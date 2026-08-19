Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones comerciales con Irán tras el lanzamiento de dos misiles hacia su espacio marítimo

Abu Dhabi afirmó que mantendrá su compromiso con el diálogo, pero advirtió que responderá ante cualquier acción que amenace su seguridad

Las autoridades de Emiratos activaron una alerta urgente por posible amenaza de misiles y pidieron a la población buscar refugio en edificios protegidos (Islamic Revolutionary Guard Co / DPA)
Las autoridades de Emiratos activaron una alerta urgente por posible amenaza de misiles y pidieron a la población buscar refugio en edificios protegidos (Islamic Revolutionary Guard Co / DPA)
Guardar

Emiratos Árabes Unidos suspendió hasta nuevo aviso todas sus relaciones comerciales, los intercambios mercantiles y las transacciones financieras con Irán, después de denunciar el lanzamiento de dos misiles balísticos desde territorio iraní hacia su espacio marítimo. El episodio agravó la crisis regional y elevó la presión sobre el estrecho de Ormuz.

La decisión fue comunicada este martes por la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, quien vinculó la medida al deterioro de la seguridad regional e internacional. El anuncio llegó después de que el Ministerio de Defensa de Emiratos informara que sus sistemas detectaron dos proyectiles disparados desde Irán.

PUBLICIDAD

A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán”, aseguró la funcionaria.

Un misil cayó fuera de las aguas territoriales del país y el otro impactó dentro de ellas, sin que las autoridades reportaran víctimas ni daños materiales.

El Gobierno emiratí sostuvo, tras las evaluaciones iniciales, que los misiles tenían como objetivo el tráfico marítimo. La información oficial no precisó qué embarcaciones podían encontrarse en la zona ni detalló el punto exacto de impacto, aunque el señalamiento reforzó la preocupación de Abu Dabi por la seguridad de una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

PUBLICIDAD

Antes de confirmar el origen y la trayectoria de los proyectiles, las autoridades activaron una alerta urgente a la población ante una posible amenaza de misiles y pidieron a los residentes que buscaran refugio en edificios protegidos. El aviso fue difundido por teléfono y marcó el primer episodio de este tipo desde julio, cuando también se había emitido una advertencia por un posible ataque que finalmente no alcanzó el territorio emiratí.

Tras el lanzamiento, el Ministerio de Defensa afirmó que mantenía un estado de alerta y plena capacidad para responder a cualquier amenaza contra la seguridad del país. También aseguró que actuaría con firmeza frente a cualquier intento de afectar la soberanía, la estabilidad y los intereses nacionales de Emiratos.

La decisión de Emiratos siguió a la denuncia del lanzamiento de dos misiles balísticos desde Irán hacia su espacio marítimo (Marina de Estados Unidos/vía Reuters)
La decisión de Emiratos siguió a la denuncia del lanzamiento de dos misiles balísticos desde Irán hacia su espacio marítimo (Marina de Estados Unidos/vía Reuters)

En paralelo con la suspensión de los vínculos económicos y financieros, Al Hameli reiteró que Emiratos mantiene su compromiso con el diálogo, la cooperación y la integración regional como vías para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad. La funcionaria añadió que el país sostiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho y de los estándares internacionales.

El episodio se produjo después de varias semanas de creciente tensión entre Abu Dabi y Teherán. Emiratos ya había denunciado ataques contra buques de la petrolera estatal ADNOC que navegaban por el estrecho de Ormuz, aunque en esos casos no había informado impactos directos contra su territorio.

A esa serie de incidentes se sumaron amenazas atribuidas por las autoridades emiratíes a milicias iraquíes alineadas con el régimen de Irán, a las que también señalaron como un factor de riesgo para la seguridad nacional.

El nuevo choque coincidió además con un momento de bloqueo diplomático entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no existían conversaciones en curso ni reuniones programadas con Irán. Sus palabras llegaron un día después del vencimiento del plazo de 60 días previsto en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre ambos países con la intención de avanzar hacia la paz.

No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, indicó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

La jornada incluyó también un contacto entre el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y Trump. Según informó la agencia estatal WAM, ambos hablaron por teléfono sobre la cooperación bilateral, la situación en Oriente Medio y las iniciativas vinculadas con la crisis regional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Emiratos Árabes UnidosIránEstrecho de OrmuzMisiles balísticosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De sueño hippie a pesadilla: la historia de muerte y manipulación de la familia Manson

Los crímenes y el juicio transformaron a Charles en el símbolo de la caída de una era, un momento en que un movimiento de paz y transformación social quedó para siempre asociado a la violencia y la desilusión colectiva

De sueño hippie a pesadilla: la historia de muerte y manipulación de la familia Manson

La Corte Penal Internacional dijo que seguirá actuando con independencia pese a las sanciones de Estados Unidos

El tribunal con sede en La Haya advirtió que las medidas contra dos de sus funcionarios pueden afectar el sistema internacional encargado de investigar los crímenes más graves

La Corte Penal Internacional dijo que seguirá actuando con independencia pese a las sanciones de Estados Unidos

Un hongo invasor amenaza a los quendas, los mamíferos excavadores que mantienen vivo el ecosistema australiano

La investigación vinculó la degradación de la vegetación con una caída del 33% en su actividad de forrajeo, un proceso esencial para la infiltración del agua y la dispersión de semillas y hongos en el bosque

Un hongo invasor amenaza a los quendas, los mamíferos excavadores que mantienen vivo el ecosistema australiano

Por qué un fósil de 100 millones de años reabre preguntas sobre la evolución de las luciérnagas

El ejemplar, preservado en ámbar de Myanmar, presenta una arquitectura de antenas sin equivalentes en ningún coleóptero conocido y aporta evidencia sobre formas de diversidad que no pueden deducirse a partir de la fauna viva

Por qué un fósil de 100 millones de años reabre preguntas sobre la evolución de las luciérnagas

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas

Dos focos simultáneos obligaron a evacuar a 1.000 personas y movilizaron aviones Canadair por primera vez en la región del Gran París, en uno de los espacios naturales más visitados de Francia

El bosque de Fontainebleau necesitará 30 años para recuperarse tras los incendios que arrasaron más de 2.000 hectáreas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Golpe millonario a Medimás EPS: la Contraloría dejó en firme fallo fiscal por $226.718 millones por desfalco a la salud

Golpe millonario a Medimás EPS: la Contraloría dejó en firme fallo fiscal por $226.718 millones por desfalco a la salud

Robo de mercancías en México supera los 250 mdp en primer semestre de 2026, revela ConMéxico

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto: un hombre muere tras caer de un puente en Circuito Interior

Roban a una persona cada cinco minutos en Bogotá: la madrugada concentra el 28% de los hurtos registrados en el primer semestre de 2026

PRI acusa al INE de “censura” y exige indagar dinero del huachicol en campañas

DEPORTES

Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Sebastián Villa marcó su primer gol desde el regreso a Boca Juniors ante Recoleta: su gesto de cara a la popular xeneize en Paraguay

El director de Alpine confirmó el paquete de mejoras que tendrá la escudería de Colapinto en el GP de Países Bajos

Riestra eliminó a Gimnasia La Plata por penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

ENTRETENIMIENTO

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

De futuro incierto a fenómeno: “Stuart no logra salvar el universo” obtiene una renovación anticipada tras solo 4 episodios

Rosario Dawson reveló que su regreso a Marvel fue eliminado del corte final: “Soy un descarte”

‘Marshals’: estos son los cambios que el spin-off de ‘Yellowstone’ ha hecho en la historia

“Fracasa más”: el consejo de Matthew McConaughey para su hijo Levi sobre la actuación