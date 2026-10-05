Las exportaciones textiles de El Salvador caen un 6.5% hasta agosto tras perder USD 85.3 millones

Un operario recorre el pasillo central de una planta textil entre percheros organizados con ropa colgada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector de textiles y confección de El Salvador, la industria de mayor peso en la canasta exportadora del país centroamericano, registró una caída del 6.5% en sus ingresos entre enero y agosto de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

La contracción significó una pérdida de USD 85.3 millones en comparación con el mismo período de 2025, al pasar de USD 1,314,9 millones a USD 1,229,6 millones en los primeros ocho meses de este año. La baja se profundizó en agosto, cuando los envíos cayeron un 6% mensual.

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El freno de esta actividad responde a factores que afectaron directamente a los productos estrella de la oferta nacional. Las ventas de camisetas de punto, la principal partida de exportación salvadoreña, sufrieron una disminución del 12.0% en su facturación, al acumular USD 303,3 millones hasta agosto.

Al mismo tiempo, el sector instalado en las zonas francas registró un retroceso del 13.4% en las confecciones de maquila, donde la ropa de vestir de punto acumuló saldos negativos en todos los meses del año.

El deterioro de los envíos encuentra su causa principal en la menor demanda de Estados Unidos, el mayor comprador histórico de las confecciones salvadoreñas. La desaceleración en el ritmo de pedidos por parte de las cadenas minoristas estadounidenses obligó a las plantas locales a reducir su ritmo de despacho.

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Una infografía de Infobae detalla que la industria textil de El Salvador cayó un 6,5 % entre enero y agosto de 2026, impulsada por descensos en las exportaciones de camisetas y maquila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta situación se sumó la incertidumbre comercial provocada por la aplicación de un arancel general del 10% a las mercancías que ingresan a territorio norteamericano, en espera de la entrada en vigor plena de acuerdos bilaterales recíprocos.

Los altos costos operativos y la competencia regional reducen los márgenes en las zonas francas

A la debilidad del mercado estadounidense se suma una acumulación de desafíos estructurales y coyunturales que han debilitado la competitividad del sector textil y de maquila:

Gestión de inventarios en el retail internacional: Muchas de las grandes marcas y tiendas por departamento en Norteamérica han ajustado sus estrategias de abastecimiento, manteniendo niveles de inventario más conservadores y reduciendo los volúmenes de compra anticipada frente a la volatilidad del consumo.

Competencia de otros polos de producción: Las maquilas locales enfrentan una presión constante por costos frente a competidores asiáticos y de la misma región (como Honduras, Nicaragua o Guatemala), lo que reduce el margen de maniobra ante aranceles o variaciones en los costos operativos locales.

Costos operativos e insumos: Las fluctuaciones en los costos de materias primas clave, la logística de fletes y la energía han encarecido la cadena de valor local, mermando el margen de ganancia de las plantas manufactureras en zonas francas.

Un trabajador con guantes mide con una cinta métrica el cuello de una camiseta de algodón colocada sobre una pila de prendas dobladas en un taller. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta baja en las órdenes de compra castigó severamente las estadísticas de la maquila textil. Tras registrar ligeras recuperaciones con saldos de USD 18,67 millones en junio y USD 9,27 millones en julio, el valor de la producción manufacturera en zonas francas descendió a USD 7,47 millones en agosto.

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Asimismo, la maquila de insumos y productos textiles cerró el octavo mes con un saldo negativo de USD 10,89 millones, frente a la cifra positiva de USD 38,47 millones de julio.

Las camisetas y suéteres mantienen el liderazgo exportador pese a la menor facturación

A pesar del declive acumulado, la confección preserva el primer lugar entre los bienes vendidos por El Salvador en el mercado internacional. En los doce meses transcurridos entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las camisetas encabezaron la clasificación con USD 303,3 millones, seguidas por los suéteres de punto con USD 276,5 millones.

En conjunto, ambos bienes sumaron USD 579,8 millones, un monto que representa el 31% del total generado por los diez principales productos exportados, que alcanzaron USD 1,869,6 millones.

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La nómina de los principales bienes exportados se completa con envases y artículos de plástico para transporte (USD 226,5 millones), azúcar de caña (USD 198,4 millones) y café (USD 176,0 millones).