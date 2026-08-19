La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras

La escasez de combustible en Rusia dejó reservas disponibles en solo el 28,1% de las gasolineras al 16 de agosto (REUTERS/Anastasia Barashkova)

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Solo un tercio de las gasolineras de Rusia cuenta actualmente con reservas de combustible, en medio de una nueva ola de escasez vinculada a los ataques ucranianos contra refinerías rusas. La situación provocó faltantes en distintas regiones, largas colas en las estaciones de servicio y la adopción de medidas de emergencia para garantizar el abastecimiento interno.

Después de una mejora parcial durante el verano, el mercado ruso volvió a tensarse en agosto por la reanudación de los ataques sobre instalaciones de refinación, a lo que se sumaron reparaciones no programadas en plantas clave y dificultades logísticas para distribuir el producto hacia distintas regiones.

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Los datos más recientes muestran el alcance del problema. Al 16 de agosto, el combustible estaba disponible en el 28,1% de las gasolineras del país, por debajo del 41% registrado una semana antes. La caída reflejó un empeoramiento rápido de la situación y expuso el impacto de la nueva interrupción sobre la cadena de suministro. En varias regiones reaparecieron las colas y en algunas estaciones comenzaron a faltar distintos tipos de gasolina y diésel.

En Moscú y sus alrededores, la escasez también quedó expuesta. En una recorrida por 21 estaciones de servicio, solo una parte ofrecía gasolina de 92, 95 y 98 octanos, mientras que el diésel tampoco estaba garantizado en todos los puntos de venta. Ese panorama confirmó que la presión ya no se limitaba a regiones periféricas y alcanzaba también a uno de los principales centros de consumo del país.

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Las autoridades rusas reconocieron el problema. El ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov, admitió que se forman colas en las gasolineras y sostuvo que el Gobierno trabaja para corregir la situación.

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, reconoció que se formaron colas en las gasolineras (Wikipedia)

En paralelo, la administración rusa activó medidas para reforzar la oferta en el mercado interno. Entre ellas, autorizó la venta de combustibles de menor estándar ambiental, como Euro-2, y mantuvo restricciones sobre las exportaciones de diésel para priorizar el consumo doméstico.

La crisis afecta a un conjunto amplio de territorios. Funcionarios regionales de al menos ocho zonas reconocieron dificultades en el abastecimiento, mientras que en reuniones oficiales se identificaron problemas de suministro en regiones como Oremburgo, Lipetsk, Tver, Oriol, Tuvá, Jakasia y en los territorios de Krasnodar, Transbaikal, Primorie y Krasnoyarsk.

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Ese desajuste entre oferta y logística aparece como uno de los factores centrales de esta nueva ola de escasez. Aunque Rusia mantiene volúmenes importantes de producción de gasolina, el traslado hacia algunas regiones presenta dificultades adicionales. A esa fragilidad se sumaron las paradas imprevistas en refinerías y el impacto de los ataques ucranianos, que volvieron a alterar el funcionamiento de instalaciones clave para el procesamiento de crudo.

La primera ola de colas comenzó a fines de mayo y se extendió durante cerca de un mes y medio. Hacia finales de julio, la situación había mejorado y el abastecimiento mostraba señales de estabilización. Esa tregua duró poco. En agosto, los nuevos ataques sobre refinerías reabrieron el problema y devolvieron tensión a un mercado que ya mostraba señales de fragilidad.

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Frente a ese cuadro, el Estado ruso incrementó también la presión regulatoria sobre empresas petroleras y operadores independientes. El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia abrió 41 casos hasta el 17 de agosto y emitió 68 advertencias por presuntas infracciones a la legislación sobre competencia. Solo durante el verano se iniciaron 30 procedimientos, una cifra que casi triplicó la de los primeros cinco meses del año. Las actuaciones apuntaron a empresas independientes dueñas de estaciones de servicio en distintas regiones y a comercializadoras vinculadas con la marca Gazpromneft.

Las colas en estaciones de servicio reaparecieron en varias regiones de Rusia por faltantes de distintos tipos de combustible (Europa Press/Contacto/Vlad Karkov)

El avance de esos expedientes coincidió con un aumento de las quejas por precios y faltantes. En distintas zonas, la escasez empujó subas en los valores al consumidor y generó malestar entre los automovilistas. Aun así, la evolución de los precios no fue uniforme. Entre el 4 y el 10 de agosto, la gasolina bajó en 44 regiones de la federación. La caída más fuerte se registró en Daguestán, con un 9,1%, mientras que en Moscú el descenso fue del 0,2%. En cambio, la región de Tver mostró el mayor aumento, con un alza del 6,8%.

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En busca de una salida, el Gobierno ajustó distintos mecanismos para sostener el flujo de combustibles hacia el mercado interno. Además de limitar exportaciones y flexibilizar requisitos ambientales para ampliar la oferta, trabajó con autoridades regionales y compañías petroleras para asegurar mayores volúmenes de suministro. También aparecieron alternativas de importación. Un cargamento de combustible procedente de India llegó a Múrmansk, aunque su descarga no se resolvió de inmediato por el alto costo del producto y por las pérdidas que podía generar su reventa en el mercado ruso.

Los valores ilustran ese problema. La gasolina india AI-92 se ofreció primero a 130.000 rublos por tonelada y luego bajó a 110.000, mientras que en la parte europea de Rusia el índice regional rondaba los 73.000 rublos por tonelada. Esa diferencia limitó su viabilidad comercial, aunque después se alcanzaron condiciones más aceptables para avanzar con el envío.

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(Con información de EFE)