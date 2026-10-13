Cocodrilo sorprende en playa salvadoreña al “esconderse” bajo unas sillas de descanso; autoridades tuvieron que intervenir

(Foto cortesía Observadores de Fauna El Salvador)

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Un cocodrilo de gran tamaño apareció este lunes bajo unas sillas plásticas de un rancho en Playa San Marcelino, departamento de La Paz, El Salvador, cerca de los turistas, según el grupo Observadores de Fauna de El Salvador.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para resguardar el perímetro y retiraron al animal de la zona.

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El cocodrilo permaneció quieto junto al área de cabañas, donde los visitantes descansan, comen o vigilan a sus familias mientras disfrutan del mar. Ni las autoridades ni los Observadores de Fauna informaron de percances ante la cercanía del animal.

El caso recuerda al de agosto de este año, cuando un cocodrilo de gran tamaño fue visto deambulando por las orillas de la playa El Jagüey en el departamento de La Unión (al occidente del territorio), lo que generó preocupación entre turistas y habitantes de la zona.

El animal fue visto este lunes en Playa San Marcelino, en el departamento de La Paz, junto al área de cabañas donde los visitantes descansan y comen, según Observadores de Fauna de El Salvador. Video cortesía

Las autoridades recomendaron alejarse de los sectores donde se reporten avistamientos de fauna peligrosa y avisar de inmediato ante situaciones similares. Pescadores locales capturaron al reptil con una red y evitaron que representara un riesgo para los visitantes.

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En mayo de este 2026, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que comenzaron a nacer crías de cocodrilo americano tras 75 días de incubación en viveros especializados ubicados dentro de Áreas Naturales Protegidas. El proceso buscó fortalecer la conservación de la especie en el país.

El cocodrilo americano es un depredador tope que regula las poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio de ríos, esteros y humedales. Su presencia también sirve como indicador de la salud de esos ecosistemas. Los huevos fueron recuperados de zonas expuestas a inundaciones, depredación, destrucción de nidos y cacería furtiva.

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Especialistas y guardarrecursos controlaron la temperatura y la humedad durante la incubación para favorecer el desarrollo de los embriones. Los equipos técnicos también monitorean nidos en vida silvestre para reducir el saqueo de huevos y la destrucción de sitios de anidación. Estas acciones forman parte de los Programas Nacionales de Conservación impulsados por la institución.

Apareció un cocodrilo bajo sillas plásticas cerca de turistas en una playa de El Salvador (Foto cortesía Observadores de Fauna El Salvador)

El Salvador es tierra de cocodrilos y otros reptiles

Hace 10 meses, el Ministerio de Medio Ambiente informó sobre un nuevo avistamiento de cocodrilo en la playa El Zonte, en La Libertad, exactamente el 5 de diciembre de 2025. Personal de la institución y de Protección Civil de El Salvador mantuvieron un monitoreo por tierra y mar para seguir el desplazamiento del animal.

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La institución señaló que en esta época es normal que los cocodrilos regresen a sus territorios. Para estos periodos se solicita a los lugareños y visitantes mantener distancia, no intentar acercarse ni ingresar al agua si el animal se encuentra cerca, seguir las indicaciones del personal e informar cualquier nuevo avistamiento.

En cuanto al ecosistema, la Barra de Santiago fue declarada Humedal de Importancia Internacional el 23 de julio de 2014 por la Convención Ramsar. Ubicada en El Salvador, es el complejo de manglares más grande del Pacífico Norte y el principal refugio de caimanes, cocodrilos, tortugas marinas y otros reptiles de la zona.

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