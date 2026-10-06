El Salvador

Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración

Las autoridades diplomáticas destinarán iniciativas sociales y productivas a reducir desigualdad, fortalecer el arraigo local y enfrentar los factores que impulsan los desplazamientos en los países vecinos de la región

Caravana migrante de hondureños recorre México rumbo a Honduras
MEX3614. TAPACHULA (MÉXICO), 25/09/2026.- Migrantes procedentes de Centroamérica caminan en caravana este viernes, en Tapachula, estado de Chiapas (México). Una caravana integrada por unos 300 migrantes, en su mayoría hondureños, ingresó a México desde Guatemala con la intención de avanzar hacia el norte del país, aunque entre sus integrantes hay quienes buscan llegar a Estados Unidos y otros que contemplan permanecer en territorio mexicano. EFE/Juan Manuel Blanco
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México situará a Centroamérica y el Caribe entre las prioridades de su política de cooperación internacional, con programas destinados a reducir la desigualdad, reforzar el arraigo comunitario y atender las causas estructurales de la migración, según anunciaron este lunes autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La estrategia contempla la continuidad de proyectos sociales y productivos en países de la región, junto con nuevas líneas de trabajo vinculadas con la transición energética, la adaptación a la crisis climática, la igualdad sustantiva y la atención a pueblos indígenas, afrodescendientes y jóvenes.

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México vincula su seguridad con las oportunidades de los países vecinos

La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral, afirmó que Centroamérica y el Caribe ocupan un lugar central en la proyección exterior del país.

“Centroamérica y el Caribe no solo representan hoy una prioridad geográfica para México, sino son parte de nuestra comunidad de destino”, sostuvo durante el acto por los 15 años de la agencia.

Del Moral planteó que las condiciones económicas y sociales de los países vecinos repercuten de forma directa en la estabilidad mexicana. “Nuestra seguridad también depende de sus oportunidades y nuestro futuro, queramos o no, también está vinculado a su futuro”, expresó.

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Una funcionaria de Migración mexicana explica a migrantes que el permiso para viajar a través de México hacia la frontera con Estados Unidos había quedado suspendido después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunciara que la aplicación CBPOne dejará de utilizarse para admitir a migrantes, en Tapachula, México, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Édgar H. Clemente)
Una funcionaria de Migración mexicana explica a migrantes que el permiso para viajar a través de México hacia la frontera con Estados Unidos había quedado suspendido después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunciara que la aplicación CBPOne dejará de utilizarse para admitir a migrantes, en Tapachula, México, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Édgar H. Clemente)

El Gobierno de México considera que sus programas de cooperación pueden contribuir a que las personas permanezcan en sus localidades de origen, con alternativas de empleo, producción y acceso a alimentos. Bajo esa premisa, la política exterior mexicana busca atender los factores que impulsan la movilidad humana en la región.

Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro suman más de 61,000 beneficiarios

El canciller mexicano, Roberto Velasco, informó que la Amexcid mantendrá sus iniciativas en Centroamérica y el Caribe, con énfasis en las causas estructurales de la migración.

México desarrolla el programa Sembrando Vida en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. La iniciativa combina apoyos económicos, capacitación y actividades agrícolas para fortalecer la producción local. A su vez, Jóvenes Construyendo el Futuro opera en El Salvador y Honduras.

De acuerdo con las cifras oficiales, ambos programas alcanzaron a más de 61,000 beneficiarios. Las autoridades mexicanas los presentan como instrumentos para ampliar las posibilidades económicas en comunidades afectadas por la pobreza, la falta de empleo y los desplazamientos.

Campo agrícola con agricultores cosechando maíz, frijoles y café. Se observan dos drones en el aire, paneles solares, sistema de riego y montañas de fondo.
Agricultores en El Salvador recolectan diversos cultivos con el apoyo de drones, paneles solares y sistemas de riego, reflejando avances en técnicas agrícolas para optimizar la producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, México inició una segunda fase de Sembrando Vida en El Salvador, orientada a mejorar la seguridad alimentaria y la productividad agrícola. En Belice, el nuevo tramo del proyecto prevé atender a 2.000 personas en situación de retorno. La primera etapa alcanzará a 1.300 residentes de zonas próximas a la frontera mexicana.

Velasco recordó que la Amexcid también intervino en la respuesta a los flujos migratorios posteriores a la pandemia. Esa participación incluyó acciones en centros de recepción de personas migrantes dentro del territorio mexicano.

La cooperación incorporará energía, clima e igualdad

En los próximos años, la cooperación mexicana ampliará su agenda hacia la transición energética y las medidas de adaptación frente al cambio climático. También incluirá proyectos dirigidos a pueblos indígenas y afrodescendientes, juventudes y políticas de igualdad sustantiva.

Un campo dividido entre un cultivo anegado por la lluvia bajo nubes oscuras a la izquierda y tierra seca y agrietada a la derecha.
Un paisaje agrícola presenta la división entre parcelas anegadas por lluvias y terrenos secos por la falta de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Amexcid, creada en 2011, coordina la cooperación internacional para el desarrollo de México tanto en su papel de país que ofrece asistencia como en el de receptor de iniciativas externas.

Durante 2025, la agencia gestionó más de 150 proyectos en ámbitos como movilidad humana, agricultura, ciencia, innovación social, cambio climático y educación. Según las autoridades, la continuidad de esas acciones formará parte de la estrategia mexicana para consolidar sus vínculos con Centroamérica y el Caribe.

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