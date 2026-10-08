La falta de lluvias golpea al café, el azúcar y el maní en Nicaragua

La sequía en el Corredor Seco de Nicaragua altera los ciclos de siembra de café, caña de azúcar y maní. (REUTERS/Amanda Perobelli)

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La falta de lluvias en Nicaragua retrasa la producción de café, reduce las previsiones para la caña de azúcar y dejó al maní con la mitad del área sembrada frente al ciclo anterior. El impacto se concentra en el Pacífico y el Corredor Seco, donde la escasez de agua compromete cultivos destinados a la exportación.

Las precipitaciones han sido escasas, esporádicas e irregulares. La sequía altera los ciclos de siembra, floración y maduración, limita la contratación de trabajadores rurales y pone bajo presión a actividades que sostienen la economía de varias zonas agrícolas.

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Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones combinadas de café, azúcar y maní generaron USD 468.5 millones, según el Banco Central de Nicaragua. El resultado quedó por debajo del mismo período de 2025 por la caída de las ventas de azúcar y maní, aunque el incremento de los ingresos cafeteros evitó una baja general.

La falta de agua demora la maduración del café y posterga la cosecha; en la caña, reduce las perspectivas de producción; y en el maní, limita la superficie cultivada y anticipa menores rendimientos. El efecto puede alcanzar a productores, empresas y trabajadores de las cadenas agrícolas.

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Las exportaciones de café, azúcar y maní de Nicaragua generaron 468.5 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. (REUTERS/Nacho Doce)

El empleo formal rural apenas avanzó durante el último año

El estancamiento productivo coincide con un crecimiento mínimo del empleo formal en el campo. El sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca registraba 56,173 afiliados a la Seguridad Social en julio de 2025.

Un año después, la actividad apenas había incorporado a 81 personas. La variación fue de 0.14%, en un período atravesado por dudas sobre el desarrollo de las cosechas y la demanda de mano de obra temporal.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que la región enfrenta una reducción sustancial de las precipitaciones acumuladas y un aumento de la temperatura atmosférica.

El organismo incluyó a Nicaragua dentro de la sequía prolongada del Corredor Seco Centroamericano, una franja que también recorre Guatemala, Honduras y El Salvador. La evaluación tomó referencias de la Organización Meteorológica Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

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La CEPAL situó a Nicaragua dentro de la franja de sequía del Corredor Seco Centroamericano. (EFE/ Alex Cruz)

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y otras agencias nacionales advirtieron desde comienzos de año sobre la llegada de un fenómeno de El Niño más intenso de lo habitual.

Varios países de la región emitieron alertas y directrices ante una posible crisis humanitaria. Nicaragua no anunció una alerta preventiva ni un plan específico para los productores y las familias del Corredor Seco.

Las autoridades nicaragüenses sostuvieron en el estatal Canal 6 que el impacto de El Niño será limitado. Ciudadanos por la Libertad cuestionó la falta de medidas oficiales y alertó sobre daños en la producción, las exportaciones y los ingresos de miles de familias.

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El café acumula demoras en la maduración y la cosecha

El café fue el principal producto agrícola de exportación de Nicaragua en 2025. El país comercializó 3.37 millones de quintales por USD 918 millones, lo que ubicó al grano como el tercer producto exportado, detrás del oro y la carne.

Los precios internacionales ofrecen una perspectiva favorable para los ingresos de los productores. La falta de lluvia, no obstante, alteró el desarrollo de los cafetales en zonas del sur del país.

Elvin Barrera, técnico a cargo de cultivos de café y maíz en una propiedad del sur, explicó a Confidencial que las lluvias llegaron tarde y tuvieron un comportamiento intermitente.

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“Lo más que hemos llegado es a un 50%”, afirmó Barrera a Confidencial. El técnico indicó que la finca debería registrar cerca de 1,700 milímetros de agua, mientras el pluviómetro apenas acumulaba unos 900 milímetros.

La falta de agua demoró la maduración. Barrera recordó que, en el mismo momento del año anterior, el cultivo ya registraba un avance de 7% en ese proceso.

La falta de lluvia en el sur de Nicaragua demoró la recolección y la maduración en los cultivos de café. (REUTERS/Jose Roberto Gomes/Archivo)

“Ahorita no se ha cortado nada. Ni un grano”, sostuvo el técnico ante el medio. Las precipitaciones actuales responden a fenómenos como tormentas tropicales y no al desarrollo habitual de la estación lluviosa.

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La finca debería contar con entre 15 y 20 cortadores para recolectar de 35 a 40 latas diarias. Por ahora, solo contrató a algunas personas para limpiar los surcos por donde ingresará la mano de obra cuando empiece la recolección.

Barrera estimó que la maduración podría comenzar desde el 15 de octubre. Para entonces, el cultivo normalmente debería presentar un promedio de 25% de granos maduros.

En el norte del país, las lluvias han sido más favorables y los cafetales no tienen dificultades inmediatas. Un productor de esa región advirtió a la publicación que el resultado dependerá del comportamiento del invierno en las próximas semanas.

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El café requiere alternancia entre lluvia y sol. Si las precipitaciones se interrumpen, la maduración se frena; la escasez de agua también reduce la miel necesaria para despulpar el fruto y puede hacer que la cáscara quede adherida al grano.

La caña recortó sus previsiones y el maní redujo la siembra

El azúcar y el maní también padecen estrés hídrico. Una funcionaria de una entidad que asesora a productores agropecuarios indicó que ambos cultivos presentan retrasos en la carga de frutos y mayores afectaciones por plagas.

En 2025, Nicaragua exportó 7.6 millones de quintales de azúcar por USD 165.9 millones. Las ventas externas de maní superaron los 1.7 millones de quintales y alcanzaron USD 107.3 millones.

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Los productores de caña estiman una reducción de entre 10% y 15% en la cosecha de azúcar. (EFE/Marcelo Sayão)

Ambas actividades tienen un alto nivel de mecanización, aunque sostienen la dinámica económica de las zonas donde se concentran, especialmente en el occidente del país y Rivas.

El Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyectó para el ciclo 2026-2027 una producción de siete millones de toneladas métricas de caña en Nicaragua.

El informe mantuvo la superficie cultivada en 73,000 hectáreas y dejó sin efecto, por ahora, la expansión prevista de otras 500 hectáreas. El organismo vinculó esa decisión con la alta probabilidad de afectación por El Niño.

El reporte también tomó en cuenta una caída de 16.9% en los precios internacionales del azúcar. Al 31 de diciembre de 2025, el producto cotizaba a cerca de USD 0.33 por kilogramo (USD 0.15 por libra) en el mercado intercontinental de Nueva York.

Las estimaciones conocidas después del informe estadounidense, fechado en abril de 2026, empeoraron las proyecciones para la caña. El sector calcula una reducción inicial de entre 10% y 15% de la producción.

El azúcar y el maní también registran estrés hídrico. (REUTERS/Marcelo Texeira)

Los productores también analizan postergar el inicio de la zafra hasta diciembre. La medida busca dar más tiempo de desarrollo al cultivo y favorecer una mayor acumulación de azúcar.

El maní enfrenta una reducción más marcada desde la siembra. Fuentes del sector indicaron que solo se utilizó el 50% de la superficie cultivada el año anterior.

Los especialistas anticipan rendimientos bajos y una menor calidad por la falta de agua en los suelos. La merma puede afectar a las empresas y a los trabajadores vinculados con esta actividad.