Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

Los equipos de rescate utilizan una excavadora para transportar a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal

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Las impactantes imágenes del GLOF que arrasó un valle entero entre Nepal y el Tíbet muestran lo que los expertos describen como un “tsunami desde el cielo”: una masa de lodo, hielo y rocas que en apenas siete minutos recorrió 20 kilómetros y sepultó pueblos, puentes y pasos fronterizos a su paso. El balance provisional conjunto asciende a 362 muertos y más de 1.400 desaparecidos a ambos lados de la frontera.

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Las primeras imágenes que circularon en las horas posteriores al desastre —ocurrido este miércoles— provinieron de una cámara de seguridad ubicada en el paso fronterizo de Gyirong, entre Nepal y China. El video muestra un cruce concurrido, con vehículos, edificios y personas en movimiento. Segundos después, una nube de polvo y escombros de proporciones descomunales cubre la escena por completo. El deslizamiento de tierra engulle la infraestructura entera ante los ojos de quienes alcanzan a huir. Es la imagen más cruda del momento exacto en que el GLOF —sigla en inglés de Glacial Lake Outburst Flood, o inundación por desborde de lago glaciar— golpeó con toda su fuerza.

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Edificios sumergidos en lodo tras el desastre natural

El cuerpo de una víctima en Nepal

Desde el aire, los drones enviados por los equipos de rescate nepalíes revelaron otra dimensión del desastre. En el distrito de Nuwakot, uno de los sectores más afectados, las fotografías aéreas muestran viviendas con el lodo a la altura del techo, vehículos sepultados bajo metros de sedimento y árboles con escombros enredados en sus ramas como si fueran banderines. Los caminos que conectaban comunidades enteras desaparecieron bajo el alud.

Reuters distribuyó imágenes que documentan el bazar de Dhunge convertido en un campo de ruinas en cuestión de minutos. “Cuando llegué al bazar, en media hora la inundación arrasó con todo el mercado. La gente se disponía a ir a la oficina”, declaró Shoyam Rajbhandari, residente de la zona.

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Voluntarios y rescatistas trabajan para rescatar a las personas que quedaron atrapadas

Una niña llora mientras espera noticias de sus familiares tras las inundaciones repentinas

Un puente destruido en el Tíbet

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal

El origen del desastre se ubica entre los 5.200 y 5.500 metros de altitud, donde un gran bloque de hielo se desprendió de un glaciar nepalí. Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science, explicó a la agencia AFP el mecanismo: “Se transformó en una masa arrolladora de detritos que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”.

Un grupo de personas observa desde la altura el desastre a su alrededor

Esta vista aérea muestra una casa sumergida en lodo tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Personal de rescate utiliza una excavadora para transportar a una persona afectada

Cox comparó el fenómeno con el efecto de un émbolo: la masa en caída libre empujó hacia adelante toda el agua que ya corría por el valle, como una jeringa, mientras seguía incorporando material. El resultado fue un flujo hiperconcentrado, similar al concreto, capaz de superar los 100 kilómetros por hora.

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“Correr no servirá de nada”, advirtió Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio, en declaraciones a AFP. La única opción, según el experto, era escalar una colina de al menos seis metros de altura.

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas

Varias casas permanecen parcialmente sumergidas en agua lodosa a lo largo de la ribera de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Un residente camina por una calle cubierta de lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Los rescatistas trasladan a una víctima de las inundaciones repentinas a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli en el distrito de Nuwakot, en Nepal

Un residente camina por una calle cubierta de lodo en el distrito de Nuwakot, Nepal

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Las imágenes satelitales, analizadas por glaciólogos de distintas universidades, muestran el antes y el después de un valle transformado de forma irreversible. Lauren Vargo, glacióloga de la Universidad Victoria de Wellington, explicó que dado lo inaccesible del terreno, esas fotografías tomadas desde órbita son la principal herramienta para reconstruir la secuencia del desastre. Lo que revelan es contundente: el río Bhote Koshi y su afluente Lhende Khola desbordaron sus cauces de manera catastrófica, con un aumento del nivel del río Trishuli de hasta nueve metros en apenas 30 minutos, según registros del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD).

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El balance humano que reflejan esas imágenes es igualmente grave. Del lado nepalí, la policía recuperó 359 cadáveres, muchos arrastrados decenas de kilómetros río abajo. Entre los más de 800 desaparecidos en suelo nepalí figuran 178 ciudadanos de la India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia y 35 de Australia, además de tres españoles.

Rescatistas trasladan a una persona cubierta de lodo

Personas son trasladadas en una excavadora

Este captura de video, extraida de una grabación generada por usuarios del ejército nepalí, muestra a un militar rescatando a un hombre atrapado por las graves inundaciones y deslizamientos de tierra en la frontera entre Nepal y el Tíbet

Residentes locales caminan junto a casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Se observa un camión semisumergido tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot

Una casa yace parcialmente sumergida en agua lodosa tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal

La zona era un polo de peregrinación y turismo de montaña: centenares de peregrinos indios se encontraban en el área por el festival Janai Purnima, una de las festividades más importantes del calendario hindú y budista, camino al monte Kailash y al lago Manasarovar, en el Tíbet.

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En la vertiente tibetana, la agencia estatal china Xinhua informó tres muertos y 558 personas sin contacto. Las fotografías difundidas muestran la zona cercana al puerto de Gyirong cubierta por toneladas de lodo y escombros, con la infraestructura vial destruida y los accesos cortados.

Una vista aérea muestra a trabajadores utilizando excavadoras para retirar el lodo tras las inundaciones repentinas en Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal

Una mujer es trasladada por los servicios de rescate

A la devastación visible se suma una amenaza que aún no aparece en las imágenes pero que mantiene en alerta a las autoridades de ambos países: la formación de un lago de escombros a unos 18 kilómetros del paso fronterizo de Rasuwagadhi, donde el río Lhende quedó bloqueado por una barrera natural de 50 metros de altura que retiene cerca de dos millones de metros cúbicos de agua.

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El Ministerio de Recursos Hídricos de China prevé que ese volumen podría llegar a cinco millones de metros cúbicos. Ante el riesgo de una ruptura repentina, las autoridades chinas iniciaron evacuaciones de emergencia en localidades tibetanas aguas abajo. La fecha crítica estimada es el 1 de septiembre.

Varias personas observan a una persona que cubre el cuerpo de una víctima tras las inundaciones repentinas en Devighat

Una víctima está siendo trasladada a un hospital tras las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, en Nepal

Una motocicleta cubierta de lodo en Nepal

Personal de rescate utiliza una excavadora para trasladar a una persona afectada por inundaciones repentinas en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal

El río Lhende Khola ya había desbordado en julio de 2025. Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres, advirtió que este es el segundo desborde en apenas 14 meses, lo que para los científicos del ICIMOD confirma la urgencia de instalar sistemas de alerta temprana conjuntos entre Nepal y China.

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Los glaciares del Hindu Kush-Himalaya pierden hielo al doble de velocidad que en el año 2000, según investigadores de Katmandú.

(Fotos: AFP, Reuters y AP)