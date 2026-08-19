Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán

Francia anunció este martes la expulsión de dos diplomáticos iraníes destinados en París, una medida adoptada en respuesta a la detención de integrantes de su cuerpo diplomático en Teherán el pasado 19 de julio.
El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, precisó a través de sus redes sociales que ambos funcionarios serán declarados personas non grata y abandonarán el país “en los próximos días”. El mismo martes, la cancillería convocó al embajador iraní, Mohamad Amin-Nejad, para comunicarle formalmente la decisión.
Agentes del servicio de seguridad iraní interceptaron a integrantes de la Embajada francesa en Teherán —uno de ellos agregado cultural—, los retuvieron durante varias horas y los sometieron a interrogatorio. Uno fue agredido físicamente. Barrot calificó el episodio como una “flagrante violación de la inmunidad diplomática” y advirtió que “tendría consecuencias”.
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La detención se produjo en casa de la diseñadora gráfica Aria Kasaei, donde los diplomáticos mantenían una reunión de trabajo con ella y con su colega Elly Naghilou para discutir el proyecto cultural Villa Zadig. Ambas artistas fueron arrestadas en el mismo operativo y permanecen detenidas desde entonces. Sus partidarios exigen que tengan acceso a un abogado independiente y reclaman a París que esclarezca las circunstancias del arresto y actúe para garantizar su liberación.
El Ministerio de Inteligencia de Irán rechazó la versión francesa y sostuvo que los agentes solo fueron interrogados brevemente. Afirmó además que las primeras pruebas indicaban que estaban “planeando y diseñando un vasto plan para ejercer influencia e injerencia extranjera”. El lunes, las autoridades notificaron que a ambos funcionarios no se les permitiría retomar su actividad en el país.
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La cancillería rebatió esas afirmaciones y acusó a las autoridades de haber formulado “acusaciones totalmente falsas” y fabricado un caso de injerencia “para justificar sus acciones”, en lugar de esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad del personal acreditado.
El incidente se enmarca en un clima de tensión sostenida. Irán registró en enero de 2026 protestas que derivaron en una represión violenta, y atraviesa además un conflicto bélico con Estados Unidos e Israel que, según organizaciones de derechos humanos, ha profundizado el hostigamiento a la sociedad civil iraní.
Barrot no hizo referencia pública al arresto de Kasaei, de 46 años, ni al de Naghilou, de 36. Su comunicación se limitó a señalar: “Precisamente porque Francia apoya incondicionalmente al pueblo iraní, respaldando a sus artistas, científicos e investigadores, dos diplomáticos fueron atacados de forma escandalosa y deliberada”.
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(Con información de AFP y EP)
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