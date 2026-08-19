Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones comerciales con Irán tras el lanzamiento de dos misiles hacia su espacio marítimo

Las autoridades de Emiratos activaron una alerta urgente por posible amenaza de misiles y pidieron a la población buscar refugio en edificios protegidos (Islamic Revolutionary Guard Co / DPA)

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Emiratos Árabes Unidos suspendió hasta nuevo aviso todas sus relaciones comerciales, los intercambios mercantiles y las transacciones financieras con Irán, después de denunciar el lanzamiento de dos misiles balísticos desde territorio iraní hacia su espacio marítimo. El episodio agravó la crisis regional y elevó la presión sobre el estrecho de Ormuz.

La decisión fue comunicada este martes por la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, quien vinculó la medida al deterioro de la seguridad regional e internacional. El anuncio llegó después de que el Ministerio de Defensa de Emiratos informara que sus sistemas detectaron dos proyectiles disparados desde Irán.

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“A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán”, aseguró la funcionaria.

Un misil cayó fuera de las aguas territoriales del país y el otro impactó dentro de ellas, sin que las autoridades reportaran víctimas ni daños materiales.

El Gobierno emiratí sostuvo, tras las evaluaciones iniciales, que los misiles tenían como objetivo el tráfico marítimo. La información oficial no precisó qué embarcaciones podían encontrarse en la zona ni detalló el punto exacto de impacto, aunque el señalamiento reforzó la preocupación de Abu Dabi por la seguridad de una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

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Antes de confirmar el origen y la trayectoria de los proyectiles, las autoridades activaron una alerta urgente a la población ante una posible amenaza de misiles y pidieron a los residentes que buscaran refugio en edificios protegidos. El aviso fue difundido por teléfono y marcó el primer episodio de este tipo desde julio, cuando también se había emitido una advertencia por un posible ataque que finalmente no alcanzó el territorio emiratí.

Tras el lanzamiento, el Ministerio de Defensa afirmó que mantenía un estado de alerta y plena capacidad para responder a cualquier amenaza contra la seguridad del país. También aseguró que actuaría con firmeza frente a cualquier intento de afectar la soberanía, la estabilidad y los intereses nacionales de Emiratos.

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La decisión de Emiratos siguió a la denuncia del lanzamiento de dos misiles balísticos desde Irán hacia su espacio marítimo (Marina de Estados Unidos/vía Reuters)

En paralelo con la suspensión de los vínculos económicos y financieros, Al Hameli reiteró que Emiratos mantiene su compromiso con el diálogo, la cooperación y la integración regional como vías para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad. La funcionaria añadió que el país sostiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho y de los estándares internacionales.

El episodio se produjo después de varias semanas de creciente tensión entre Abu Dabi y Teherán. Emiratos ya había denunciado ataques contra buques de la petrolera estatal ADNOC que navegaban por el estrecho de Ormuz, aunque en esos casos no había informado impactos directos contra su territorio.

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A esa serie de incidentes se sumaron amenazas atribuidas por las autoridades emiratíes a milicias iraquíes alineadas con el régimen de Irán, a las que también señalaron como un factor de riesgo para la seguridad nacional.

El nuevo choque coincidió además con un momento de bloqueo diplomático entre Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no existían conversaciones en curso ni reuniones programadas con Irán. Sus palabras llegaron un día después del vencimiento del plazo de 60 días previsto en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre ambos países con la intención de avanzar hacia la paz.

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“No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”, indicó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

La jornada incluyó también un contacto entre el presidente de Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y Trump. Según informó la agencia estatal WAM, ambos hablaron por teléfono sobre la cooperación bilateral, la situación en Oriente Medio y las iniciativas vinculadas con la crisis regional.

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(Con información de EFE)