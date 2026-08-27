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Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

Desde Cerdeña, una mujer que atravesó la guerra y la escasez habla sin rodeos sobre la insatisfacción que, según ella, define a las generaciones de hoy

Primer plano del rostro de una mujer mayor con arrugas profundas y cabello recogido en un interior con luz tenue
El testimonio de María Antonietta en el canal de YouTube Progetto Happiness puso el foco en el consumo y la insatisfacción modernos (Yt: @ProgettoHappiness)
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Tiene 101 años y desde Cerdeña cuestiona la relación que la sociedad actual tiene con los bienes materiales. María Antonietta no tiene una dieta especial que vender ni una rutina matutina diseñada por nutricionistas. Lo que tiene es una historia de vida construida en la escasez y una memoria intacta para analizar el presente. Su testimonio, recogido por el canal de YouTube Progetto Happiness, generó atención por la claridad con la que aborda el consumo y la insatisfacción modernos.

Las Zonas Azules son regiones del planeta donde la expectativa de vida supera con regularidad los promedios globales. Cerdeña es una de ellas, y la protagonista lleva más de un siglo viviendo allí. Pero ella no habla de su longevidad como si fuera un logro planificado. No enumera suplementos, no menciona rutinas de ejercicio ni horas de sueño. Cuando le preguntan por el secreto de sus cien años, su respuesta es directa: trabajar.

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Su relato se distingue de otros testimonios de centenarios por su visión documentada del consumo, la satisfacción y el deseo; no parte de especulaciones, sino de circunstancias concretas y difíciles que vivió durante los años de la guerra.

Quién es María Antonietta

A los 101 años, María Antonietta afirma que no se siente vieja. Sus fuerzas merman, lo reconoce, pero esa conciencia no modifica su manera de pensar y pararse ante el mundo. El espejo le devuelve una imagen que prefiere no mirar con frecuencia, aunque eso no le impide aceptar el paso del tiempo con humor.

Esa misma sencillez se extiende a su vínculo con la comida. Conserva el apetito, cumple con cada ingesta y admite que solo rehúye de las papas crudas. El café y una copa de vino tinto completan su régimen diario. No los presenta como fórmulas de longevidad ni como descubrimientos tardíos, sino como hábitos que acompañan su cotidianidad sin mayor ceremonia.

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Retrato fotográfico antiguo y con rasgaduras que muestra el rostro de un hombre con traje y a una mujer joven
María Antonietta afirma que no se siente vieja y acepta el paso del tiempo con humor a sus 101 años (Yt: @ProgettoHappiness)

El origen de una mirada crítica sobre el consumo actual

Ante la pregunta de si la vida resultaba mejor en el pasado, María Antonietta no cede a la idealización fácil. Reconoce que el bienestar material aumentó de forma significativa en la mayoría de los hogares, que servicios y productos antes inalcanzables integran hoy la cotidianidad de las personas. Pero ahí detiene el elogio y apunta al problema que esa abundancia trajo consigo.

“Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”, afirmó. La frase condensa su diagnóstico sobre la modernidad: el acceso absoluto a los bienes no calmó el deseo, sino que lo amplificó. A su entender, la abundancia no garantiza la plenitud ni la paz mental de quienes la disfrutan. El confort material, observa, con frecuencia oculta un vacío que las nuevas generaciones no logran nombrar.

Su postura no es la de alguien que rechaza el progreso técnico. La mujer centenaria no niega las ventajas que el avance trajo consigo. Lo que señala es la trampa de la insaciabilidad: la tendencia a convertir cada satisfacción en el punto de partida de un nuevo deseo, en un ciclo que no tiene un destino claro. Su perspectiva no surgió de una lectura ni de una conferencia. Surgió de haber vivido en el extremo opuesto.

Primer plano del rostro de una mujer mayor con arrugas profundas y cabello recogido en un interior con luz tenue
La mujer de 101 años aclara que no rechaza el progreso técnico, pero advierte sobre el ciclo de consumo e insaciabilidad que asocia a la abundancia (Yt: @ProgettoHappiness)

La dura realidad de la austeridad que vivió en la guerra

Durante los años de la guerra, la familia de María Antonietta dependió exclusivamente de un pequeño huerto para subsistir. La escasez definía cada aspecto de la rutina doméstica. En la vivienda no había agua corriente, lo que obligaba a los integrantes del hogar a caminar hasta el río y cargar cántaros sobre sus cabezas para cubrir las necesidades básicas.

La dieta dependía de lo que la tierra ofrecía y de lo que la familia lograba obtener con esfuerzo. No existía la posibilidad de elegir platos ni de rechazar alimentos. La regla era inalterable: se comía lo que había. Esa limitación, que desde el presente podría leerse como privación extrema, no es el modo en que ella la recuerda.

“No nos faltaba nada”, sostuvo al describir aquella etapa. La frase no pretende romantizar la pobreza ni negar las carencias materiales que existieron. Lo que hace es trazar una distinción entre la ausencia de opciones y la ausencia de plenitud. Para ella, la escasez de aquellos años no se tradujo en carencia afectiva ni en una vida incompleta. Fue en ese contexto donde se formó su convicción de que el bienestar no depende de la cantidad de lo que se tiene.

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