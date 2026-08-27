El Salvador

El Salvador suma cirugía robótica con el sistema Versius en el nuevo Hospital Nacional Rosales

El nuevo centro hospitalario incorporó un sistema con consola y visión tridimensional para guiar brazos modulares; el hospital afirma que la técnica puede ser menos invasiva y disminuye el tiempo de recuperación del paciente

Descubre cómo el sistema robótico Versius está revolucionando los quirófanos. Sus brazos modulares, con una rotación de 360 grados, permiten intervenciones menos invasivas, protegiendo los tejidos y órganos del paciente para una recuperación más rápida. / (Redes Nuevo Hospital Rosales)
Guardar

El Salvador registró la primera cirugía robótica en el nuevo Hospital Nacional Rosales, un hito tecnológico que marca el inicio de una nueva etapa para la medicina en el país.

El procedimiento utilizó el sistema robótico Versius, reconocido por su precisión y capacidad de replicar los movimientos de la mano humana con una libertad de rotación de 360 grados.

Según lo comunicado en las redes oficiales del hospital, este avance permitirá intervenciones menos invasivas, acortará los tiempos de recuperación y optimizará la protección de tejidos y órganos en los pacientes.

El video publicado por el Hospital Nacional Rosales muestra a un equipo quirúrgico operando desde una consola de control con visión 3D, guiando cada uno de los brazos modulares del robot. El hospital explicó que Versius ha sido diseñado para ejecutar exactamente las instrucciones del cirujano, lo que incrementa la seguridad y la eficacia de cada intervención.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información compartida, el sistema ya se utiliza para tratar afecciones como cáncer de próstata, miomas uterinos, hernias complejas y tumores digestivos, entre otras patologías.

Robot Versius para cirugías (CMR surgical)
ARCHIVO: el robot Versius permite intervenciones menos invasivas y reduce los tiempos de recuperación en los pacientes. /(CMR surgical)

El avance posiciona al Hospital Nacional Rosales en la vanguardia regional, sumándose a una tendencia global en la que la cirugía robótica se ha consolidado como estándar en hospitales de referencia.

Según reportó MDDI Online, el sistema Versius fue lanzado en 2019 en el Reino Unido y ha sido utilizado en más de 30,000 procedimientos quirúrgicos en el mundo.

Está diseñado para ser compacto y portátil, permitiendo su integración en distintos quirófanos, y su consola ergonómica contribuye a reducir la fatiga del cirujano y mejorar la comunicación del equipo médico.

PUBLICIDAD

MDDI Online detalló que la autorización de la FDA para operar en los Estados Unidos supuso un paso clave para la expansión internacional de este sistema, que incorpora visión 3D en alta definición y un control intuitivo de los instrumentos quirúrgicos.

La cirugía robótica, según la Universidad de Miami Health System, representa una evolución tecnológica que desde hace dos décadas transforma la atención quirúrgica en especialidades como urología, oncología y cirugía torácica.

Se estima que solo en Estados Unidos se realizan millones de procedimientos robóticos cada año. El sistema Da Vinci, pionero en este campo, ha sido instalado en más de 9,000 hospitales globalmente, mientras que nuevas plataformas como Versius y Hugo de Medtronic comienzan a ampliar la oferta, haciendo más accesible esta tecnología a hospitales de diferentes tamaños.

El impacto de la innovación en el Hospital Nacional Rosales no se limita a la cirugía robótica. Recientemente, el centro médico colocó con éxito un desfibrilador automático implantable a una paciente salvadoreña de 73 años, mediante un procedimiento mínimamente invasivo asistido por angiografía.

Este pequeño dispositivo es capaz de detectar arritmias en segundos y corregirlas, ofreciendo una mejor calidad de vida y reduciendo riesgos asociados a enfermedades cardíacas. El procedimiento, que utiliza tecnología avanzada para guiar la implantación, refuerza el perfil del hospital como referente nacional en cardiología intervencionista.

El nuevo Hospital Rosales ha ampliado su cartera a 47 especialidades médicas y se está consolidando como centro de tercer nivel para casos complejos en El Salvador./ (Nuevo Hospital Rosales)
El nuevo Hospital Rosales ha ampliado su cartera a 47 especialidades médicas y se está consolidando como centro de tercer nivel para casos complejos en El Salvador./ (Nuevo Hospital Rosales)

El nuevo Hospital Nacional Rosales integra otras novedades, como un área especializada en medicina nuclear y la ampliación de especialidades médicas, lo que permite atender a una mayor cantidad de pacientes con diagnósticos complejos. Las autoridades hospitalarias han destacado que la incorporación de equipos de alta tecnología y la capacitación continua del personal forman parte de una estrategia nacional para modernizar el acceso a la salud pública en El Salvador.

