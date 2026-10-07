El cantante Marc Anthony regresará a El Salvador como artista estelar para el Carnaval de San Miguel 2026

Este video comparte la emocionante noticia de que Marc Anthony será el invitado especial en el Carnaval de San Miguel. La entrada será completamente gratis para una noche llena de fiesta y sus mejores éxitos.

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Marc Anthony volverá a El Salvador para presentarse en el Carnaval de San Miguel 2026, según publicaciones de la cuenta oficial del evento y la agenda de conciertos que Apple Music muestra para el cantante. El artista actuará el sábado 28 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en el estadio Félix Charlaix de San Miguel.

De esta manera, el intérprete se suma a una constelación de estrellas que ha sido parte del Carnaval de San Miguel, como Calibre 50, Oro Sólido, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Carlos Vives, Aventura, Los Ángeles Azules y Los Temerarios.

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Nacido como Marco Antonio Muñiz el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos, el cantante tiene 58 años. Es hijo de padres puertorriqueños y creció en East Harlem, Manhattan.

Su carrera abarca la interpretación, la composición, la producción y la actuación, aunque su mayor reconocimiento internacional llegó a partir de la salsa.

Comenzó su recorrido discográfico en la escena del freestyle neoyorquino a fines de los años 80. En 1993 lanzó Otra Nota, su primer álbum de salsa. Dos años después publicó Todo a Su Tiempo, un trabajo que consolidó su presencia radial con canciones como “Te Conozco Bien” y “Hasta Que Te Conocí”.

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El artista de ascendencia puertorriqueña tiene cientos de seguidores en El Salvador gracias a sus éxitos musicales./ (Redes oficiales de Marc Anthony)

El salto definitivo llegó con Contra la Corriente, de 1997, que le dio su primer premio Grammy. De ese período surgieron temas como “Y Hubo Alguien”, “No Me Conoces”, “Nadie Como Ella” y la canción que da nombre al disco. La Recording Academy registra que el álbum ganó el Grammy a mejor interpretación tropical latina en 1999.

Ese mismo año editó el álbum Marc Anthony, con el que ingresó al mercado anglo y colocó “I Need to Know”, “You Sang to Me”, “My Baby You” y “When I Dream at Night” entre sus canciones más conocidas. “I Need to Know” llegó al top cinco del Billboard Hot 100 y “You Sang to Me” alcanzó el segundo puesto de ese ranking.

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Su discografía también incluye Amar Sin Mentiras, Valió la Pena, El Cantante, Opus, Pa’llá Voy y Muevense. En paralelo, sostuvo una trayectoria cinematográfica con papeles en Big Night, Bringing Out the Dead, Man on Fire y El Cantante, película de 2006 en la que interpretó al salsero Héctor Lavoe.

El regreso a la salsa con 3.0, en 2013, representó un punto de mayor expansión para su carrera. El álbum incluyó “Vivir Mi Vida”, canción que encabezó Hot Latin Songs durante 17 semanas, de acuerdo con la Academia Latina de la Grabación. Billboard contabilizó 18 semanas en la cima en sus mediciones de ese período. El sencillo obtuvo el Latin Grammy a grabación del año y 3.0 recibió el premio a álbum tropical en los Billboard Music Awards de 2014.

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El artista cuenta con múltiples premios y sus canciones se han colocado en diferentes listas de la industria musical./ (Redes de Marc Anthony)

Anthony también ha obtenido premios Latin Grammy por Contra la Corriente, Amar Sin Mentiras, Opus y Pa’llá Voy. Cuenta con nueve Latin Grammy y 28 nominaciones, según la ficha de la Academia Latina de la Grabación. Entre esos reconocimientos figuran canción del año por “Dímelo (I Need to Know)”, grabación del año por “Vivir Mi Vida”, mejor álbum de salsa por Valió la Pena, El Cantante, 3.0 y Pa’llá Voy.

La Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año en 2016. Además, recibió el Billboard Spirit of Hope Award en 2010, ingresó al Billboard Latin Music Hall of Fame en 2012 y obtuvo el Founders Award de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) ese mismo año.

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En 2024, Muevense debutó en el cuarto puesto de Tropical Albums y significó su 15° ingreso al top 10 de esa lista. El sencillo “Ale Ale” llegó al número uno de Tropical Airplay y amplió su récord de primeros puestos en ese ranking, según Billboard.

Su presentación en San Miguel, el próximo 28 de noviembre representa una buena oportunidad para que repasar sus éxitos y compartir con cientos de seguidores salvadoreños que viven y disfrutan cada una de sus interpretaciones.