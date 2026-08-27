El Salvador

¿Qué está pasando bajo el suelo de San Salvador?: Expertos explican el origen de los misteriosos ruidos subterráneos

Una serie de profundos estruendos mantiene en zozobra a residentes de diversos municipios del Gran San Salvador y el departamento de La Paz

Ilustración de viviendas en una ciudad ante una montaña, con habitantes en puertas y ventanas sobre ondas concéntricas en el subsuelo.
Una ilustración representa las ondas de un fenómeno subterráneo bajo los inmuebles del Área Metropolitana de San Salvador, frente al cerro San Jacinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador y sus alrededores continúan en estado de alerta tras percibir, de manera recurrente, una serie de fuertes retumbos subterráneos.

El fenómeno, que comenzó a registrarse desde el 25 de agosto, generando una creciente intranquilidad en barrios y colonias donde los vecinos aseguran escuchar sonidos semejantes a explosiones de bombas o el retumbar de truenos distantes antes de una tormenta.

Según información recopilada y transmitida por el medio local TCS Noticias, los testimonios de los ciudadanos coinciden en la intensidad de los ruidos. Habitantes del sector de San Jacinto explicaron haber percibido detonaciones, seguidas de una vibración acústica en el ambiente.

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La preocupación no tardó en extenderse a otros municipios de la zona metropolitana, incluyendo Ayutuxtepeque y Mejicanos. En estas localidades, las familias expresaron su temor de que los ruidos anticipen un fenómeno sísmico de mayor magnitud o algún colapso en el terreno.

Algunos residentes de Mejicanos compararon la fuerza de los ruidos con el empuje de una masa de aire o el rugido de las olas del mar aproximándose con violencia a la costa.

Casas de baja altura en una calle urbana con ondas concéntricas en el asfalto y una montaña al fondo bajo un cielo nublado.
Una panorámica de San Salvador expone viviendas urbanas y el cerro San Jacinto bajo ondas que simulan retumbo subterráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento de los reportes y la preocupación de la población, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fijó su postura oficial. La institución confirmó la recepción de múltiples avisos provenientes tanto del cerro San Jacinto como de zonas periféricas.

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Sin embargo, los voceros técnicos del MARN aclararon que, hasta el momento, la Red de Estaciones de Monitoreo Sísmico no ha detectado ninguna señal gráfica o registro instrumental al que se le pueda asignar la autoría directa de los ruidos reportados.

Las autoridades ambientales remarcaron que no existen evidencias que indiquen un peligro inminente para la población y aseguraron mantener una vigilancia permanente y rigurosa sobre la actividad volcánica y tectónica a nivel nacional.

Por su parte, el geólogo y vulcanólogo de la Universidad de El Salvador (UES), Miguel Hernández, aportó una perspectiva científica para explicar el origen técnico de esta manifestación.

El especialista indicó que estos eventos suelen vincularse con la microdinámica y los desplazamientos en fallas geológicas locales ubicadas a escasa profundidad, aproximadamente entre uno y cinco kilómetros bajo la corteza terrestre.

De acuerdo con Hernández, la rapidez con la que viajan las ondas sísmicas generadas por estos reacomodos superficiales hace que, al romper la superficie, interactúen de forma inmediata con el aire atmosférico, transformando la energía física en un impacto acústico perceptible por el oído humano en lugar de una sacudida brusca del suelo.

Tierra seca y agrietada con pequeñas piedras, polvo y hojas secas suspendidos en el aire.
El movimiento en la superficie terrestre desplaza pequeñas piedras y polvo sobre la tierra agrietada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante cualquier eventualidad sísmica

El Salvador se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que la población debe mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Para prevenir riesgos y actuar con eficacia ante eventos telúricos, se aconseja atender los siguientes puntos:

  • Elaboración de un plan familiar: Diseñar y ensayar un plan de emergencia en el hogar, identificando las zonas más seguras de la vivienda y estableciendo puntos de encuentro exteriores fuera del alcance de cables o estructuras inestables.
  • Mochila de las 72 horas: Mantener preparada una mochila con insumos básicos como agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio a baterías y copias de documentos importantes.
  • Inspección de estructuras: Revisar constantemente las condiciones físicas de las viviendas para reparar fisuras en muros, asegurar estantes pesados y despejar las rutas de evacuación.
  • Información por canales oficiales: Conservar la calma y hacer caso omiso a rumores en redes sociales, atendiendo únicamente la información técnica difundida por el MARN y Protección Civil.

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