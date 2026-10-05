Sindicato de maestros salvadoreños respalda la propuesta de elevar el presupuesto educativo al 8% del PIB en 2027

El Ministerio de Hacienda de El Salvador propuso asignar 3,416 millones de dólares a la educación en 2027, una cifra equivalente al 8.1% del producto interno bruto. (Foto cortesía Ministerio de Educación de El Salvador)

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La educación quedó en el centro del debate presupuestario en El Salvador tras la propuesta de asignar $3,416 millones al sector educativo en 2027, una cifra que, según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, equivaldría al 8.1% del producto interno bruto (PIB). El sindicato docente ANDES 21 de Junio respaldó la medida y pidió que los recursos se ejecuten con controles y resultados verificables.

El secretario general de la organización, Israel Montano, afirmó que la asignación supera las expectativas que el gremio sostuvo durante décadas. El dirigente señaló que el incremento permitiría fortalecer programas de infraestructura, formación docente, tecnología, atención a la primera infancia y becas para estudios superiores.

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Las declaraciones fueron tomadas de la entrevista Diálogo 21, donde Montano y el secretario de Cultura y Educación de ANDES 21 de Junio, Francisco Cruz, expresaron su respaldo a la propuesta presupuestaria presentada por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa hace una semana.

“Para nosotros, lo que tenemos que hacer es agradecer, respaldar, apoyar y sumarnos a este esfuerzo”, sostuvo Montano. El dirigente agregó que la inversión educativa ha sido una de las principales demandas históricas del sindicato y afirmó que el objetivo debe ser que El Salvador también sea reconocido por sus avances en educación.

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El sindicato ANDES 21 de Junio respaldó la propuesta presupuestaria presentada ante la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Mined)

El sindicato pide controles sobre la ejecución de los fondos

Cruz planteó que el presupuesto debe traducirse en mejoras concretas para estudiantes, docentes y centros educativos. Previamente se dio a conocer que la propuesta contempla el 27.5% del presupuesto general de la nación y que los recursos podrían reforzar iniciativas de conectividad, entrega de tecnología, becas universitarias e infraestructura escolar.

“De nada sirve hacer una asignación millonaria si al final no se va a ejecutar”, señaló Cruz. El representante sindical consideró necesario establecer mecanismos de fiscalización, indicadores de cumplimiento y controles internos para verificar el uso de los fondos.

Montano coincidió en que la ejecución será un punto determinante. Indicó que organismos financieros internacionales que respaldan proyectos educativos suelen exigir supervisión sobre el destino de los recursos. “Como organización magisterial, nosotros estamos completamente de acuerdo que debe de haber un proceso de fiscalización”, afirmó.

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El sindicato también planteó que una parte de la inversión debe contemplar la dignificación del magisterio. Cruz mencionó la necesidad de reforzar áreas como salud, presupuesto escolar y condiciones para docentes que se acercan al retiro. Montano explicó que el sindicato ha presentado propuestas a las autoridades, aunque evitó detallar su contenido porque, según afirmó, permanecen en proceso de diálogo.

El gremio magisterial planteó destinar parte de la inversión a la salud escolar y a mejorar las condiciones de los docentes cercanos al retiro.

Las pruebas PISA y la capacitación docente

Durante la entrevista, los dirigentes también se refirieron a los resultados de una experiencia piloto vinculada a las pruebas PISA y al uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en las aulas. Montano sostuvo que los resultados fueron favorables respecto de mediciones anteriores y que motivaron la ampliación del proyecto hacia más centros escolares.

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“Estamos saliendo del rezago que teníamos en el tema de educación”, dijo Montano, quien atribuyó los avances al trabajo coordinado y programas de acompañamiento tecnológico.

Cruz señaló que la inteligencia artificial debe utilizarse como apoyo para el trabajo pedagógico y no como reemplazo de los maestros. “El docente no puede ser sustituido. La inteligencia artificial es una herramienta fundamental que viene a darle acompañamiento al docente”, afirmó.

Los dirigentes coincidieron en que la inversión proyectada para 2027 deberá reflejarse en mejores condiciones de aprendizaje, capacitación docente, infraestructura y acceso a recursos educativos. La propuesta presupuestaria aún debe ser analizada y aprobada por la Asamblea Legislativa.

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