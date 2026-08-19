Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán

El canciller Jean-Noël Barrot confirmó que ambos serán declarados personas non grata y dejarán el país en los próximos días. (EP)

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Francia anunció este martes la expulsión de dos diplomáticos iraníes destinados en París, una medida adoptada en respuesta a la detención de integrantes de su cuerpo diplomático en Teherán el pasado 19 de julio.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, precisó a través de sus redes sociales que ambos funcionarios serán declarados personas non grata y abandonarán el país “en los próximos días”. El mismo martes, la cancillería convocó al embajador iraní, Mohamad Amin-Nejad, para comunicarle formalmente la decisión.

Agentes del servicio de seguridad iraní interceptaron a integrantes de la Embajada francesa en Teherán —uno de ellos agregado cultural—, los retuvieron durante varias horas y los sometieron a interrogatorio. Uno fue agredido físicamente. Barrot calificó el episodio como una “flagrante violación de la inmunidad diplomática” y advirtió que “tendría consecuencias”.

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La detención se produjo en casa de la diseñadora gráfica Aria Kasaei, donde los diplomáticos mantenían una reunión de trabajo con ella y con su colega Elly Naghilou para discutir el proyecto cultural Villa Zadig. Ambas artistas fueron arrestadas en el mismo operativo y permanecen detenidas desde entonces. Sus partidarios exigen que tengan acceso a un abogado independiente y reclaman a París que esclarezca las circunstancias del arresto y actúe para garantizar su liberación.

Irán negó la versión de Francia, acusó a los funcionarios de planear una injerencia extranjera y les prohibió retomar su actividad en el país. (Reuters)

El Ministerio de Inteligencia de Irán rechazó la versión francesa y sostuvo que los agentes solo fueron interrogados brevemente. Afirmó además que las primeras pruebas indicaban que estaban “planeando y diseñando un vasto plan para ejercer influencia e injerencia extranjera”. El lunes, las autoridades notificaron que a ambos funcionarios no se les permitiría retomar su actividad en el país.

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La cancillería rebatió esas afirmaciones y acusó a las autoridades de haber formulado “acusaciones totalmente falsas” y fabricado un caso de injerencia “para justificar sus acciones”, en lugar de esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad del personal acreditado.

El incidente se enmarca en un clima de tensión sostenida. Irán registró en enero de 2026 protestas que derivaron en una represión violenta, y atraviesa además un conflicto bélico con Estados Unidos e Israel que, según organizaciones de derechos humanos, ha profundizado el hostigamiento a la sociedad civil iraní.

Barrot no hizo referencia pública al arresto de Kasaei, de 46 años, ni al de Naghilou, de 36. Su comunicación se limitó a señalar: “Precisamente porque Francia apoya incondicionalmente al pueblo iraní, respaldando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos fueron atacados de forma escandalosa y deliberada”.

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(Con información de AFP y EP)