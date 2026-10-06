La construcción y la tecnología dinamizan la economía salvadoreña con un crecimiento del 5.2%

Una grúa de construcción se extiende sobre la estructura de un edificio corporativo de vidrio y acero con paneles solares integrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el espacio de entrevista radial Punto de vista, transmitido por Radio Cadena YSKL, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Leticia Escobar, detalló el panorama económico nacional para la recta final del año y las respuestas del sector privado ante los desafíos internacionales.

En un escenario marcado por la necesidad de reactivar el comercio y adaptar la legislación laboral a las dinámicas productivas actuales, la dirigente analizó la evolución de las actividades clave, los avances en la mesa de diálogo del trabajo y la preparación de las empresas para cumplir con los pagos de fin de año en El Salvador.

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El contexto internacional reciente ha estado determinado por la volatilidad en los precios de los insumos, las restricciones de paso en rutas marítimas clave como el canal de Panamá y el incremento en las tarifas de los fletes continentales.

Pese a estas dificultades externas que presionan a las cadenas de suministro, la actividad productiva salvadoreña ha mantenido un ritmo constante. De acuerdo con datos oficiales presentados por la gremial, el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró un incremento del 5.2% a junio de 2026.

Este comportamiento positivo responde fundamentalmente al dinamismo de la construcción, acompañado por el desempeño en la administración pública, los servicios financieros y el área de información y comunicaciones, donde la simplificación de trámites facilitó la apertura de firmas tecnológicas.

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Para neutralizar el impacto de las demoras logísticas globales sin trasladar de forma inmediata la totalidad de los costos adicionales a los consumidores, las compañías privadas ajustaron sus operaciones internas.

Leticia Escobar, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), durante su participación en el programa radial Punto de vista de Radio Cadena YSKL.

La estrategia del empresariado combinó la diversificación de los países proveedores, la acumulación preventiva de inventarios en bodegas para evitar el desabastecimiento y el uso de herramientas tecnológicas en el transporte terrestre.

“Los empresarios están apoyando mucho de la tecnología. En el sentido de, por ejemplo, colocar GPS a sus unidades de transporte para poder monitorear el tiempo en que se están repartiendo todas estas rutas”, afirmó Leticia Escobar al explicar las acciones aplicadas para optimizar el paso de las mercancías en las carreteras.

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Las empresas ajustan sus presupuestos para el pago de prestaciones y la liquidez de fin de año

El inicio del último trimestre representa una etapa determinante para la economía familiar y la liquidez del comercio. En El Salvador, las normativas vigentes exigen que las empresas privadas preparen sus presupuestos para hacer efectivo el pago de los aguinaldos entre el 1 y el 20 de diciembre. A esto se suma la planificación financiera requerida para asumir las obligaciones salariales complementarias que entran en vigor al comienzo del siguiente ciclo fiscal.

Ante las inquietudes de los trabajadores sobre el cumplimiento de estos derechos, la dirigencia de Camarasal subrayó que el respeto a la ley es indispensable para mantener la estabilidad del mercado laboral y recordó el carácter obligatorio de la quincena 25 a partir del mes de enero.

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Un profesional organiza un presupuesto financiero sobre un escritorio de madera junto a dólares estadounidenses, una calculadora y una tableta con un gráfico de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El esquema de la quincena 25 es obligatorio y ahí no hay escapatoria para nadie. O sea, aquí es la invitación es a cumplir esta disposición porque es de obligatoriedad para todos los empresarios”, enfatizó Leticia Escobar.

En este marco, la decisión del gobierno de adelantar la entrega del aguinaldo a los empleados del sector público inyectará dinero de forma anticipada al mercado. La gremial prevé que este aumento de circulante dinamizará las ventas al por menor y fortalecerá el flujo comercial en la recta final de 2026.