La candidata presidencial de ARENA planteó un sistema de compras públicas conjuntas para reducir los costos de las medicinas./ (Redes Frente a Frente)

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La candidata presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Mayteé Iraheta, propuso eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) de los productos de la canasta básica y de los medicamentos esenciales y de uso crónico si gana las elecciones de 2027 en El Salvador.

Durante una entrevista en el programa Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Iraheta planteó que la reducción de esos gravámenes formará parte de su plan económico. La aspirante, que fue diputada por Sonsonate entre 2015 y 2021, sostuvo que la medida tendría aplicación inmediata al asumir la Presidencia.

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“Eliminar el IVA de la canasta básica para los salvadoreños”, dijo al explicar una de las propuestas que prevé presentar en los próximos días. Consultada sobre los fármacos, agregó que buscaría eliminar el tributo para las medicinas “catalogadas esenciales” por profesionales de salud y para aquellas destinadas a tratamientos crónicos.

Iraheta afirmó que su plan contempla una modalidad de adquisición conjunta de medicamentos para las instituciones de salud pública. Según explicó, la intención es centralizar las compras para negociar precios más bajos, ampliar el abastecimiento y evitar que los pacientes enfrenten faltantes en hospitales y unidades de salud.

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“Vamos a comprar unido todo el sistema de salud para que el producto se pueda comprar en el mercado a un menor precio”, expresó. También prometió una plataforma digital para que los usuarios puedan verificar la disponibilidad de cada medicamento, conocer si ya llegó al país y confirmar el lugar donde podrán retirarlo.

La aspirante Mayteé Iraheta se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral el pasado 18 de noviembre para solicitar su inscripción como candidata presidencial./ (Cortesía ARENA)

La candidata señaló que mantendría los programas que, a su juicio, han dado resultados, aunque cuestionó la situación de laboratorios y centros de imágenes que prestan servicios al programa Doctor SV. Iraheta aseguró que algunos proveedores acumulan entre tres y cuatro meses sin recibir pagos estatales, una afirmación que atribuyó a contactos con microempresarios del sector.

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Iraheta reclamó transparencia sobre las pensiones y el presupuesto

La aspirante de ARENA vinculó sus propuestas con un reclamo de mayor transparencia en la administración pública. Sostuvo que el próximo gobierno deberá afrontar desafíos vinculados con las pensiones, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las cuentas del Estado.

Iraheta afirmó que las reformas previsionales previstas para febrero de 2026 fueron postergadas hasta junio de 2027. “El salvadoreño debe de empezar a exigir esa transparencia al gobierno actual”, declaró, al cuestionar que la discusión ocurra después de las elecciones.

También criticó el manejo de los fondos de pensiones. Según dijo, los retiros del 25% autorizados para los cotizantes representaron más de USD 1,000 millones, mientras que el Gobierno habría tomado más de USD 3,000 millones desde la reforma aprobada en 2022. Además, aseguró que el presupuesto general de 2027 no contempla USD 2,300 millones que, según su postura, corresponden a obligaciones acumuladas.

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La candidata habló sobre algunas propuestas de su plataforma al ser consultada por algunos puntos medulares de la administración pública. “Mi compromiso es ordenar la casa, disminuir las improvisaciones”, manifestó.

Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales han sido programadas para febrero de 2027 en El Salvador, tras una reforma aprobada en 2025. /(Cortesía: Directorio Legislativo)

La candidata planteó reemplazar el régimen de excepción por una política permanente

En materia de seguridad, Iraheta evitó responder con un sí o un no sobre la continuidad del régimen de excepción. En cambio, propuso sustituirlo por una política permanente basada en el fortalecimiento del Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), especialmente en las áreas de investigación.

“Los delincuentes van a estar en la cárcel y los inocentes afuera”, afirmó. También consideró válido el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como recinto para encarcelar a personas condenadas por delitos.

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Iraheta sostuvo que el régimen, concebido como una medida extraordinaria, no debería mantenerse de manera indefinida. La candidata pidió que la seguridad quede respaldada por instituciones independientes y con recursos suficientes.