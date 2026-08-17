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Ministerio de Salud destinó más de $24 millones a tratamientos para 17 mil personas con infección por VIH en el último año

La Memoria de Labores detalla que el gasto se ejecutó entre junio de 2025 y mayo de 2026 para asegurar la continuidad de la atención médica de personas con VIH en el país

El Ministerio de Salud de El Salvador destinó más de $24 millones al tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Foto archivo)
El Ministerio de Salud de El Salvador destinó más de $24 millones al tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Foto archivo)
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El Ministerio de Salud (Minsal) de El Salvador destinó más de $24 millones para la estrategia actual del tratamiento antirretroviral (TAR) dirigido a pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), entre junio de 2025 y mayo de 2026, según la Memoria de Labores oficial.

La medida busca asegurar el acceso sostenido al tratamiento y la continuidad en la atención médica para la población afectada en el país.

Durante el periodo reportado, la inversión estatal fue de $23,233,364 entre junio y diciembre de 2025, y $1,097,810.85 de enero a mayo de 2026, exclusivamente para la adquisición de antirretrovirales dirigidos a personas con VIH.

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A estos fondos se sumaron $3,490,336 provenientes de organismos internacionales. El documento argumenta que el país cubrió la demanda de estos medicamentos con recursos nacionales, sin depender de fuentes externas.

Según los datos oficiales, 11,700 hombres y 5,715 mujeres recibieron tratamiento antirretroviral para la infección por VIH durante el año. El programa incluyó tanto a pacientes nuevos como a quienes ya estaban en seguimiento, con énfasis en alcanzar la supresión viral y proteger el sistema inmunitario.

Una mano sostiene una pastilla blanca ovalada entre el pulgar y el índice; un blíster plateado con píldoras se ve desenfocado sobre un fondo oscuro.
El tratamiento antirretroviral para VIH alcanzó a 11,700 hombres y 5,715 mujeres durante el año reportado en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para garantizar la atención

El programa de atención integral a las infecciones de transmisión sexual y VIH implementó acciones estratégicas en prevención, diagnóstico, atención y monitoreo.

Se logró el cumplimiento del 100% de los indicadores del primer año de la subvención SLVC-MOH P02. Para fortalecer la coordinación, se realizaron 12 sesiones de gobernanza además de 45 mesas técnicas con actores clave del sector salud y la sociedad civil.

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La cobertura nacional promedio de medicamentos esenciales para la infección por VIH alcanzó el 94.36% durante el ciclo anual reportado, según indica el documento oficial.

El Ministerio implementó la interoperabilidad entre el Sistema Integrado de Salud (SIS) y la plataforma Monitoreo, Evaluación y Vigilancia del VIH (SUMEVE), para facilitar el flujo automático de información clínica y resultados de laboratorio, junto a más de 34 tableros digitales para monitoreo remoto y trazabilidad de los casos.

Un test de VIH (AdobeStock)
El programa de atención integral a ITS y VIH cumplió el 100% de los indicadores del primer año de la subvención SLVC-MOH P02. Un test de VIH (AdobeStock)

Formación médica y vigilancia clínica

De forma paralela, el acceso y la calidad en el primer nivel de atención se reforzaron con procesos de formación continua en manejo de pacientes con VIH, mediante el Proyecto ECHO de telementoría de origen mexicano y otras iniciativas.

Personal de salud, promotores y técnicos de laboratorio recibieron capacitación en metodologías diagnósticas y manejo clínico.

El Laboratorio Nacional de Salud Pública implementó nuevas tecnologías para el diagnóstico temprano de VIH, tuberculosis y otras infecciones asociadas. En la red nacional de bancos de sangre, se fortalecieron las competencias para detectar el virus en los procesos de tamización.

La cobertura nacional promedio de medicamentos esenciales para la infección por VIH llegó al 94.36% durante el ciclo anual reportado. (Foto archivo)
La cobertura nacional promedio de medicamentos esenciales para la infección por VIH llegó al 94.36% durante el ciclo anual reportado. (Foto archivo)

Seguimiento remoto y acceso en poblaciones vulnerables

El modelo de Contact Center habilitado por el Ministerio realizó 319,000 teleseguimientos y 379,000 llamadas de acompañamiento, fortaleciendo la adherencia al tratamiento en personas con infección por VIH de difícil acceso y privadas de libertad. Clínicas en centros penales y la red hospitalaria aseguraron la continuidad del tratamiento en estos grupos.

El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida y la Tuberculosis aportó más de $4.6 millones a El Salvador, fondos destinados a equipamiento, insumos y tecnología para diagnóstico y monitoreo de la infección por VIH.

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