La Cruz Roja activa ayudas anticipadas por la sequía en zonas del corredor seco de El Salvador

La Cruz Roja Salvadoreña implementa acciones anticipatorias para mitigar el impacto de la sequía en comunidades vulnerables de Morazán y La Unión./ (Cruz Roja Salvadoreña)

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La Cruz Roja Salvadoreña implementa acciones anticipatorias para mitigar el impacto de la sequía en comunidades vulnerables de Morazán y La Unión, donde el fenómeno de El Niño ha intensificado el déficit hídrico y las temperaturas extremas afectan a la población. Estas medidas se desarrollan mientras la Dirección General de Protección Civil mantiene vigente una alerta roja nacional desde el 25 de agosto, debido a la sequía meteorológica y agrícola, el déficit de lluvias y el aumento de las temperaturas que golpean a todo el país.

En coordinación con Protección Civil y actores locales, la Cruz Roja Salvadoreña distribuye filtros para purificación de agua, kits de limpieza, depósitos para almacenar agua y realiza transferencias monetarias que permiten a las familias cubrir necesidades básicas y proteger sus medios de vida. Según datos de la organización, más de 600 familias de Guatajiagua, Chilanga, Lolotiquillo y Cacaopera, ubicadas en el corredor seco, reciben asistencia prioritaria por su exposición a la sequía. Estas acciones buscan asegurar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de higiene y salud ante la escasez.

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El impacto de la sequía afecta de manera directa a la producción agrícola y a la seguridad alimentaria de las comunidades rurales. La Prensa Gráfica informó que la Cruz Roja Salvadoreña activó su protocolo de acción temprana tras la advertencia emitida tres meses antes por el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, que pronosticó la disminución de lluvias y temperaturas superiores a los promedios históricos. Esta alerta permitió anticipar la respuesta y orientar recursos hacia las zonas más afectadas.

La Cruz Roja Salvadoreña distribuye filtros para purificación de agua, kits de limpieza, depósitos y transferencias monetarias para atender la sequía./ (Cruz Roja Salvadoreña)

En este contexto, la Cruz Roja Salvadoreña desarrolla el taller “Fundamentos de las Acciones Anticipatorias y Alerta Temprana”, que se realiza del 26 al 28 de agosto en San Salvador. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones que integran la Comisión Especial para el Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana y Acciones Anticipatorias, conformada por la Dirección General de Protección Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente.

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El taller cuenta con el apoyo de especialistas de la Cruz Roja Alemana, quienes comparten su experiencia en la elaboración e implementación de planes de acción temprana frente a amenazas climáticas. Carlos Aldana, coordinador regional de Acción Anticipatoria de la Delegación de Cruz Roja Alemana, detalló que su organización colabora con diferentes sociedades nacionales en Centroamérica y el Cono Sur, apoyando la creación de protocolos para enfrentar sequías, inundaciones, incendios forestales y otros eventos extremos.

“Apoyamos a las Cruces Rojas de la región en la implementación de planes de acción temprana asociados al fenómeno del Niño. Acciones muy concretas para mitigar el impacto de la sequía, con acciones de protección de medios de vida, agua, saneamiento, higiene y salud”, señaló Aldana.

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La Cruz Roja Salvadoreña realiza en San Salvador un taller sobre acciones anticipatorias y alerta temprana para fortalecer la respuesta institucional ante amenazas climáticas./ (Cruz Roja Salvadoreña)

El proceso de formación busca consolidar una currícula estatal sobre acción anticipatoria, liderada por el sistema de protección civil, que permita institucionalizar y replicar estos conocimientos en todo el país. Aldana enfatizó que la meta es “generar una masa crítica de personas que puedan replicar este espacio y sobre todo institucionalizarlo”.

Por su parte, Neftalí Mónico Guzmán, coordinador del proyecto de Acciones Anticipatorias de la Cruz Roja Salvadoreña, desarrollado con el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó la activación del protocolo de acción temprana en cuatro distritos de Morazán. “La institución está apoyando con transferencias monetarias para la atención de los medios de vida y necesidades básicas. También el tema de agua, higiene y saneamiento está implementando la entrega de filtros, todo esto para reducir los impactos de la sequía”, explicó Mónico Guzmán.

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El funcionario subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran la comisión especial, con el objetivo de institucionalizar la respuesta anticipada ante amenazas pronosticables como lluvias intensas, sequías o caída de ceniza volcánica. La alerta roja se mantiene mientras persistan las condiciones de sequía y se evalúan nuevas acciones para proteger a la población.

La sequía afecta la producción agrícola y la seguridad alimentaria, y la Cruz Roja Salvadoreña activó su protocolo tras una advertencia del Ministerio de Medio Ambiente./ (Cruz Roja Salvadoreña)

La Dirección General de Protección Civil reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas. Las autoridades continúan monitoreando la situación y coordinan esfuerzos con organismos nacionales e internacionales para responder a los desafíos derivados del fenómeno de El Niño.

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