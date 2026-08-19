El régimen de Corea del Norte condenó los ejercicios militares entre EEUU y Seúl y amenazó con seguir reforzando su defensa

El dictador Kim Jong Un volvió al centro de la tensión en la península coreana tras la nueva condena de Pyongyang (Reuters)

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El régimen de Corea del Norte volvió a cargar contra las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur y afirmó que mantendrá su derecho a la autodefensa frente a lo que considera amenazas de ambos países, pese a la orden de Donald Trump de reducir de forma sustancial la participación estadounidense en esos ejercicios.

La reacción de Pyongyang quedó plasmada en un comentario difundido por la agencia estatal KCNA, que calificó a Washington y Seúl como promotores de la confrontación en la península coreana y rechazó el ejercicio Ulchi Freedom Shield, que comenzó esta semana. El texto norcoreano sostuvo que las acciones conjuntas de ambos aliados elevaron la tensión en la península y en la región de Asia-Pacífico.

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El pronunciamiento llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el domingo al Pentágono reducir de manera sustancial su participación en las maniobras anuales con Corea del Sur.

Un día más tarde, Trump aseguró que mantenía una “muy buena relación” con el dictador norcoreano Kim Jong Un y afirmó que había recibido una respuesta a sus gestiones de acercamiento, aunque no dio detalles sobre el contenido ni la vía de ese contacto.

Trump dijo que mantiene una muy buena relación con Kim Jong Un y aseguró que recibió una respuesta a sus gestiones de acercamiento (KCNA via REUTERS)

Pese a esa instrucción, los ejercicios siguieron adelante según el cronograma previsto desde el lunes. Medios surcoreanos informaron que el comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Corea, Xavier Brunson, visitó el martes el Ministerio de Defensa surcoreano para discutir la aplicación práctica de esa reducción.

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El ejercicio Ulchi Freedom Shield quedó otra vez en el centro de una disputa que lleva años. Pyongyang denuncia de manera sistemática este tipo de maniobras y las presenta como un ensayo hostil contra su territorio. Washington y Seúl sostienen la posición opuesta y las definen como prácticas defensivas necesarias para mantener la capacidad de respuesta ante las amenazas militares del Norte.

Al mismo tiempo, el presidente surcoreano Lee Jae Myung, defendió esa postura el martes. La oficina presidencial y el propio mandatario insistieron en que las maniobras no buscaron atacar a Corea del Norte ni provocar una escalada. Además, Lee afirmó en una reunión de gabinete que el objetivo de la alianza con Estados Unidos y el refuerzo de la capacidad propia de defensa surcoreana formaban parte de una misma lógica de seguridad.

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Lee defendió las maniobras con Estados Unidos y reactivó el objetivo de recuperar el control operativo en guerra de las fuerzas surcoreanas (Lee Jin-man/Pool via REUTERS)

La controversia por los ejercicios se entrelazó además con un debate estratégico de mayor alcance en Seúl. Tras la orden de Trump, Lee reactivó su impulso para recuperar el control operativo en tiempo de guerra de las fuerzas surcoreanas, una atribución que sigue en manos de Estados Unidos desde la guerra de Corea.

El control de las tropas surcoreanas en caso de un conflicto permanece bajo un esquema liderado por Washington desde el armisticio de 1953, aunque Seúl recuperó en 1994 el mando en tiempos de paz.

Ese reclamo surcoreano tuvo un fuerte contenido político y simbólico. La transferencia del llamado Opcon, nombre con el que se conoce ese mando operativo en guerra, figuró desde hace más de dos décadas entre los principales objetivos de seguridad nacional del país, pero sufrió demoras bajo distintos gobiernos. Las maniobras de esta semana también estaban pensadas para contribuir a la certificación de la preparación surcoreana de cara a una eventual transferencia durante el mandato de Lee.

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El alcance del operativo era amplio. Las maniobras, previstas originalmente para 10 días, incluían a unos 18.000 soldados surcoreanos, junto con fuerzas estadounidenses y personal de 11 de los 18 países que integran el Comando de las Naciones Unidas, organismo multinacional que supervisa el armisticio que frenó los combates de la guerra de Corea.

El operativo incluyó a unos 18.000 soldados surcoreanos, fuerzas de Estados Unidos y personal de 11 países del Comando de las Naciones Unidas (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)

Lee también pidió acelerar otros programas militares, entre ellos el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear y la formación de oficiales con capacidad para operar en escenarios integrados de combate.

El trasfondo de ese pedido apareció ligado a la evolución de la amenaza norcoreana. En los últimos años, el régimen de Corea del Norte profundizó sus programas nuclear y misilístico pese a las sanciones de la ONU, mientras su relación militar con Rusia se volvió más estrecha.

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Según el texto, el gobierno surcoreano siguió con atención la posibilidad de que Pyongyang enviara hasta 50.000 soldados adicionales para respaldar la campaña militar rusa en Ucrania, una hipótesis mencionada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Aunque el Ministerio de Exteriores surcoreano no confirmó esa cifra, sí expresó preocupación por la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang. Para Seúl, ese vínculo tuvo una dimensión directa sobre su propia seguridad. El temor central no pasó solo por el envío de tropas o municiones, sino por la experiencia de combate que los efectivos norcoreanos pudieron incorporar en un conflicto contemporáneo, con uso de drones, guerra electrónica, artillería de precisión y nuevas tácticas de campo.

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(Con información de Reuters)