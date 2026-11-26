Una mujer vestida con abrigo, gorro y bufanda observa una ciudad situada frente a un volcán cónico en una mañana fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso preventivo a nivel nacional debido al ingreso de Vientos Nortes que afectarán gran parte del territorio salvadoreño durante las próximas horas.

La medida se basa en los informes meteorológicos recientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los cuales advierten sobre un cambio significativo en las condiciones del tiempo, caracterizado por ráfagas de viento de moderadas a fuertes, cielos despejados y un descenso en las temperaturas durante las noches y madrugadas.

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Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para tomar precauciones, especialmente en las zonas altas y montañosas del país, donde la fuerza del viento suele sentirse con mayor intensidad. El objetivo principal de este aviso es prevenir emergencias como:

La caída de árboles

Desprendimiento de vallas publicitarias

Daños en el tendido eléctrico

Incendios forestales provocados por la propagación rápida del fuego.

⚠️ #ATENCIÓN ⚠️ Ante las condiciones climáticas, se emite #AVISO por ingreso de Vientos Nortes a nivel nacional. Instamos a la población a seguir las recomendaciones y prevenir incidentes. Más información: https://t.co/R1V0QvDbrH https://t.co/VyybpgTdNy — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) November 26, 2026

El impacto de las primeras ráfagas ya comienza a hacerse visible en el Área Metropolitana de San Salvador. En el sector comprendido entre el paseo General Escalón y la 11 Calle Poniente, en ruta hacia el redondel Luceiro, se registró la caída de varias ramas de gran tamaño.

Aunque los restos vegetales no bloquearon el paso de los vehículos, sí quedaron atrapados entre los cables del tendido eléctrico y sobre la acera, representando un peligro latente para los peatones. Varias personas que transitaban por la zona tuvieron que cruzar hacia la calle opuesta para evitar pasar debajo de las ramas suspendidas, mientras los postes cercanos mostraban señales de tensión por el peso.

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¿Por qué están ocurriendo estos vientos y qué se espera para las próximas horas?

De acuerdo con los expertos en meteorología, este fenómeno se debe a un sistema de aire frío que desciende desde Norteamérica, impulsado desde Texas, Estados Unidos hacia el mar Caribe. Este empuje de aire genera un corredor de viento acelerado que atraviesa el territorio salvadoreño, limpiando el cielo de nubosidad y alejando las probabilidades de lluvia.

Para este jueves 26 de noviembre, se espera que el viento será el protagonista de la jornada, con velocidades sostenidas de entre 10 y 30 kilómetros por hora, acompañadas de ráfagas ocasionales que podrían alcanzar entre 40 y 65 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y la noche, cuando se prevé que el fenómeno alcance su punto más intenso.

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Personal operativo ejecuta labores de limpieza y despeje en la 13 Calle Poniente, colonia Escalón, luego de que un árbol cediera ante las fuertes ráfagas de viento que afectan la capital (Cortesía: Protección Civil).

Pronóstico para el viernes y el fin de semana

Las condiciones ventosas continuarán durante las primeras horas del viernes 27 de noviembre. Para mañana los Vientos Nortes mantendrán velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que rondarán entre los 30 y 45 kilómetros por hora.

Hacia la tarde y noche del viernes, el viento comenzará a perder fuerza gradualmente y cambiará su dirección, retornando el flujo habitual proveniente del este y noreste desde el Caribe. Para el sábado y el domingo, las autoridades meteorológicas estiman que el territorio volverá a una situación de casi total normalidad, dejando únicamente brisas débiles y aisladas.

Ante la persistencia de las ráfagas de viento, Protección Civil solicita a los ciudadanos acatar las siguientes medidas de seguridad para evitar accidentes:

Evitar todo tipo de quemas: Queda estrictamente desaconsejado realizar fogatas en áreas naturales, predios baldíos o quemas agrícolas, ya que el viento puede avivar las llamas y provocar incendios fuera de control en cuestión de minutos.

Abrigarse adecuadamente: Se recomienda prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, abrigándolos bien durante la noche y la madrugada, sobre todo si residen en zonas altas o montañosas.

Precaución al transitar: Al caminar o conducir, se pide mantener distancia de árboles frondosos, postes de electricidad, vallas publicitarias o estructuras débiles que puedan ceder ante la fuerza del viento.

Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil mantendrán un monitoreo permanente sobre la evolución de este fenómeno atmosférico para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia.

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