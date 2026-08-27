El Salvador

El Salvador y Corea del Sur financiarán un centro de innovación con laboratorios en la Universidad de El Salvador

El acuerdo destina 9 millones de dólares no reembolsables para levantar y equipar en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad durante cinco años

El Salvador y Corea financiarán innovación en la UES (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)
El Salvador y Corea financiarán innovación en la UES (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que el país y Corea del Sur concretaron este día el proyecto “Nexo de innovación de Corea para la colaboración en Investigación y Desarrollo”, que se implementará en la Universidad de El Salvador (UES). El acuerdo prevé USD 9 millones de cooperación financiera no reembolsable para una ejecución de cinco años.

La iniciativa incluye la construcción y el equipamiento de un Centro de Innovación en San Salvador, con laboratorios especializados en automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad. El proyecto se trabajó entre la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

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La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, afirmó: “Esta es parte de la visión del presidente de construir un El Salvador con una ruta clara hacia la modernidad y la competitividad global”. En el mismo acto, el embajador de Corea del Sur, Kwak Tae Yeol, señaló: “Corea compartirá con gran disposición sus experiencias de desarrollo económico y transformación social; por lo que este evento más allá de una simple asistencia técnica, representa un nuevo horizonte en nuestra alianza estratégica”.

“El proyecto busca fortalecer las capacidades de innovación tecnológica de El Salvador, fomentar el emprendimiento y ampliar la cooperación entre la academia y el sector productivo. Esperamos que esta iniciativa contribuya al desarrollo del ecosistema de innovación de El Salvador y fortalezca aún más la cooperación para el desarrollo entre nuestros dos países”, expuso la embajada surcoreana.

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La cooperación no reembolsable aportará USD 9 millones durante cinco años para crear en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)
La cooperación no reembolsable aportará USD 9 millones durante cinco años para crear en San Salvador un espacio con áreas de automatización, prototipado, fabricación digital y control de calidad (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)

Detalles del acuerdo

Según la Embajada de Corea en El Salvador, Kwak Tae Yeol participó el 25 de agosto en la ceremonia de firma del Acta de Discusiones del “Proyecto de Apoyo al Emprendimiento Basado en la Innovación Tecnológica y la Cooperación Industria-Academia de KOICA”, realizada en la Cancillería salvadoreña.

La sede diplomática indicó que el Gobierno coreano impulsará el proyecto entre 2026 y 2031, con la Universidad de El Salvador como principal institución beneficiaria.

Apoyo de Corea del Sur para impulsar innovación en Costa Rica

Este 22 de agosto la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) firmaron un acuerdo por USD 5 millones, equivalentes a aproximadamente ₡2,267 millones, para desarrollar un programa regional enfocado en innovación, investigación aplicada y creación de empresas de base tecnológica.

La firma de este convenio marca el arranque oficial del proyecto K-INNO4U (Nexo de Innovación de Corea para la Colaboración en I+D en 4 Universidades de Centroamérica). Gracias a esta iniciativa, la Universidad de Costa Rica (UCR) asumirá un rol de liderazgo dentro de una red académica regional que también integran instituciones de educación superior pública de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El rector Carlos Araya Leandro y el director de país de KOICA, Jong Hyun Moon, suscribieron el convenio que da inicio formal al proyecto K-INNO4U. Crédito: UCR
El rector Carlos Araya Leandro y el director de país de KOICA, Jong Hyun Moon, suscribieron el convenio que da inicio formal al proyecto K-INNO4U. Crédito: UCR

Para el desarrollo de la iniciativa, que se extenderá entre 2026 y 2031, se cuenta con un financiamiento total de 2,5 millones de dólares —aproximadamente 1.118 millones de colones—, de los cuales dichos fondos se asignarán de manera directa a proyectos concretos de la UCR. El propósito principal es acortar la brecha entre la investigación científica universitaria y los requerimientos reales del sector productivo, facilitando que los descubrimientos de laboratorio se conviertan en soluciones prácticas, productos innovadores y emprendimientos.

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