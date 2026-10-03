El Salvador

Detenciones por conducción peligrosa aumentan un 13.2 % en El Salvador y las muertes viales suben a 1,083

Las aprehensiones de automovilistas bajo efectos del alcohol sumaron 1,083 personas en los primeros nueve meses, periodo en el cual los accidentes viales dejaron más de un millar de víctimas fatales

Un vaso con líquido ámbar en la consola de un vehículo, una mano con guante al volante y luces de velocidad en el parabrisas.
Una persona conduce un automóvil por una carretera nocturna mientras un vaso con licor permanece en el portavasos de la consola central. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las capturas por el delito de conducción peligrosa en El Salvador registraron un incremento del 13.2% entre el 1 de enero y 1 de octubre de 2026, periodo en el que la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a 1,823 personas por manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas o por disputar carreras no autorizadas en las calles.

Las cifras consolidadas junto con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) revelan que la imprudencia al volante coincide con un repunte en la siniestralidad vial, con un saldo acumulado de 1,083 personas fallecidas en lo que va del año, un 21.9% más en comparación con el mismo periodo de 2025.

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El reporte oficial indica que las fuerzas de seguridad retiraron de circulación a 211 conductores ebrios o temerarios más que en el año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2025, la cifra de personas aprehendidas sumó 1,598 individuos, con una media de seis procedimientos diarios.

Para 2026, la intensidad de los controles antidoping elevó el promedio a siete arrestos por jornada. Este fenómeno ocurre mientras las emergencias hospitalarias y los reportes policiales confirman que el consumo de sustancias embriagantes se mantiene como un desencadenante constante de tragedias viales.

El deterioro del comportamiento vial se refleja directamente en la atención de heridos en las salas de urgencia. Entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2026, las autoridades contabilizaron 11,865 personas lesionadas en percances de tránsito, lo que implica una subida del 22.7% frente a las 9,594 personas atendidas en el mismo tramo de 2025.

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Gráfica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que muestra un incremento del 13,2% en las detenciones por conducción peligrosa entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 en El Salvador.
Gráfica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que muestra un incremento del 13,2% en las detenciones por conducción peligrosa entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 en El Salvador.

La legislación salvadoreña sanciona la conducción temeraria con hasta 15 años de prisión

Para frenar la siniestralidad vial, la Asamblea Legislativa de El Salvador estableció que la conducción peligrosa es un delito penal castigado con la captura inmediata en flagrancia. Las normas fijan un criterio de cero tolerancia respecto al consumo de alcohol o drogas al volante, al tiempo que prohíben las disputas de vía y las carreras no autorizadas en calles y autopistas.

El catálogo de sanciones combina la pena de prisión con severas restricciones administrativas. Para quienes conducen vehículos particulares o motocicletas, las condenas de cárcel pueden llegar hasta los 10 años si la imprudencia provoca homicidio culposo.

En tanto, para los motoristas del transporte público de pasajeros y de carga, las penas alcanzan hasta los 15 años de prisión cuando el hecho causa víctimas fatales. Las medidas se complementan con el decomiso del automóvil, multas económicas de consideración y la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Las pruebas de alcoholemia realizadas en los controles antidoping permiten identificar y arrestar a conductores en estado de ebriedad en las carreteras salvadoreñas (Cortesía: VMT).
Las pruebas de alcoholemia realizadas en los controles antidoping permiten identificar y arrestar a conductores en estado de ebriedad en las carreteras salvadoreñas (Cortesía: VMT).

Las alteraciones físicas que provoca el consumo de alcohol al volante

La ingesta de bebidas alcohólicas modifica de forma directa las capacidades motoras y cognitivas necesarias para operar un vehículo de manera segura. Según los análisis sobre seguridad vial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el alcohol produce un falso sentido de seguridad que lleva a los automovilistas a sobrevalorar sus destrezas y a tomar riesgos innecesarios.

En términos sencillos, el alcohol nubla la noción de espacio y velocidad. Quien conduce bajo sus efectos pierde la capacidad para calcular a qué distancia se encuentra de otros automóviles o qué tan rápido se desplaza.

Además, el sistema nervioso responde con torpeza y lentitud: los movimientos mecánicos se vuelven abruptos, lo que deriva en maniobras bruscas como frenazos inesperados y volantazos de emergencia. A esta pérdida de autocontrol se suma la somnolencia, un factor crítico que provoca pestañeos prolongados o desvíos involuntarios de carril en tramos de alta velocidad.

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