Agentes federales de EE. UU. detienen a presunto miembro activo de la MS-13 con notificación roja (AFP)

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó en California a un presunto integrante activo de la MS-13 con antecedentes penales y pedido de captura internacional.

El operativo se llevó a cabo en la ciudad de San Mateo, donde los agentes federales detuvieron a José Luis Rosales Ayala, un ciudadano de El Salvador de 32 años que cuenta con requerimientos judiciales por asesinato y tráfico de estupefacientes en territorio salvadoreño, además de condenas previas en suelo estadounidense.

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La captura ocurrió el 6 de noviembre durante un procedimiento selectivo en una zona residencial. Al percatarse de la presencia de las autoridades migratorias, Rosales Ayala desobedeció las órdenes de alto e inició una fuga a pie a través de los jardines de varias viviendas contiguas.

Las cámaras de vigilancia vecinales y las secuencias difundidas por la cadena de noticias Fox News registraron el instante en el cual uno de los oficiales aceleró el paso, se arrojó sobre el sospechoso en una maniobra de derribo y logró inmovilizarlo sobre el césped sin que se produjeran personas heridas de gravedad durante el forcejeo.

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Agentes del ICE detuvieron al salvadoreño José Luis Rosales Ayala, señalado como presunto integrante activo de la MS-13, durante un operativo en San Mateo, California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el detenido permanece bajo custodia en el centro de detención de Mesa Verde, ubicado en Bakersfield, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

El prontuario de Rosales Ayala en EEUU incluye un arresto por crueldad hacia un menor y una condena en firme por conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Por otra parte, la justicia de El Salvador mantiene vigente una orden de captura internacional con notificación roja en su contra por acusaciones de:

Homicidio

Privación de libertad

Extorsión

Robo y narcotráfico, todos ellos vinculados a su militancia dentro de la estructura terrorista de la MS-13.

Las condenas acumuladas en El Salvador y Estados Unidos podrían superar varias décadas de cárcel

La pertenencia a organizaciones catalogadas como terroristas conlleva penas que oscilan entre 20 y 30 años de prisión para miembros de base, y ascienden hasta los 45 años en el caso de mandos intermedios o cabecillas.

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Asimismo, el delito de homicidio agravado fija sanciones de 30 a 50 años de reclusión en los tribunales del país centroamericano.

A estas acusaciones se suman posibles condenas de 10 a 15 años por tráfico ilícito de estupefacientes, de 10 a 20 años por extorsión agravada, de cuatro a ocho años por privación ilegal de libertad y hasta 10 años por robo con violencia.

Conforme a las reglas del Código Penal salvadoreño para actos cometidos por estructuras delictivas, Rosales Ayala podría enfrentar una pena superior a los 60 años de encierro si resulta culpable en los litigios abiertos en su nación natal.

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Dos agentes del ICE escoltan a un hombre esposado, visto de espaldas, a través de un pasillo durante una operación de inmigración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En territorio estadounidense, los cargos penales pendientes y las transgresiones de índole migratoria también suponen considerables periodos de internamiento. En California, el delito de maltrato o crueldad hacia un menor contempla sanciones de dos a seis años en una prisión estatal si se procesa como falta mayor.

A su vez, los cargos por resistencia u obstrucción a los oficiales al momento de la detención prevén hasta un año de reclusión en cárceles del condado. En la esfera federal, el reingreso irregular de individuos con condenas previas por delitos mayores puede acarrear condenas de hasta 20 años de cárcel bajo las leyes federales de inmigración de EEUU.

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La resolución definitiva dependerá de las audiencias ante el juez de inmigración y de las coordinaciones bilaterales entre las fiscalías de ambos países para ejecutar la orden judicial de arresto internacional.