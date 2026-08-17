Costa Rica: investigan a la hija de “Macho Coca” por millonarias compras tras declarar ingresos por venta de ropa

El Ministerio Público de Costa Rica investiga a Melanie Bell Ramírez por compras de bienes que superan los ₡100 millones. (Infobae Centroamérica/Cortesía )

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El Ministerio Público de Costa Rica mantiene una investigación sobre Melanie Bell Ramírez, hija de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, a raíz de compras de bienes que superan los ₡100 millones (USD 187,000). Según el expediente, Bell declaró que financió estas adquisiciones con ahorros y la venta de ropa, aunque la Fiscalía considera que los ingresos formales identificados no alcanzan para justificar dichas compras.

De acuerdo con el análisis patrimonial incluido en el expediente, Bell reportó solo 11 cuotas ante la Caja Costarricense de Seguro Social, con su última cotización en enero de 2024 como trabajadora independiente por ₡340,302 (USD 635). Según la investigación, entre 2022 y 2025 habría adquirido propiedades, vehículos, motocicletas y otros activos por montos superiores a los ingresos reportados.

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Tal como publicó CR Hoy, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada revisa el patrimonio de Bell en el contexto de una pesquisa sobre una estructura señalada por contaminar contenedores desde APM Terminals. Según la tesis fiscal, la organización usaba empresas y bienes para introducir a la economía formal recursos que presuntamente provienen del narcotráfico.

El expediente ubica a Bell y a su pareja, Joseph Casanova Duartes, entre los posibles líderes operativos de esa estructura, atribuyéndoles funciones relacionadas con la coordinación de operaciones, obtención de cocaína, administración de recursos y el supuesto lavado de ganancias.

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La Fiscalía sostiene que los ingresos formales reportados por Melanie Bell Ramírez no alcanzan para justificar la adquisición de propiedades, vehículos y motocicletas. (Crédito: MSP)

Compras y origen de los fondos

Entre las adquisiciones revisadas destaca un inmueble en Limón, comprado en marzo de 2025 y pagado de contado, así como una Toyota Fortuner SRV 2025 inscrita en abril de 2025, valorada en ₡36,800,000 (USD 68,700). La escritura del vehículo indica que el pago se efectuó mediante depósitos bancarios y efectivo, con origen en ahorros y recursos propios de Bell.

La investigación también incluye la sociedad Corporación Luna del Atlántico S. A., con Bell como presidenta, que figura como propietaria de una motocicleta Yamaha adquirida de contado por ₡9,800,000 (USD 18,300) y un Toyota Hilux comprado por más de ₡18,000,000 (USD 33,600) y luego donado a la empresa. Bell indicó que el dinero para estos bienes provenía de ahorros personales generados por su actividad laboral.

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La Fiscalía señala que la explicación sobre el origen de los fondos no coincide con la información económica recabada, y plantea la hipótesis de que algunos bienes pudieron haberse adquirido con recursos provenientes de actividades atribuidas a Casanova. Según la publicación de CR Hoy, este punto es uno de los ejes centrales en la valoración del Ministerio Público.

Declaraciones de Bell y situación laboral

Al comparecer ante la Fiscalía, Bell explicó que trabaja como comerciante independiente y mencionó que sus ingresos provienen de una tienda de ropa llamada Luna by Mel, ubicada en barrio Los Cocos, en Limón. Señaló: “Soy comerciante, tengo una tienda de ropa ‘Luna by Mel’ ubicada contiguo a mi casa en Limón Barrio Los Cocos, me dedico a la venta de ropa de mujer, zapatos y artículos de belleza en general”. Añadió que importa mercancía de plataformas como Fashion Nova y Shein, y que no tiene patrono, ya que trabaja por cuenta propia.

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El análisis patrimonial señala que Melanie Bell Ramírez reportó solo 11 cuotas ante la CCSS y su última cotización fue en enero de 2024 como trabajadora independiente. (Ministerio de Seguridad Publica/Handout via REUTERS)

Durante su declaración, Bell indicó que sus ingresos mensuales están en el rango de ₡1,500,000 (USD 2,800) a ₡2,000,000 (USD 3,700). Manifestó no contar actualmente con seguro y tener atrasos en sus pagos voluntarios ante la CCSS. Estas diferencias entre ingresos formales y bienes adquiridos forman parte de los elementos que evalúa el Ministerio Público.

Proceso judicial y postura de la defensa

Bell rechazó los cargos y decidió no declarar sobre los hechos investigados, aunque expresó que en el futuro podría hacerlo. Comentó que su detención ocurrió al presentarse voluntariamente ante la Corte, donde fue detenida por oficiales en la entrada. La defensa anunció que presentará pruebas y solicitó una evaluación técnica especializada para reflejar sus ingresos.

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El caso Leviatán se centra en una organización señalada por contaminar contenedores en APM Terminals y utilizar bienes y empresas para introducir en la economía formal capital presuntamente derivado del narcotráfico. La Fiscalía mantiene la investigación en curso, con énfasis en las operaciones patrimoniales y financieras de los supuestos implicados.

El proceso sobre Melanie Bell Ramírez continúa y la autoridad judicial analiza la relación entre los ingresos identificados y el valor de los bienes adquiridos, mientras la defensa anticipa la presentación de pruebas adicionales para respaldar la versión de su clienta.