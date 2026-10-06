El Salvador

Lluvias persistirán en El Salvador por remanentes de onda tropical; sigue alerta amarilla focalizada

El Observatorio de Amenazas prevé tormentas desde la tarde hasta la noche, especialmente en el occidente, la cordillera volcánica y la capital del país, por la influencia de la ZCIT

Los remanentes de una onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical provocan lluvias e inestabilidad atmosférica en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
Los remanentes de una onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical provocan lluvias e inestabilidad atmosférica en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
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El territorio salvadoreño continúa experimentando condiciones de inestabilidad atmosférica y lluvias a nivel nacional debido a los remanentes de una onda tropical en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), según informó el Observatorio de Amenazas, este martes.

Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señalaron que dichas condiciones climáticas se concentran principalmente en horas de la tarde hasta la noche en el occidente del país, la cordillera volcánica, con énfasis en el tramo Apaneca-Ilamatepec, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

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Desde las primeras horas de la mañana el cielo se presentó con una fuerte nubosidad, se espera que estas condiciones se mantengan en lo que resta del día. Por otra parte, el viento mantendrá una baja intensidad con velocidades que rondan entre los 10 y 20 kilómetros por hora (km/h), con una tendencia desde el sureste.

El Observatorio atribuyó estas condiciones a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, junto con el paso de la onda tropical, sistemas que favorecen la formación de nubosidad y tormentas.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían generar afectaciones leves en distintos puntos del territorio. El llamado es a mantener vigilancia en zonas vulnerables, especialmente donde las lluvias suelen provocar acumulación de agua o complicaciones para la circulación.

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El Ministerio de Medio Ambiente prevé precipitaciones en la cordillera volcánica, el occidente y el Área Metropolitana de San Salvador durante la tarde y la noche. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El Ministerio de Medio Ambiente prevé precipitaciones en la cordillera volcánica, el occidente y el Área Metropolitana de San Salvador durante la tarde y la noche. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

San Miguel bajo vigilancia por posibles inundaciones y crecidas súbitas

La persistencia de las lluvias mantiene una advertencia específica para el departamento de San Miguel. El Observatorio prevé la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas, con mayor atención en el distrito de San Miguel y las zonas cercanas.

El aumento de las precipitaciones puede afectar de forma temporal el tránsito vehicular y peatonal. También podría dificultar la movilidad en áreas próximas a ríos, quebradas o canales, donde el incremento del caudal tiene capacidad de arrastrar objetos pequeños.

Las autoridades recomendaron evitar actividades dentro de cauces durante las tormentas y atender los avisos oficiales. En estos sectores, el nivel del agua puede subir en poco tiempo tras lluvias intensas registradas en zonas altas.

El Reglamento General de la Ley de Protección Civil fija la alerta amarilla al aumentar en un 50 por ciento la probabilidad de afectación. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
El Reglamento General de la Ley de Protección Civil fija la alerta amarilla al aumentar en un 50 por ciento la probabilidad de afectación. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

La alerta amarilla focalizada en La Libertad Sur

La Dirección General de Protección Civil mantiene una alerta amarilla focalizada para el municipio de La Libertad Sur, en el departamento de La Libertad. La medida responde a la inestabilidad de un terreno colindante con los centros escolares Lamatepec y La Floresta, ubicados en el distrito de Santa Tecla.

La declaratoria se basa en un dictamen emitido el 2 de octubre por el Consejo Asesor de Protección Civil. El documento recomendó la construcción de obras para reducir la vulnerabilidad ante deslizamientos de tierra y flujos de lodo en el área.

Protección Civil señaló que las condiciones del terreno representan un riesgo para las instalaciones cercanas a ambos centros educativos. Mientras se ejecutan las obras de prevención y mitigación, la recomendación es que las clases continúen bajo modalidad virtual.

Según el Reglamento General de la Ley de Protección Civil, la alerta amarilla se establece cuando la probabilidad de afectación por una amenaza natural aumenta en un 50%.

La institución ordenó al propietario del inmueble y a las entidades competentes realizar de forma inmediata las obras requeridas. De no concretarse esas intervenciones, el área continuará expuesta a un riesgo alto de deslizamientos.

Durante las últimas semanas se registraron múltiples caídas de árboles a nivel nacional debido a la inestabilidad del suelo.

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