 2,7 millones para Educación y se financiará con excedentes de recaudación tributaria registrados hasta septiembre, según explicó Laura Michelle Arce de Aguilar ante la comisión legislativa (Foto Infobae Centroamérica /Jessica García)

Fondos al rubro materno infantil

También emitió un dictamen favorable para ratificar un préstamo por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), autorizado el 9 de septiembre de este año.

Los fondos se destinarían al Proyecto de Equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, que contempla la dotación de equipo médico, clínico y tecnológico para el centro de San Salvador, que funcionaría como nodo central de la Red Nido, así co mo la construcción y el equipamiento de dos centros regionales en los hospitales nacionales San Juan de Dios, de Santa Ana, y de San Miguel.

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