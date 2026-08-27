El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

Descubre cómo el sistema robótico Versius está revolucionando los quirófanos. Sus brazos modulares, con una rotación de 360 grados, permiten intervenciones menos invasivas, protegiendo los tejidos y órganos del paciente para una recuperación más rápida. / (Redes Nuevo Hospital Rosales)

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El Salvador registró la primera cirugía robótica en el nuevo Hospital Nacional Rosales, un hito tecnológico que marca el inicio de una nueva etapa para la medicina en el país.

El procedimiento utilizó el sistema robótico Versius, reconocido por su precisión y capacidad de replicar los movimientos de la mano humana con una libertad de rotación de 360 grados.

Según lo comunicado en las redes oficiales del hospital, este avance permitirá intervenciones menos invasivas, acortará los tiempos de recuperación y optimizará la protección de tejidos y órganos en los pacientes.

El video publicado por el Hospital Nacional Rosales muestra a un equipo quirúrgico operando desde una consola de control con visión 3D, guiando cada uno de los brazos modulares del robot. El hospital explicó que Versius ha sido diseñado para ejecutar exactamente las instrucciones del cirujano, lo que incrementa la seguridad y la eficacia de cada intervención.

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De acuerdo con la información compartida, el sistema ya se utiliza para tratar afecciones como cáncer de próstata, miomas uterinos, hernias complejas y tumores digestivos, entre otras patologías.

ARCHIVO: el robot Versius permite intervenciones menos invasivas y reduce los tiempos de recuperación en los pacientes. /(CMR surgical)

El avance posiciona al Hospital Nacional Rosales en la vanguardia regional, sumándose a una tendencia global en la que la cirugía robótica se ha consolidado como estándar en hospitales de referencia.

Según reportó MDDI Online, el sistema Versius fue lanzado en 2019 en el Reino Unido y ha sido utilizado en más de 30,000 procedimientos quirúrgicos en el mundo.

Está diseñado para ser compacto y portátil, permitiendo su integración en distintos quirófanos, y su consola ergonómica contribuye a reducir la fatiga del cirujano y mejorar la comunicación del equipo médico.

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MDDI Online detalló que la autorización de la FDA para operar en los Estados Unidos supuso un paso clave para la expansión internacional de este sistema, que incorpora visión 3D en alta definición y un control intuitivo de los instrumentos quirúrgicos.

La cirugía robótica, según la Universidad de Miami Health System, representa una evolución tecnológica que desde hace dos décadas transforma la atención quirúrgica en especialidades como urología, oncología y cirugía torácica.

Se estima que solo en Estados Unidos se realizan millones de procedimientos robóticos cada año. El sistema Da Vinci, pionero en este campo, ha sido instalado en más de 9,000 hospitales globalmente, mientras que nuevas plataformas como Versius y Hugo de Medtronic comienzan a ampliar la oferta, haciendo más accesible esta tecnología a hospitales de diferentes tamaños.

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El impacto de la innovación en el Hospital Nacional Rosales no se limita a la cirugía robótica. Recientemente, el centro médico colocó con éxito un desfibrilador automático implantable a una paciente salvadoreña de 73 años, mediante un procedimiento mínimamente invasivo asistido por angiografía.

Este pequeño dispositivo es capaz de detectar arritmias en segundos y corregirlas, ofreciendo una mejor calidad de vida y reduciendo riesgos asociados a enfermedades cardíacas. El procedimiento, que utiliza tecnología avanzada para guiar la implantación, refuerza el perfil del hospital como referente nacional en cardiología intervencionista.

El nuevo Hospital Rosales ha ampliado su cartera a 47 especialidades médicas y se está consolidando como centro de tercer nivel para casos complejos en El Salvador./ (Nuevo Hospital Rosales)

El nuevo Hospital Nacional Rosales integra otras novedades, como un área especializada en medicina nuclear y la ampliación de especialidades médicas, lo que permite atender a una mayor cantidad de pacientes con diagnósticos complejos. Las autoridades hospitalarias han destacado que la incorporación de equipos de alta tecnología y la capacitación continua del personal forman parte de una estrategia nacional para modernizar el acceso a la salud pública en El Salvador.

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Según MDDI Online, la robótica quirúrgica no solo reduce los riesgos de infección y las complicaciones, sino que también disminuye la duración de las hospitalizaciones y promueve una recuperación más rápida, aspectos que benefician tanto al sistema de salud como a los pacientes. La experiencia del Hospital Nacional Rosales con el sistema Versius coloca a El Salvador en el mapa de la cirugía robótica latinoamericana, abriendo la puerta a tratamientos más precisos, seguros y personalizados.