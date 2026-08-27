Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Un hombre observa cómo se eleva el humo sobre un almacén que fue alcanzado por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 27 de agosto de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Rusia lanzó este jueves una ofensiva con cerca de 140 drones contra Ucrania, dirigida sobre todo a Kiev, donde las sirenas antiaéreas sonaron más de una decena de veces y los residentes escucharon explosiones de forma constante durante buena parte de la jornada. El ataque diurno se sumó al bombardeo nocturno lanzado horas antes por las fuerzas rusas, en la última muestra de una ofensiva aérea que se ha vuelto cada vez menos limitada al horario nocturno.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, más de un centenar de los aparatos no tripulados empleados eran de motor a reacción, un tipo de dron más veloz y, por tanto, más difícil de interceptar que los modelos convencionales. Las defensas antiaéreas del país lograron neutralizar alrededor de 120 drones de los cerca de 140 drones lanzados durante las horas de luz solar, de acuerdo con el último parte militar disponible, en el que se precisó que una decena de aparatos de motor a reacción continuaban sobrevolando territorio ucraniano.

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En Kiev, periodistas de agencias internacionales constataron múltiples explosiones y comprobaron cómo numerosas personas quedaban bloqueadas en el metro, que interrumpe el cruce del río Dniéper durante las alertas aéreas. El alcalde, Vitali Klitschko, informó de daños en un complejo deportivo del distrito de Pechersk y de un incendio provocado por la caída de un dron en el distrito de Holosiivski, sin que se registraran víctimas mortales en la capital. En la región circundante de Kiev, las autoridades reportaron daños en instalaciones de almacenamiento en los distritos de Boryspil y Fastiv, así como en viviendas particulares de Brovary y Vyshhorod, con al menos dos heridos, una niña de 15 años y una mujer de 73 años.

El ataque más grave del día se produjo en Járkov, en el noreste del país, donde un dron ruso alcanzó un centro comercial de la cadena Epitsentr, dedicada a la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar, en el distrito de Osnovianski. El jefe de la administración militar regional, Oleg Sinegúbov, confirmó la muerte de un hombre de 40 años y dos heridos, cifra que las autoridades locales fueron actualizando a lo largo de la mañana. Rusia ha atacado varios establecimientos de esta misma cadena en Ucrania en los últimos días.

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Varias personas observan desde las inmediaciones cómo se eleva el humo sobre un almacén que fue alcanzado por un ataque de un dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 27 de agosto de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Según autoridades y canales de Telegram ucranianos, buena parte de los objetivos del ataque diurno correspondió a almacenes de empresas de comercio, entre ellos supermercados y centros de distribución. Los ataques contra empresas de venta y reparto ucranianas se han recrudecido este verano, después de que Kiev intensificara sus propios ataques contra compañías rusas de comercio electrónico, entre ellas Wildberries, el mayor minorista digital de Rusia. Esta dinámica de represalias cruzadas contra infraestructura comercial se ha convertido en un frente adicional de la guerra, alejado de los objetivos estrictamente militares o energéticos que dominaron gran parte de la contienda.

Más de 4 años después del inicio de la invasión rusa, el uso masivo de drones —muchos de ellos basados en el modelo iraní Shahed— se ha consolidado como el instrumento central de la estrategia aérea del Kremlin, complementado con misiles balísticos y de crucero en los ataques nocturnos de mayor envergadura. La proporción creciente de drones de motor a reacción, capaces de alcanzar velocidades muy superiores a las de los modelos propulsados por hélice, ha obligado a Ucrania a adaptar sus sistemas de defensa antiaérea, dependientes en buena medida de baterías Patriot y otros interceptores de fabricación occidental cuyo suministro Kiev considera insuficiente.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, reiteró este jueves su llamamiento a los aliados de Kiev para que envíen más sistemas de defensa antimisiles con capacidad de interceptar proyectiles balísticos, en un mensaje que reproduce una petición constante desde que Rusia comenzó a intensificar sus bombardeos sobre ciudades ucranianas.