Según MDDI Online, la robótica quirúrgica no solo reduce los riesgos de infección y las complicaciones, sino que también disminuye la duración de las hospitalizaciones y promueve una recuperación más rápida, aspectos que benefician tanto al sistema de salud como a los pacientes. La experiencia del Hospital Nacional Rosales con el sistema Versius coloca a El Salvador en el mapa de la cirugía robótica latinoamericana, abriendo la puerta a tratamientos más precisos, seguros y personalizados.

Temas Relacionados

HospitalesRobóticaCirugíaSalud cardiovascularEl SalvadorHospital Nacional Rosales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cruz Roja activa ayudas anticipadas por la sequía en zonas del corredor seco de El Salvador

En coordinación con Protección Civil y actores locales, la organización entrega filtros, kits de limpieza y depósitos, además de apoyo económico, para asegurar agua segura e higiene en zonas del corredor seco afectadas por El Niño

La Cruz Roja activa ayudas anticipadas por la sequía en zonas del corredor seco de El Salvador

Hasta 20 años de cárcel en República Dominicana para quienes cometan fraude eléctrico

La normativa tipifica la sustracción de energía como delito de acción pública y fija penas según la gravedad del caso, con agravantes por reincidencia, actuación en grupo, horario nocturno o daños personales

Hasta 20 años de cárcel en República Dominicana para quienes cometan fraude eléctrico

Nicaragua descarta una emergencia por El Niño y mantiene sin plan de contingencia al sector agrícola

Las autoridades no han emitido alertas ni anunciado medidas de mitigación, pese al riesgo de pérdidas en cultivos, desabastecimiento de maíz y frijoles y presión sobre los precios de la canasta básica

Nicaragua descarta una emergencia por El Niño y mantiene sin plan de contingencia al sector agrícola

Las fuerzas de seguridad de Guatemala erradican casi 100,000 arbustos de coca en dos departamentos

En operativos simultáneos realizados en 24 horas en Alta Verapaz y Petén, unidades del Ejército y la Policía Nacional Civil destruyeron sembradíos y reportaron la ubicación de una instalación presuntamente ligada al procesamiento ilícito

Las fuerzas de seguridad de Guatemala erradican casi 100,000 arbustos de coca en dos departamentos

Honduras: el futuro judicial de Juan Orlando Hernández se define el 1 de septiembre

El Ministerio Público solicitó el auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el expresidente hondureño. La defensa pidió el sobreseimiento definitivo

Honduras: el futuro judicial de Juan Orlando Hernández se define el 1 de septiembre

TECNO

A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix y cuándo llegará a YouTube

A qué hora se estrena el avance extendido de GTA 6 en Netflix y cuándo llegará a YouTube

La temperatura ideal del aire acondicionado en verano para refrescar el hogar y ahorrar energía

El costo de Bitcoin para este jueves

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este día

Cómo ganar puntos en una competencia de farmear aura

ENTRETENIMIENTO

“Tuve la bendición de tener un hermano como él”: Vin Diesel homenajeó a Paul Walker en una proyección especial por los 25 años de Rápidos y furiosos

“Tuve la bendición de tener un hermano como él”: Vin Diesel homenajeó a Paul Walker en una proyección especial por los 25 años de Rápidos y furiosos

La película biográfica de Ozzy Osbourne ya está en busca de su protagonista

Kylie Jenner desea volver a operarse los senos: “Los quiero más grandes”

De odiar a los payasos a convertirse en el más aterrador de la historia: Tim Curry y su legendaria transformación como Pennywise en ‘It’

Selena Gomez pide ser retirada de la demanda por fraude de Wondermind y califica las acusaciones de “absurdas”

MUNDO

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

Las impactantes fotos del GLOF y sus víctimas en Nepal: entre el barro y los rostros del dolor

EEUU reafirmó que no hay negociaciones con Irán y que tras destruir el ejército del régimen ahora apunta a su economía

Ratko Mladic, el asesino de ojos azules que pedía a sus tropas que “quemaran los cerebros” de los musulmanes bosnios

El imperio inmobiliario de Mark Zuckerberg: castillos, mansiones y una megafinca en Hawái

Rusia confirmó que podría atacar objetivos militares británicos por el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania