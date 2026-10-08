Gremio empresarial celebra proyección de que El Salvador será la tercera economía de mayor crecimiento regional en 2026, según el BM

Una proyección del Banco Mundial ubica a El Salvador entre las economías de mayor crecimiento en la región para el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, afirmó que la proyección del Banco Mundial, que ubica a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina en 2026, refleja el trabajo conjunto entre el sector privado, los trabajadores y el Gobierno.

El Banco Mundial prevé que la economía salvadoreña crezca 4,5% en 2026, por encima del promedio regional estimado en 2,2%. Según esa proyección, el país se ubicaría detrás de República Dominicana y Paraguay, que tendrían expansiones de 4,7%.

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“Representa realmente una gran satisfacción saber que El Salvador está haciendo bien las cosas”, sostuvo Saca este miércoles. El dirigente empresarial atribuyó las perspectivas de crecimiento a la coordinación entre el empresariado, el sector laboral y las autoridades.

Inversión y nuevos mercados, en la agenda de ANEP

El presidente de la ANEP señaló que el objetivo debe ser mantener la expansión económica e incrementarla “hasta donde se pueda”, a partir de las capacidades del país.

La bandera de El Salvador flamea sobre San Salvador, nación que registrará el tercer mayor crecimiento de la región en 2026 según el Banco Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saca vinculó las proyecciones del Banco Mundial con la necesidad de atraer capitales nacionales y extranjeros. “Se trata exactamente de seguir atrayendo inversionistas aquí al país”, dijo.

El representante del sector privado mencionó una rueda de negocios con Corea como parte de las iniciativas para promover vínculos con potenciales inversores. A su juicio, un entorno favorable para los negocios puede aportar al crecimiento y al desarrollo económico.

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El Banco Mundial indicó que El Salvador y Paraguay superan el promedio regional, con respaldo de mejores condiciones de seguridad, consolidación fiscal e inversión privada. El organismo advirtió, a la vez, que América Latina y el Caribe enfrenta riesgos asociados a la volatilidad de los precios de la energía, los niveles de deuda y los posibles efectos de El Niño sobre la agricultura y la generación hidroeléctrica.

El Banco Mundial elevó por tercera vez su previsión de crecimiento para El Salvador en 2026, tras un ajuste de 1,3 puntos porcentuales entre informes. La proyección supera el promedio regional de 2,2% previsto por el organismo para ese año y responde a la mejora de la seguridad, la consolidación fiscal y la inversión privada.

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Un gráfico con barras ascendentes y la bandera de El Salvador simboliza las proyecciones de crecimiento económico del Banco Mundial para el país hacia 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país registró una expansión de 3,9% en 2025, según el mismo informe. Las estimaciones del organismo pasaron de 2,5% en octubre de 2025 a 3% en enero de 2026 y 3,2% en junio; el incremento posterior rompió la tendencia de ajustes inferiores a medio punto porcentual.

El Banco Mundial señaló que la reducción de la delincuencia observada en 2022 eliminó una “importante limitación” para la actividad económica y elevó la confianza del mercado junto con la consolidación fiscal.

El Banco Central de Reserva (BCR) también prevé una expansión de entre 4,5% y 5% para 2026 y atribuye el impulso a la inversión privada, que, según el organismo, ha sostenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años.

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El informe no se limita al año en curso. Para 2027, el Banco Mundial anticipa que el crecimiento salvadoreño se moderará a 3.9%, y para 2028 proyecta una desaceleración adicional hasta 3.5%.